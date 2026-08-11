Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu tập trung kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ, lãi mỏng, giao dịch liên kết, lĩnh vực rủi ro cao

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Phương Thảo/Cục Thuế

Theo công bố tại Hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2026 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.621.813 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán pháp lệnh và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu từ dầu thô đạt khoảng 36.414 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán, tăng 26,6%; thu nội địa đạt 1.585.399 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán và tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những điểm sáng trong công tác quản lý thuế. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,4%; tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 98,9%. Đến ngày 20/7/2026, eTax Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng, phát sinh gần 25 triệu giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền nộp thành công 45.018 tỷ đồng, tăng 2,4 lần cả về số giao dịch và số tiền nộp so với cùng kỳ năm 2025.

Việc triển khai hóa đơn điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 7 tháng, hệ thống đã xử lý khoảng 7 tỷ hóa đơn điện tử, nâng tổng số hóa đơn được xử lý từ khi triển khai lên 28 tỷ hóa đơn. Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 527.604, tăng 40% so với cuối năm 2025, trong đó có 205.769 doanh nghiệp và 321.835 hộ kinh doanh.

Công tác kiểm tra, chống thất thu được triển khai theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường và còn dư địa thu lớn. Lũy kế 7 tháng, toàn ngành đã thực hiện 35.612 cuộc kiểm tra, đạt 61,2% nhiệm vụ năm và tăng 22% so với cùng kỳ; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra đạt 43.767 tỷ đồng, tăng 36,1%.

Đặc biệt, trong tháng 7, Cục Thuế tập trung triển khai cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, nhằm chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, xử lý các trường hợp NNT không còn hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời hỗ trợ các trường hợp còn nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh khôi phục hoạt động.

Ảnh Cục Thuế.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu toàn ngành thuế bám sát diễn biến nguồn thu để điều hành thu NSNN, đẩy nhanh hoàn thiện chính sách pháp luật thuế và đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nhất là hộ kinh doanh chuyển từ khoán sang kê khai, hóa đơn điện tử, eTax Mobile; đồng thời phát triển các kênh hỗ trợ số như chatbot AI.

Đặc biệt, Cục trưởng chỉ đạo ngành thuế, triển khai các cuộc kiểm tra theo kế hoạch và chuyên đề năm 2026; tập trung các lĩnh vực rủi ro cao, doanh nghiệp thua lỗ, lãi mỏng, giao dịch liên kết và hoàn thuế.

Đồng thời tiếp tục rà soát, đôn đốc kết quả xử lý dữ liệu kinh doanh qua sàn, nền tảng số; đánh giá chất lượng dữ liệu khấu trừ, kê khai và nộp thay theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP.

“Đề nghị cán bộ, công chức toàn ngành Thuế chủ động nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu và triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế.” Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo.