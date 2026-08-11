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Cơ quan Thuế thông báo: Tất cả các cá nhân có tên trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tất cả các cá nhân trong danh sách sau đây cần chú ý thông tin về tạm hoãn xuất cảnh từ cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế thông báo: Tất cả các cá nhân có tên trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 11/8, Thuế cơ sở 1 TP. Huế đã công khai loạt Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân theo quy định.

Tất cả các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh này đều áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Lý do đến từ việc các doanh nghiệp này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo), nhưng không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo được Thuế cơ sở 1 TP. Huế đăng tải vào ngày 11/8 như sau:

Tên người bị tạm hoãn xuất cảnhLà đại diện theo pháp luật củaSố tiền thuế còn nợThời gian tạm hoãn xuất cảnh
Nguyễn Thị Huyền LinhCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GARA TIÊN PHONG 6.749.000 đồngTừ ngày 7/8/2026
Võ Bảo CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM THANH4.656.702 đồngTừ ngày 7/8/2026
Trương Thụy Trí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRƯƠNG THỤY TRÍ16.402.800 đồngTừ ngày 7/8/2026
Dương Thị LyCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DYNAMIC HUE8.652.800 đồngTừ ngày 7/8/2026
Phan Anh Phong CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH SƠN 78 7.399.600 đồngTừ ngày 7/8/2026
Nguyễn Cửu Công ThànhCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP THÀNH CỬU8.366.600 đồngTừ ngày 7/8/2026
Trương Văn NghĩaCÔNG TY TNHH TIÊN NGHI12.960.000 đồngTừ ngày 7/8/2026
Nguyễn Thị Nhã UyênCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG MINH CHÂU ANH7.397.310 đồngTừ ngày 7/8/2026
Nguyễn Phong Nhã CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO PHƯƠNG7.017.600 đồngTừ ngày 7/8/2026
Trương Văn QuốcCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN STAR MINH KHANG6.380.000 đồngTừ ngày 7/8/2026
Phan Tôn Thanh Quang CÔNG TY CỔ PHẦN THỪA ÂN NAM5.021.002 đồngTừ ngày 7/8/2026
Ngô Viết UyCÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD TM DV BẢO CƯỜNG 4.248.400 đồngTừ ngày 7/8/2026
Bạch Văn ThảoCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIN TÍN4.404.348 đồngTừ ngày 7/8/2026
Nguyễn Hồng Thắm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TUA BÊN TRONG HUẾ4.000.000 đồngTừ ngày 7/8/2026
Nguyễn Thị ThảoCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DAILY TOURS333.805 đồngTừ ngày 7/8/2026
Nguyễn Khoa Thanh VinhCÔNG TY TNHH MTV EDUCATION TÂM ĐỨC2.037.800 đồngTừ ngày 6/8/2026
Trương Thị HoaCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH CƯ TECHNOLOGY2.104.400 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Văn QuangDOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG PHÚC2.466.882 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Đình Quang NguyênCÔNG TY TNHH GUUCO9.519.776 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Văn Trí CÔNG TY TNHH MTV TNG SOLAR6.789.600 đồngTừ ngày 6/8/2026
Lê Văn HóaCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THÔNG MINH VH 4.570.200 đồngTừ ngày 6/8/2026
Trương Đình HùngCÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KHẢI TÍN HUẾ 2.177.600 đồngTừ ngày 6/8/2026
Lê Thế ThânCÔNG TY TNHH MTV XANH - SẠCH - NHANH2.754.618 đồngTừ ngày 6/8/2026
Lê Thị Như Thủy CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ THIÊN BẢO10.247.700 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Hữu DuyênCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELULA 3.297.900 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Hoàng Tài Đức CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PAPA10.692.200 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Đình LộcCÔNG TY TNHH TAG ENTERTAINMENT3.580.133 đồngTừ ngày 6/8/2026
Phan Thế Kỳ Nam CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRƯỜNG AN3.151.200 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Văn PhụngCÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚC HUY2.624.600 đồngTừ ngày 6/8/2026
Lê Quang TiếnCÔNG TY TNHH MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG ITVN 2.000.000 đồngTừ ngày 6/8/2026
Nguyễn Xuân LâmCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HẢI THỦY3.634.637 đồngTừ ngày 6/8/2026
Đinh Hồng QuânCÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ HUEVISION 4.000.000 đồngTừ ngày 6/8/2026
Trần Xuân DiệuCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN2.177.600 đồngTừ ngày 6/8/2026

Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh; hoặc người nộp thuế hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

﻿Cách kiểm tra nghĩa vụ thuế trên website Thuế điện tử

﻿Để kiểm tra nghĩa vụ thuế, các tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:﻿

Bước 1: Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn Doanh nghiệp ở bên phải màn hình và thực hiện Đăng nhập

Bước 2: Doanh nghiệp chọn mục Tra cứu﻿ và nhấn phần Số thuế còn phải nộp

Bước 3: Nhập Kỳ tính, Loại thuế và ấn Tra cứu để hiển thị kết quả gồm các khoản thuế doanh nghiệp đang nợ

﻿Cách thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định

Theo hướng dẫn từ Cục Thuế, các tổ chức/người nộp thuế ở trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) có nhu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Rà soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý; chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể/chấm dứt hoạt động﻿

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế﻿

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế﻿

(1) Cơ quan thuế lập danh sách nghĩa vụ phải hoàn thiện và thông báo cho người nộp thuế.

(2) Người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm giải thể/chấm dứt hoạt động, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có) và chấp hành các quyết định xử phạt.

(3) Cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ với cơ quan hải quan.

(4) Phối hợp kiểm tra, quyết toán, xác định và thanh toán nghĩa vụ thuế.

(5) Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ còn phải nộp, nộp thừa và số thuế GTGT chưa khấu trừ.

Bước 4. Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế

Sau khi người nộp thuế hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc cơ quan thuế hoàn tất việc chuyển nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo 18/TBĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu còn nghĩa vụ phải chuyển cho đơn vị khác hoặc đơn vị chủ quản theo quy định, người nộp thuế theo dõi thêm thông báo chuyển nghĩa vụ và kết quả cập nhật trạng thái liên quan trước khi xác định hồ sơ đã hoàn tất.

Người nộp thuế cần kiểm tra trạng thái mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế đã được chuyển về trạng thái 01 - NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.

﻿Bên cạnh đó, tổ chức/người nộp thuế cũng có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.

﻿Cách thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định

Với các doanh nghiệp/tổ chức đang ở trạng thái 06 có nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế để tiếp tục hoạt động, Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thực hiện theo các bước sau đây:

Cơ quan Thuế thông báo: Tất cả các cá nhân có tên trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh- Ảnh 2.

Quy trình khôi phục mã số thuế (Nguồn: Thuế TP. Hà Nội)

Bước 1: Tổ chức kiểm tra tình trạng pháp lý, địa chỉ hoạt động thực tế; rà soát hồ sơ khai thuế, nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tình trạng hóa đơn.﻿

Bước 2: ﻿Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp Mẫu 25/ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Bước 3: ﻿ Cơ quan thuế tiến hành rà soát nghĩa vụ kê khai, nghĩa vụ thuế, hóa đơn còn thiếu; hoàn thiện và kiểm tra/xác minh thực tế tại địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ hoạt động theo quy định.

Bước 4: ﻿Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt và nộp đủ các khoản phải nộp nếu có.

Bước 5: Cơ quan thuế ban hành Thông báo 19/TB-ĐKT (Thông tư 90/2026/TT-BTC) về việc khôi phục mã số thuế; thông tin khôi phục được cập nhật trên hệ thống thuế và truyền sang hệ thống đăng ký kinh doanh theo cơ chế liên thông﻿.

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả những ai nằm trong danh sách sau đây

Hà Giang

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