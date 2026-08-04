Việt Nam vừa lập một kỷ lục mới, Trung Quốc, Mỹ, Campuchia có đóng góp lớn, riêng Nga ghi nhận tăng 174%

Du khách quốc tế mặc áo cờ đỏ sao vàng tại TP HCM. Ảnh: VGP

Chiều 3/8, theo báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu hút trên 13,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là kết quả cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Với kết quả này, nước ta đã hoàn thành được khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Trung Quốc, Nga… tiếp tục có đóng góp lớn cho ngành du lịch Việt Nam

Nhiều người Nga đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay. Ảnh: TTXVN

Về quy mô thị trường, theo Cục Thống kê, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, với khoảng 3,1 triệu lượt, tương ứng chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp theo là Hàn Quốc, với 2,4 triệu lượt khách.

Trong khi đó, Nga tiếp tục là một trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, khi đạt 864.000 lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cao gấp 2 lần so với năm 2019.

Theo đánh giá của ngành du lịch, sự tăng trưởng của thị trường Nga gắn với việc khôi phục những đường bay trực tiếp, tăng tần suất khai thác, đồng thời nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của du khách Nga đến Việt Nam.

Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026. Đồ họa: MH

Bên cạnh đó, về tốc độ tăng trưởng, châu Âu là điểm sáng, khi ghi nhận mức tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngoài Nga, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như Ba Lan tăng 51,3%, Czech tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sĩ tăng 21,7%.

Đáng chú ý, đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét của các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh trong việc thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế.

Tại khu vực châu Á, Philippines tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, với mức tăng 63,6%. Trong khi đó, các thị trường khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như Ấn Độ tăng 42,9%, Campuchia tăng 40,8%...

Hơn nữa, Campuchia và Philippines cũng là hai thị trường Đông Nam Á góp mặt trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay, khi lần lượt đạt khoảng 565.000 và 417.000 lượt.

Tại Đông Nam Á, các thị trường gửi nhiều khách tới Việt Nam còn có Singapore với 269.849 lượt (tăng 31%), Indonesia đạt 157.345 lượt (tăng 27,3%), Malaysia đạt 369.350 lượt (tăng 21,6%), và Thái Lan đạt 287.808 lượt khách (tăng 8,6%). Riêng Lào đạt 110.847 lượt, giảm 3,3%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia đánh giá kết quả trên đạt được trong bối cảnh thế giới hiện vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn và du lịch quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn thấp điểm. Hơn nữa, việc duy trì mức tăng trưởng hai con số cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam vẫn được củng cố. Kết quả này được cho là có liên quan đến các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết, giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế ở Việt Nam là từ cuối quý III và quý IV. Do đó, việc duy trì chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng khách quốc tế đến nước ta.

Theo Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 580,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lưu trú, ăn uống ấn tượng. Cụ thể, Quảng Ninh và Khánh Hòa cùng dẫn đầu với mức tăng 20,4%; Đà Nẵng tăng 20%; Lâm Đồng tăng 19,3%; Huế tăng 19,2%; Thanh Hóa tăng 16,8%; Hải Phòng tăng 15,8%; Hà Nội tăng 14,8%; TP HCM tăng 14,4% và Cần Thơ tăng 13%.



