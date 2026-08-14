Đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, cần huy động hơn 808.000 tỷ đồng

Sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nêu tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 1 chương trình mục tiêu quốc gia được xây dựng trên cơ sở thống nhất 4 chương trình về phát triển văn hóa; giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp. Ảnh: QH

Nội dung chương trình gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với tổng nguồn lực cần huy động thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 345.000 tỷ đồng.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn lưu ý phải quán triệt đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị là hình thành một chương trình tổng thể trên cơ sở tích hợp thực chất, không chỉ gộp đầu mối hoặc đặt 4 chương trình vào một “vỏ” chung.

Thường trực Hội đồng Dân tộc tán thành giảm chi quản lý, tăng nguồn lực đầu tư, nhưng tỷ lệ 75% vốn đầu tư công và 25% kinh phí thường xuyên không áp dụng cơ học, làm giảm nguồn lực hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách đặc thù.

Tránh "gộp cơ học"

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chủ trương tích hợp 4 chương trình nhằm khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ hành chính và đẩy mạnh phân cấp, quản lý vốn ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tránh "gộp cơ học" ở trên mà bên dưới vẫn tồn tại nhiều ban quản lý riêng. Theo lãnh đạo Quốc hội, nên thành lập văn phòng điều phối chung ở cấp Trung ương là "một cửa" cho địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần xây dựng hệ thống dữ liệu giám sát, số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo thời gian thực thay cho phương thức báo cáo giấy định kỳ.

Kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, chỉ số đầu ra phải được cập nhật liên tục để kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉ thiết kế một phương án duy nhất để trình Quốc hội; ban hành một Nghị quyết tổng thể với tên gọi ngắn gọn, súc tích thay thế toàn bộ các nghị quyết cũ.

Ông cũng lưu ý, hệ thống quản lý mới phải đảm bảo các tiêu chí: Xác định rõ mục tiêu đầu ra có thể đo lường được; giao toàn quyền chủ động cho đơn vị thực hiện; có sự giám sát, đánh giá bằng dữ liệu thực tế thay vì báo cáo giấy.

Dự kiến, nội dung này sẽ được trình Quốc hội xem xét tại đợt 2 của kỳ họp không thường lệ.