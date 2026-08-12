Cách hợp nhất dữ liệu khi cá nhân có 2 mã số thuế

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua đơn vị chi trả thu nhập, công ty bà Mai sử dụng mã số thuế thứ nhất của người lao động để kê khai cho 2 người phụ thuộc. Tuy nhiên, thông tin dữ liệu của 2 người phụ thuộc này trên hệ thống ngành thuế lại đang được ghi nhận và gắn liền với mã số thuế thứ hai.

Về mặt bản chất, cả hai mã số thuế này đều thuộc về cùng một người lao động, chỉ khác nhau ở mã số đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán.

Bà Mai hỏi, trong trường hợp này, việc kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mã số thuế thứ nhất (thay vì mã số thuế thứ hai đang gắn với dữ liệu người phụ thuộc) thì người lao động có được chấp thuận tính giảm trừ gia cảnh hay không?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 37 Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế:

"Điều 37. Quy định chuyển tiếp

… 4. Trường hợp cá nhân đã được cấp nhiều hơn 01 (một) mã số thuế, người nộp thuế phải cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

Khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân thì các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế, giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng thông tin mã số thuế của cá nhân tiếp tục được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân".

Căn cứ Công văn số 3422/CT-NVT ngày 27/5/2026 của Cục Thuế (tại Phụ lục 01) về việc cá nhân đã được cấp nhiều mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân. Theo đó Công văn đã hướng dẫn cụ thể cách tra cứu trạng thái mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân, đề nghị người nộp thuế nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định.