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Đề xuất về thuế gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 107 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp.


Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 107 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Trong đó, Bộ đề xuất xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0 trong năm tài chính đối với doanh nghiệp thực hiện dự án nhà máy điện theo cơ chế Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT), được ký trước năm 2024. Dự thảo cũng đề xuất chuẩn hóa khái niệm "công ty mẹ tối cao", tức doanh nghiệp đứng đầu một tập đoàn, không bị công ty khác kiểm soát và có quyền kiểm soát các doanh nghiệp bên dưới. Đồng thời, cho phép Chính phủ ban hành nghị định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Theo Bộ Tài chính, các đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho những dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù, tăng tính linh hoạt trong thực hiện, bảo đảm ổn định môi trường đầu tư và tránh xung đột pháp lý quốc tế.

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Theo PV

VTV.VN

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