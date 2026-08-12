Đại biểu Quốc hội: Khi được trao cơ hội, Bắc Ninh luôn biến cơ hội thành kết quả, khát vọng thành hành động

Vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu cả nước

Ngày 12/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh; việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Vân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh, cho rằng, mỗi quyết sách của Quốc hội đều mang theo kỳ vọng của nhân dân và tầm nhìn của đất nước. Có những quyết sách nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt, nhưng cũng có những quyết sách định hình tương lai. Theo bà Vân, việc trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết để Bắc Ninh và Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tại kỳ họp này, chính là những quyết sách có ý nghĩa như vậy.

Phát biểu với tư cách là đại biểu Quốc hội, được cử tri và nhân dân Bắc Ninh bầu ra, mang theo tâm tư, tình cảm, niềm tin và nguyện vọng của gần 4 triệu người dân Bắc Ninh gửi tới Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, bà Vân chia sẻ, có những vùng đất được lịch sử trao cho truyền thống; có những vùng đất được thời đại trao cho cơ hội; và cũng có những vùng đất hội tụ cả truyền thống ngàn năm và cơ hội của tương lai.

"Bắc Ninh là một vùng đất như thế", bà Vân nói và nhấn mạnh: Vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến khoa bảng và cách mạng. Nơi lịch sử và văn hóa hòa quyện với nhau, mỗi tấc đất thấm đẫm chiều sâu của truyền thống Kinh Bắc. Đó cũng là vùng đất mà tiếng hát quan họ đã vượt qua không gian và thời gian để trở thành di sản.

“Bắc Ninh không chỉ được biết đến bởi những giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống mà đang từng bước khẳng định vị thế là một biểu tượng của đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Từ một tỉnh có quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, Bắc Ninh đã vươn mình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu cả nước”, bà Vân nói.

Đưa ra dẫn chứng: Quy mô nền kinh tế đứng thứ 5, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 52,5 tỷ USD, đứng thứ nhất; thu hút đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 52 tỷ USD, đứng thứ 2; kinh tế số chiếm 46% GRDP, đứng thứ nhất và cao gấp hơn 3 lần mức bình quân chung của cả nước, bà Vân cho rằng, đây không chỉ là những con số phản ánh quy mô phát triển, mà còn cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội, năng lực hội nhập sức vươn lên của 1 địa phương. Thực tiễn đã chứng minh, khi được trao cho cơ hội phát triển, Bắc Ninh luôn biết biến cơ hội thành kết quả, biến tiềm năng thành giá trị và biến khát vọng thành hành động.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là điểm xuất phát cho một hành trình phát triển mới

Chia sẻ về điều khiến cá nhân bà luôn trăn trở mỗi khi tiếp xúc cử tri là những ánh mắt đầy kỳ vọng và niềm tin của người dân mong muốn được sống và làm việc trong một đô thị văn minh, hiện đại, vị đại biểu là Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh cảm nhận, đó là mong ước của những người nông dân về quá trình đô thị hóa nhưng vẫn gìn giữ được những cánh đồng, dòng sông và những làng quê đáng sống; là kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư, kinh doanh hiện đại, minh bạch, thuận lợi; đồng thời là khát vọng của những người trẻ muốn được lập nghiệp, cống hiến ngay trên chính quê hương mình.

Bà Vân cho rằng, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là đích đến, mà còn là điểm xuất phát cho một hành trình phát triển mới với yêu cầu cao hơn, chuẩn mực hơn và trách nhiệm lớn hơn. Bắc Ninh ý thức sâu sắc rằng phía trước còn nhiều nhiệm vụ nặng nề. Đó là yêu cầu về quy hoạch và tổ chức không gian phát triển; bảo vệ môi trường; phát triển bền vững; nâng cao chất lượng sống của người dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị của một đô thị trực thuộc Trung ương.