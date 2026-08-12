Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách hợp nhất dữ liệu khi cá nhân có 2 mã số thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công ty của bà Đào Thị Mai có một người lao động đang sở hữu 2 mã số thuế cá nhân khác nhau (chính người lao động cũng không biết vì sao mình có 2 mã số thuế).

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua đơn vị chi trả thu nhập, công ty bà Mai sử dụng mã số thuế thứ nhất của người lao động để kê khai cho 2 người phụ thuộc. Tuy nhiên, thông tin dữ liệu của 2 người phụ thuộc này trên hệ thống ngành thuế lại đang được ghi nhận và gắn liền với mã số thuế thứ hai.

Về mặt bản chất, cả hai mã số thuế này đều thuộc về cùng một người lao động, chỉ khác nhau ở mã số đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán.

Bà Mai hỏi, trong trường hợp này, việc kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mã số thuế thứ nhất (thay vì mã số thuế thứ hai đang gắn với dữ liệu người phụ thuộc) thì người lao động có được chấp thuận tính giảm trừ gia cảnh hay không?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 37 Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế:

"Điều 37. Quy định chuyển tiếp

… 4. Trường hợp cá nhân đã được cấp nhiều hơn 01 (một) mã số thuế, người nộp thuế phải cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

Khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân thì các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế, giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng thông tin mã số thuế của cá nhân tiếp tục được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân".

Căn cứ Công văn số 3422/CT-NVT ngày 27/5/2026 của Cục Thuế (tại Phụ lục 01) về việc cá nhân đã được cấp nhiều mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân. Theo đó Công văn đã hướng dẫn cụ thể cách tra cứu trạng thái mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân, đề nghị người nộp thuế nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định.

Theo PV

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt cầu và đường dẫn thi công ‘rùa bò’, dân đợi hoài chẳng thấy thông xe

Hàng loạt cầu và đường dẫn thi công ‘rùa bò’, dân đợi hoài chẳng thấy thông xe Nổi bật

Hôm nay, Quốc hội thảo luận việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh

Hôm nay, Quốc hội thảo luận việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh Nổi bật

Một dự án năng lượng chịu sự điều chỉnh của hàng loạt luật: Chuyên gia chỉ rõ 4 'điểm nghẽn' lớn

Một dự án năng lượng chịu sự điều chỉnh của hàng loạt luật: Chuyên gia chỉ rõ 4 'điểm nghẽn' lớn

10:53 , 12/08/2026
Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội: Đóng vai trò quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển của cả vùng

Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội: Đóng vai trò quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển của cả vùng

10:42 , 12/08/2026
Cà Mau: Không thể tăng trưởng bằng lao động giá rẻ

Cà Mau: Không thể tăng trưởng bằng lao động giá rẻ

10:20 , 12/08/2026
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong tháng 10

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong tháng 10

09:30 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên