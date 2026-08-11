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Ngày 11/8, Thuế cơ sở 1 TP. Huế đã công khai loạt Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân theo quy định.

Tất cả các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh này đều áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Lý do đến từ việc các doanh nghiệp này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo), nhưng không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo được Thuế cơ sở 1 TP. Huế đăng tải vào ngày 11/8 như sau:

Tên người bị tạm hoãn xuất cảnh Là đại diện theo pháp luật của Số tiền thuế còn nợ Thời gian tạm hoãn xuất cảnh Nguyễn Thị Huyền Linh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GARA TIÊN PHONG 6.749.000 đồng Từ ngày 7/8/2026 Võ Bảo CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM THANH 4.656.702 đồng Từ ngày 7/8/2026 Trương Thụy Trí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRƯƠNG THỤY TRÍ 16.402.800 đồng Từ ngày 7/8/2026 Dương Thị Ly CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DYNAMIC HUE 8.652.800 đồng Từ ngày 7/8/2026 Phan Anh Phong CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH SƠN 78 7.399.600 đồng Từ ngày 7/8/2026 Nguyễn Cửu Công Thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP THÀNH CỬU 8.366.600 đồng Từ ngày 7/8/2026 Trương Văn Nghĩa CÔNG TY TNHH TIÊN NGHI 12.960.000 đồng Từ ngày 7/8/2026 Nguyễn Thị Nhã Uyên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG MINH CHÂU ANH 7.397.310 đồng Từ ngày 7/8/2026 Nguyễn Phong Nhã CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO PHƯƠNG 7.017.600 đồng Từ ngày 7/8/2026 Trương Văn Quốc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN STAR MINH KHANG 6.380.000 đồng Từ ngày 7/8/2026 Phan Tôn Thanh Quang CÔNG TY CỔ PHẦN THỪA ÂN NAM 5.021.002 đồng Từ ngày 7/8/2026 Ngô Viết Uy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD TM DV BẢO CƯỜNG 4.248.400 đồng Từ ngày 7/8/2026 Bạch Văn Thảo CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIN TÍN 4.404.348 đồng Từ ngày 7/8/2026 Nguyễn Hồng Thắm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TUA BÊN TRONG HUẾ 4.000.000 đồng Từ ngày 7/8/2026 Nguyễn Thị Thảo CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DAILY TOURS 333.805 đồng Từ ngày 7/8/2026 Nguyễn Khoa Thanh Vinh CÔNG TY TNHH MTV EDUCATION TÂM ĐỨC 2.037.800 đồng Từ ngày 6/8/2026 Trương Thị Hoa CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH CƯ TECHNOLOGY 2.104.400 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Văn Quang DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG PHÚC 2.466.882 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Đình Quang Nguyên CÔNG TY TNHH GUUCO 9.519.776 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Văn Trí CÔNG TY TNHH MTV TNG SOLAR 6.789.600 đồng Từ ngày 6/8/2026 Lê Văn Hóa CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THÔNG MINH VH 4.570.200 đồng Từ ngày 6/8/2026 Trương Đình Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KHẢI TÍN HUẾ 2.177.600 đồng Từ ngày 6/8/2026 Lê Thế Thân CÔNG TY TNHH MTV XANH - SẠCH - NHANH 2.754.618 đồng Từ ngày 6/8/2026 Lê Thị Như Thủy CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ THIÊN BẢO 10.247.700 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Hữu Duyên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELULA 3.297.900 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Hoàng Tài Đức CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PAPA 10.692.200 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Đình Lộc CÔNG TY TNHH TAG ENTERTAINMENT 3.580.133 đồng Từ ngày 6/8/2026 Phan Thế Kỳ Nam CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRƯỜNG AN 3.151.200 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Văn Phụng CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚC HUY 2.624.600 đồng Từ ngày 6/8/2026 Lê Quang Tiến CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG ITVN 2.000.000 đồng Từ ngày 6/8/2026 Nguyễn Xuân Lâm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HẢI THỦY 3.634.637 đồng Từ ngày 6/8/2026 Đinh Hồng Quân CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ HUEVISION 4.000.000 đồng Từ ngày 6/8/2026 Trần Xuân Diệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN 2.177.600 đồng Từ ngày 6/8/2026

Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh; hoặc người nộp thuế hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

﻿Cách kiểm tra nghĩa vụ thuế trên website Thuế điện tử

﻿Để kiểm tra nghĩa vụ thuế, các tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:﻿

Bước 1: Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn Doanh nghiệp ở bên phải màn hình và thực hiện Đăng nhập

Bước 2: Doanh nghiệp chọn mục Tra cứu﻿ và nhấn phần Số thuế còn phải nộp

Bước 3: Nhập Kỳ tính, Loại thuế và ấn Tra cứu để hiển thị kết quả gồm các khoản thuế doanh nghiệp đang nợ

﻿Cách thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định

Theo hướng dẫn từ Cục Thuế, các tổ chức/người nộp thuế ở trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) có nhu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Rà soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý; chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể/chấm dứt hoạt động﻿

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế﻿

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế﻿

(1) Cơ quan thuế lập danh sách nghĩa vụ phải hoàn thiện và thông báo cho người nộp thuế.

(2) Người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm giải thể/chấm dứt hoạt động, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có) và chấp hành các quyết định xử phạt.

(3) Cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ với cơ quan hải quan.

(4) Phối hợp kiểm tra, quyết toán, xác định và thanh toán nghĩa vụ thuế.

(5) Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ còn phải nộp, nộp thừa và số thuế GTGT chưa khấu trừ.

Bước 4. Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế

Sau khi người nộp thuế hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc cơ quan thuế hoàn tất việc chuyển nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo 18/TBĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu còn nghĩa vụ phải chuyển cho đơn vị khác hoặc đơn vị chủ quản theo quy định, người nộp thuế theo dõi thêm thông báo chuyển nghĩa vụ và kết quả cập nhật trạng thái liên quan trước khi xác định hồ sơ đã hoàn tất.

Người nộp thuế cần kiểm tra trạng thái mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế đã được chuyển về trạng thái 01 - NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.

﻿Bên cạnh đó, tổ chức/người nộp thuế cũng có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.

﻿Cách thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định

Với các doanh nghiệp/tổ chức đang ở trạng thái 06 có nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế để tiếp tục hoạt động, Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thực hiện theo các bước sau đây:

Quy trình khôi phục mã số thuế (Nguồn: Thuế TP. Hà Nội)

Bước 1: Tổ chức kiểm tra tình trạng pháp lý, địa chỉ hoạt động thực tế; rà soát hồ sơ khai thuế, nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tình trạng hóa đơn.﻿

Bước 2: ﻿Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp Mẫu 25/ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Bước 3: ﻿ Cơ quan thuế tiến hành rà soát nghĩa vụ kê khai, nghĩa vụ thuế, hóa đơn còn thiếu; hoàn thiện và kiểm tra/xác minh thực tế tại địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ hoạt động theo quy định.

Bước 4: ﻿Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt và nộp đủ các khoản phải nộp nếu có.

Bước 5: Cơ quan thuế ban hành Thông báo 19/TB-ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) về việc khôi phục mã số thuế; thông tin khôi phục được cập nhật trên hệ thống thuế và truyền sang hệ thống đăng ký kinh doanh theo cơ chế liên thông﻿.