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Miễn phí phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, theo phương án đang được Cục Thuế xây dựng.

Miễn phí phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh

Miễn phí phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trao đổi về việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh - Ảnh: Cục Thuế

Theo đó, phần mềm được lựa chọn phải đáp ứng các quy định về kế toán, thuế và có khả năng tích hợp với hóa đơn điện tử, dịch vụ chữ ký số của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. Giải pháp cũng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, hỗ trợ người kinh doanh ghi chép, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường số. Mục tiêu là giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Theo Cục Thuế, phương án triển khai cần tận dụng năng lực, kinh nghiệm và những sản phẩm đã có trên thị trường, thay vì chỉ tập trung xây dựng một sản phẩm mới. Quá trình lựa chọn cũng phải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả ngân sách.

Qua cuộc họp, Cục Thuế tiếp tục ghi nhận ý kiến của các hiệp hội, đơn vị chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp cung cấp giải pháp. Đây là cơ sở để đánh giá đầy đủ năng lực thị trường, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và xây dựng phương án triển khai phù hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế đánh giá: Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đưa chính sách hỗ trợ miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung vào thực tiễn. Qua đó, chính sách hướng đến giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế.

Theo PV

VTV.VN

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