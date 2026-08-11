Du khách Việt Nam ưa chuộng điểm đến trong nước

Báo cáo ghi nhận những chuyển động nổi bật của thị trường vào Quý II/2026, từ các điểm đến tăng trưởng nhanh, xu hướng du lịch mới đến sự thay đổi trong hành vi của du khách, qua đó cung cấp những góc nhìn hữu ích cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc phát triển sản phẩm và điểm đến.

"Traveloka SEA Index cho thấy trong quý này, du khách Việt Nam vẫn ưu tiên những điểm đến gần nhà," bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám Đốc Quốc Gia Traveloka, chia sẻ. "Trong khi nhu cầu du lịch tại các thị trường khác trong khu vực đang chuyển dịch sang Đông Á, tăng trưởng du lịch tại Việt Nam vẫn được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển, dẫn đầu là Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng. Đồng thời, nhu cầu du lịch quốc tế cũng đang dần tăng trở lại: Bangkok là điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong quý này, và du khách cũng có xu hướng lưu trú lâu hơn khi đến đây."

Theo Traveloka SEA Index, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa.

TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục là ba điểm đến được đặt nhiều nhất trên nền tảng. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò là trung tâm du lịch đô thị của cả nước, với khoảng một trong năm chuyến du lịch nội địa kết thúc tại thành phố. Hà Nội duy trì tăng trưởng ổn định nhờ lợi thế về văn hóa, lịch sử và hệ thống dịch vụ đa dạng.

Nổi bật nhất là Đà Nẵng, khi ghi nhận mức tăng trưởng đồng thời ở nhiều hạng mục, từ lượng đặt phòng, vé tham quan đến du lịch gia đình. Đặc biệt, lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills tăng 132% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái trải nghiệm tại thành phố biển này.

Nếu bảng xếp hạng về lượng đặt dịch vụ vẫn gọi tên những điểm đến quen thuộc, thì mức tăng trưởng lượng đặt dịch vụ lại kể một câu chuyện khác. Động lực mạnh nhất đến từ chính các hòn đảo và bờ biển của Việt Nam, nơi các điểm đến biển có nhu cầu vượt xa thị trường nói chung.

Theo Chỉ số Điểm Nhu cầu của Traveloka SEA Index - thước đo mức tăng trưởng lượng đặt dịch vụ của một điểm đến so với toàn thị trường - Phú Quốc dẫn đầu với 100 điểm, đồng thời ghi nhận lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Côn Đảo (96 điểm), Hội An (92 điểm) và Đà Nẵng (88 điểm), cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang tập trung mạnh vào các điểm đến biển, nơi kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Ở cấp độ khu vực, Traveloka SEA Index xác định 12 điểm đến có mức tăng trưởng đặt dịch vụ vượt mức trung bình của thị trường tại ít nhất ba trong năm thị trường nguồn trọng điểm của Traveloka gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Chỉ có bốn điểm đến đạt mức tăng trưởng vượt thị trường ở cả năm thị trường trong quý này: Osaka, Seoul, Đài Bắc (Trung Quốc) và Thượng Hải.

Các thành phố cấp hai của Trung Quốc như Thành Đô, Thâm Quyến, Côn Minh và Trùng Khánh, cũng nổi bật với mức tăng trưởng cao gấp hai đến bốn lần mức trung bình của thị trường, nhờ các thỏa thuận miễn thị thực song phương với Singapore, Malaysia và Thái Lan, cùng với việc Trung Quốc gia hạn chính sách miễn thị thực của nước này đến hết năm 2026.

Đà Nẵng là điểm đến Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong danh sách khu vực, ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật tại bốn trong năm thị trường nguồn khách gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, qua đó củng cố vị thế là một trong những điểm đến quốc tế đang tăng trưởng nhanh nhất khu vực, ngay cả khi phần lớn tăng trưởng du lịch của Việt Nam vẫn tập trung vào các điểm đến trong nước.

Traveloka SEA Index cũng theo dõi chỉ số "Điểm Đến Kế Tiếp", đo lường mức độ quan tâm của du khách thông qua lượng tìm kiếm trước khi chuyển thành đặt dịch vụ. Bangkok tiếp tục là điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong quý này, với lượng tìm kiếm tăng 61% so với cùng kỳ năm trước - cho thấy nhu cầu vẫn đang tiếp tục tăng. Du khách Việt Nam cũng có xu hướng lưu trú lâu hơn khi đến đây, với thời gian lưu trú trung bình tại Bangkok tăng từ 3,2 lên 3,6 đêm so với cùng kỳ năm trước. Singapore tiếp tục nằm trong nhóm các điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam đặt dịch vụ nhiều nhất, với đà tăng trưởng so với quý trước đang được củng cố.

Tokyo là điểm đến quốc tế có mức tăng trưởng nhanh nhất của Việt Nam xét theo Điểm Nhu Cầu, với lượng đặt dịch vụ tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Seoul, nơi du khách Việt Nam chi tiêu trung bình cao hơn gấp đôi so với một chuyến đi thông thường. Kuala Lumpur duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tiếp tục là lựa chọn có mức chi phí hợp lý đáng tin cậy đối với du khách Việt Nam.

Nhìn chung, Traveloka SEA Index cho thấy một xu hướng rất đặc trưng của du khách Việt Nam trong quý này: trong khi nhu cầu du lịch trên toàn khu vực rộng lớn hơn đang chuyển dịch sang Đông Á, du khách Việt Nam lại đang đặt dịch vụ cho các điểm đến gần nhà hơn, và dành nhiều hơn cho các điểm đến ven biển.

Thông qua những thông tin chuyên sâu được tổng hợp từ hàng triệu lượt tìm kiếm và đặt dịch vụ trên khắp Đông Nam Á, Traveloka tiếp tục giúp du khách khám phá những điểm đến tiếp theo, đồng thời cung cấp cho các đối tác du lịch dữ liệu để thấu hiểu bức tranh du lịch đang không ngừng thay đổi.



