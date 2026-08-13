Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa, Việt Nam chính thức mở cửa lại sân bay quốc tế tại tỉnh rộng nhất cả nước

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, chiều 11/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội”.

Tại sự kiện, ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội nghị được tổ chức vào một thời điểm rất đặc biệt, khi vào ngày 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ chính thức hoạt động trở lại sau thời gian sửa chữa, nâng cấp hạ tầng.

Được biết, Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Sân bay Liên Khương được khởi công vào ngày 4/3, với tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Để phục vụ thi công dự án, tỉnh Lâm Đồng đã tạm đóng cửa sân bay. Theo thông tin tại buổi làm việc vào ngày 4/8 giữa UBND tỉnh với đại diện ACV và các hãng hàng không, ACV và các nhà thầu đã thi công vượt tiến độ 12 ngày so với kế hoạch đã đề ra.

Việc sửa chữa sân bay Liên Khương giúp khôi phục toàn diện sức bền khu bay, đồng thời cũng là bước đệm để hiện thực hóa quy hoạch thành sân bay cấp 4E. Qua đó, cảng sẵn sàng đón các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Airbus A350, Boeing 787... kết nối trực tiếp Lâm Đồng với thế giới. Đây là nền tảng để hướng tới cột mốc 5 triệu hành khách/năm vào 2030 và 7 triệu hành khách vào 2050.﻿

Với việc mở cửa trở lại sân bay Liên Khương sẽ diễn ra trong vài ngày tới, một trong những vấn đề được chia sẻ tại Hội nghị là định hướng phát triển, mở rộng các đường bay mới.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban Kinh doanh phát triển thị trường, ACV thông tin, trong giai đoạn 2026-2030, ACV định hướng phối hợp với Lâm Đồng phục hồi nhanh các đường bay nội địa từ những thị trường chủ lực như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, đồng thời ưu tiên mở rộng mạng bay quốc tế.

Việc xúc tiến đường bay cần được triển khai theo từng thị trường, gắn với dữ liệu về nguồn khách, tính mùa vụ, sản phẩm du lịch và khả năng khai thác của các hãng hàng không.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa tỉnh Lâm Đồng, ACV, doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không trong quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm và chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

Cũng tại Hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng đã giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ đặc trưng; đồng thời trao đổi với các doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về nhu cầu thị trường, xây dựng sản phẩm, kết nối tour, tuyến và các chương trình đưa khách đến Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch. Nhiều doanh nghiệp, hãng hàng không, đơn vị lữ hành và đối tác cũng ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác.