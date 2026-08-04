Sắp hợp long cầu Đuống mới, chuẩn bị thông xe sau khoảng 3 năm thi công

Sau khoảng ba năm triển khai, cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công quyết định khi nhịp chính vượt sông chuẩn bị hợp long. Các hạng mục đường dẫn và nút giao cũng được tăng tốc hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa công trình gần 1.850 tỷ đồng vào khai thác trong tháng 9/2026.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, hiện nay phần nhịp chính vượt sông đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục quan trọng và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hợp long. Song song với đó, các đơn vị thi công cũng tập trung hoàn thiện hệ thống đường dẫn, nút giao và các hạng mục phụ trợ để bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Để bảo đảm tiến độ trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hàng trăm kỹ sư, công nhân duy trì thi công theo khung giờ phù hợp, từ 6h đến 10h30 và từ 14h30 đến 19h hằng ngày. Việc bố trí thời gian làm việc linh hoạt giúp bảo đảm sức khỏe người lao động, đồng thời duy trì hiệu quả thi công trên công trường.