Sắp hợp long cầu Đuống mới, chuẩn bị thông xe sau khoảng 3 năm thi công

Trước đó, dự án từng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại một số vị trí. Tuy nhiên, đến nay, mặt bằng khu vực hai đầu cầu đã được bàn giao, tạo điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai các hạng mục còn lại và tăng tốc hoàn thiện công trình.