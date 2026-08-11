Đề xuất loạt quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện - Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dự thảo quy định các yêu cầu về kết cấu, an toàn điện, chống điện giật, bảo vệ quá tải, tương thích điện từ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu. Với trạm sạc, dự thảo tập trung vào mặt bằng, hạ tầng, an toàn thiết bị, phòng cháy chữa cháy, cấp điện và đấu nối. Đáng chú ý, thiết bị đo tại trạm sạc phải bảo đảm yêu cầu về đo lường, hiển thị điện năng, đơn giá, phí dịch vụ, thời gian và tổng tiền, đồng thời có khả năng lưu trữ, truy xuất dữ liệu. Quy định này nhằm giúp người dùng kiểm soát giao dịch, so sánh dịch vụ và hạn chế khiếu nại về tính cước.

Theo thống kê, năm 2023 có 15.676 xe ô tô điện thuần được tiêu thụ, trong đó 15.486 xe được sản xuất, lắp ráp trong nước và 190 xe nhập khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2024, số lượng ô tô điện thuần được tiêu thụ đạt 17.536 xe, trong đó 17.482 xe được sản xuất, lắp ráp trong nước và 54 xe nhập khẩu. Các số liệu này cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể của phương tiện điện và nhu cầu tương ứng đối với hạ tầng sạc.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, sản xuất, nhập khẩu, cung cấp trụ sạc và dịch vụ sạc. Hệ thống sạc được phát triển theo nhiều mô hình, gồm mạng lưới sạc do nhà sản xuất phương tiện đầu tư; trụ sạc tại đại lý; trụ sạc bán hoặc lắp đặt cho khách hàng; mạng sạc công cộng do doanh nghiệp độc lập vận hành; giải pháp sạc tại nơi làm việc, nơi trông giữ xe hoặc khu dịch vụ.

Một mạng lưới lớn đã phát triển khoảng 150.000 cổng sạc với công suất đến 360 kW trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước đang tham gia thị trường thiết bị, phần mềm, thanh toán, vận hành và bảo trì. Sự đa dạng về chủ thể, công nghệ, chuẩn đầu nối, công suất và mô hình kinh doanh tạo động lực phát triển thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu thống nhất về an toàn và chất lượng.