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Sắp hợp long cầu Đuống mới, chuẩn bị thông xe sau khoảng 3 năm thi công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khoảng ba năm triển khai, cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công quyết định khi nhịp chính vượt sông chuẩn bị hợp long. Các hạng mục đường dẫn và nút giao cũng được tăng tốc hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa công trình gần 1.850 tỷ đồng vào khai thác trong tháng 9/2026.

Video: Lê Khánh.



Công trình được xây dựng cách cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu, kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải, xuống cấp của cây cầu hơn một thế kỷ tuổi, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giao thông khu vực phía Bắc Thủ đô.

Cầu Đuống mới thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống được khởi công vào tháng 7/2023, có tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, hiện nay phần nhịp chính vượt sông đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục quan trọng và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hợp long. Song song với đó, các đơn vị thi công cũng tập trung hoàn thiện hệ thống đường dẫn, nút giao và các hạng mục phụ trợ để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Dự án gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần cầu đường sắt (màu đỏ) có chiều dài khoảng 1.000m, từ Km9+075 đến Km10+075. Hợp phần cầu đường bộ (cầu Đuống mới) dài khoảng 700m, kết nối với hệ thống nút giao ở hai đầu cầu, góp phần tách riêng luồng giao thông đường bộ và đường sắt.

Cầu Đuống mới được thiết kế theo phương án kiến trúc "Giao duyên", nổi bật với kết cấu cầu vòm thép kết hợp dây văng. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và khai thác, công trình còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên tuyến sông Đuống.

Để bảo đảm tiến độ trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hàng trăm kỹ sư, công nhân duy trì thi công theo khung giờ phù hợp, từ 6h đến 10h30 và từ 14h30 đến 19h hằng ngày. Việc bố trí thời gian làm việc linh hoạt giúp bảo đảm sức khỏe người lao động, đồng thời duy trì hiệu quả thi công trên công trường.

Trước đó, dự án từng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại một số vị trí. Tuy nhiên, đến nay, mặt bằng khu vực hai đầu cầu đã được bàn giao, tạo điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai các hạng mục còn lại và tăng tốc hoàn thiện công trình.

Theo kế hoạch, dự kiến thông xe cầu Đuống mới vào giữa tháng 9, tạo điều kiện triển khai tháo dỡ cầu Đuống cũ phục vụ các hạng mục tiếp theo của dự án.

Việc sớm đưa cầu Đuống mới vào khai thác sẽ góp phần cải thiện năng lực vận tải trên cả đường bộ và đường sắt, giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải thủy trên sông Đuống.

Theo kế hoạch, sau khi cầu Đuống mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Đuống cũ sẽ được tháo dỡ, khép lại hành trình hơn một thế kỷ phục vụ giao thông Thủ đô và mở ra giai đoạn phát triển mới cho hạ tầng khu vực.

Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

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