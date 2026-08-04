Bộ Xây dựng và CMC nâng cao năng lực AI cho cán bộ, công chức trong kỷ nguyên số

Chương trình nhằm trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng ứng dụng AI và tư duy khai thác AI an toàn, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, tham mưu và xây dựng chính sách, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi AI trong các cơ quan nhà nước.

Tham dự chương trình, ông Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Tôi ghi nhận và đánh giá cao Trung tâm Công nghệ thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan và Tập đoàn Công nghệ CMC đã phối hợp chuẩn bị khóa học bài bản, khoa học, có tính thực tiễn cao và bám sát yêu cầu hoạt động của Bộ. Số lượng cán bộ đăng ký tham dự đông đảo, cho thấy sự quan tâm và nhu cầu lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc tìm hiểu, ứng dụng AI trong công việc. Tôi đề nghị tiếp tục xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp mỗi cá nhân có thể ứng dụng AI một cách thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực phụ trách".

Ông Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức AI cho cán bộ, viên chức Văn phòng Bộ Xây dựng.

Đây là chương trình tiếp theo trong chuỗi đào tạo AI mà CMC triển khai cho các cơ quan Trung ương, tiếp nối thành công của khóa bồi dưỡng dành cho Văn phòng Chính phủ. Với kinh nghiệm triển khai nhiều chương trình đào tạo AI cho khu vực công, CMC xây dựng nội dung chuyên biệt theo đặc thù của Bộ Xây dựng, giúp học viên học để ứng dụng ngay vào công việc.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Chủ tịch VP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS nhấn mạnh, CMC kỳ vọng AI sẽ trở thành “trợ lý số” hỗ trợ cán bộ nâng cao năng suất, tối ưu quy trình và hiệu quả công việc. Với kinh nghiệm và năng lực công nghệ, CMC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong đào tạo, trang bị kỹ năng ứng dụng AI thiết thực, phù hợp với từng vị trí và nhu cầu công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi AI trong khu vực công.

Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Chủ tịch VP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS cam kết chất lượng chương trình đào tạo AI do CMC thiết kế, triển khai.

Với quy mô đào tạo rộng, chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối tới gần 50 điểm cầu của Bộ Xây dựng, với hơn 1.000 học viên tham gia học online và trực tiếp. Hình thức này tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc Bộ cùng tham gia học tập, trao đổi và thực hành trên một chương trình thống nhất, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI trong công việc thực tế.

Trang bị năng lực AI từ nhận thức đến ứng dụng thực tiễn

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi phương thức quản trị trên toàn cầu, việc nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức trở thành yêu cầu tất yếu để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Theo chiến lược "Accelerate Your AI-X", CMC định vị AI là "trợ lý số" giúp nâng cao năng suất, tối ưu quy trình làm việc và hỗ trợ cán bộ trong công tác tham mưu, ra quyết định. Chương trình được thiết kế theo mô hình 30% lý thuyết - 70% thực hành, gồm 07 chuyên đề bám sát nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, mang đến góc nhìn tổng quan về AI, xu hướng phát triển và những yêu cầu về an toàn, bảo mật khi ứng dụng AI trong hoạt động công vụ. Qua đó, học viên được định hướng cách tiếp cận AI phù hợp, an toàn và hiệu quả trong môi trường cơ quan nhà nước.

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ những góc nhìn về xu hướng phát triển AI và định hướng ứng dụng AI an toàn, hiệu quả trong khu vực công.

Chương trình cũng giới thiệu các phương pháp ứng dụng AI trong xử lý khối lượng lớn tài liệu, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu đa nguồn và xây dựng nội dung nhanh chóng, chính xác. Thông qua các bài thực hành, học viên từng bước làm chủ AI như một "trợ lý số", góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Ở chuyên đề về văn phòng số, TS. Đặng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch SVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng CMC ATI chia sẻ góc nhìn về việc đưa AI vào các hoạt động hành chính, hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, số hóa và hiệu quả hơn."

Đặt an toàn, pháp lý và đạo đức AI lên hàng đầu

Bên cạnh kỹ năng ứng dụng, chương trình dành nhiều thời lượng cho các nội dung về đạo đức, pháp lý và bảo mật khi sử dụng AI trong cơ quan nhà nước.

Học viên được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ như lộ lọt dữ liệu, AI tạo thông tin sai lệch, bịa đặt căn cứ pháp lý hoặc làm lộ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ phương pháp kiểm chứng kết quả, bảo vệ dữ liệu và sử dụng AI đúng quy định pháp luật, bảo đảm AI là công cụ hỗ trợ nhưng con người vẫn giữ vai trò quyết định.

Toàn bộ nội dung được xây dựng từ các tình huống sát với thực tiễn của Bộ Xây dựng, giúp học viên có thể ứng dụng ngay sau khóa học, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và xây dựng chính sách.

Học viên Bộ Xây dựng tích cực trao đổi, thực hành ứng dụng AI trên các tình huống nghiệp vụ thực tế.

CMC tiếp tục đồng hành khu vực công trên hành trình chuyển đổi AI

Với thông điệp "Accelerate Your AI-X", CMC không chỉ phát triển các nền tảng AI "Make in Vietnam" mà còn đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong đào tạo, tư vấn và chuyển giao năng lực AI. Mục tiêu của CMC là đưa AI trở thành công cụ làm việc thiết yếu, giúp nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng tham mưu và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công.

Trong những năm qua, CMC đã đồng hành cùng nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai các chương trình đào tạo AI chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức và thúc đẩy hình thành phương thức làm việc mới trong kỷ nguyên AI.

Việc tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai chương trình lần này tiếp tục khẳng định năng lực của CMC trong việc thiết kế các chương trình đào tạo theo đặc thù từng lĩnh vực, kết hợp giữa công nghệ, kinh nghiệm triển khai và nhu cầu thực tiễn của cơ quan quản lý nhà nước.