Du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế

Fanxipan (Sa Pa) là một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: M.H

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7-2026, Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 13,9 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và đây cũng là thời điểm thấp điểm của du lịch quốc tế đến Việt Nam. Việc duy trì mức tăng trưởng hai con số cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam tiếp tục được củng cố, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với 2,4 triệu lượt khách.

Nga tiếp tục ghi dấu ấn là điểm sáng nổi bật khi đạt 864 nghìn lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp hơn hai lần so với năm 2019. Kết quả này giúp Nga duy trì vị trí thị trường nguồn lớn thứ ba của Việt Nam, đồng thời trở thành thị trường khách lớn nhất của châu Âu. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Nga phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay trực tiếp và nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng lớn của du khách nước này tại Việt Nam.

Trong tốp 10 thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực với Trung Quốc (3,1 triệu lượt), Hàn Quốc (2,4 triệu lượt), Đài Loan (Trung Quốc) đạt 747 nghìn lượt và Nhật Bản đạt 498 nghìn lượt khách.

Đông Nam Á có hai đại diện là Campuchia với 565 nghìn lượt khách và Philippines với 417 nghìn lượt. Khu vực Nam Á ghi nhận Ấn Độ đạt 553 nghìn lượt khách. Bên cạnh đó, các thị trường đường dài như Hoa Kỳ với 617 nghìn lượt khách và Australia với 397 nghìn lượt tiếp tục góp mặt trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, nhiều thị trường còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, châu Âu tiếp tục là khu vực nổi bật nhất với mức tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài Nga, nhiều thị trường châu Âu khác cũng đạt kết quả khả quan như Ba Lan tăng 51,3%, Séc tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sỹ tăng 21,7%. Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam, qua đó cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh trong việc thu hút khách quốc tế.

Tại châu Á, Philippines là thị trường tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 63,6%. Nhiều thị trường khác cũng duy trì đà tăng tích cực như Ấn Độ tăng 42,9%, Campuchia tăng 40,8%, Singapore tăng 31%, Indonesia tăng 27,3% và Malaysia tăng 21,6%. Những kết quả này cho thấy khu vực châu Á vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam nhờ lợi thế khoảng cách địa lý gần, hệ thống đường bay ngày càng mở rộng và nhu cầu du lịch nội vùng tiếp tục gia tăng.

Với hơn 13,9 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng đầu năm, ngành du lịch đã hoàn thành 56% mục tiêu cả năm. Bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế từ cuối quý III và quý IV, cùng với việc tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, ngành du lịch có nhiều cơ sở để duy trì đà tăng trưởng, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.