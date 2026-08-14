Tăng trưởng 2 con số, những động lực để Hà Nội bứt phá

Sản xuất, tiêu dùng, đầu tư công mở đường cho tăng trưởng

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, thành phố cần sự đóng góp đồng thời của đầu tư công, công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, Hà Nội đang tập trung đồng thời vào ba trụ cột sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, là ba trụ cột quan trọng để duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, sản xuất được xem là nền tảng tạo nguồn cung; tiêu dùng là điểm tựa của thị trường nội địa, còn xuất khẩu được xác định là khâu đột phá trong những tháng cuối năm.

Hà Nội đứng đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm 2026. Ảnh minh hoạ: PH

Sức mua trên địa bàn tiếp tục tạo dư địa đáng kể cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với quy mô dân số khoảng 9-10 triệu người, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội trong những tháng đầu năm tăng 13,6%, cao hơn mức tăng 12,9% của cả nước. Cùng với đó, lượng khách du lịch tăng 33% góp phần mở rộng cầu đối với hàng hóa và dịch vụ.

Trong nửa cuối năm, Hà Nội triển khai hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô lớn. Chiến dịch 180 ngày thúc đẩy tiêu dùng Hà Nội năm 2026, phối hợp với hệ thống phân phối lớn, sàn thương mại điện tử… mở rộng đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp Thủ đô.

Ở phía sản xuất, thành phố đang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo mặt bằng cho các dự án mới, nhất là những lĩnh vực công nghiệp xanh, sạch và công nghiệp văn hóa. Đây cũng là bước chuẩn bị để Hà Nội đón dòng vốn đầu tư có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Xuất khẩu được đặt mục tiêu tăng trưởng 12% trong 6 tháng cuối năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, nâng cao khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, vượt qua hàng rào kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường nhập khẩu. Việc kết hợp giữa cải cách thủ tục thuế, hải quan với chuyển đổi số, ứng dụng AI và sản xuất xanh được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế.

Trong đầu tư công, Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược. Trong 7 tháng đầu năm, vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước đạt 72.210 tỷ đồng, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân cả năm khoảng 156.000 tỷ đồng, cao hơn mức Chính phủ giao.

Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, giao các địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, nhà thầu thi công ngay đến đó; lập “đường găng” tiến độ cho các dự án trọng điểm như: 7 cây cầu sông Hồng, các tuyến đường vành đai, kết nối vùng các dự án chống ngập, các khu công nghiệp, công nghệ cao… coi đây là những công trình tạo dư địa phát triển lâu dài, đồng thời dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội.

Kỷ luật đầu tư công được siết chặt, thành phố kiên quyết thực hiện phương châm điều chuyển vốn linh hoạt, sẵn sàng thu hồi nguồn lực của đơn vị chậm trễ để bổ sung cho nơi làm tốt hơn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn cung vật liệu xây dựng để phục vụ thi công liên tục.

Phát triển các mô hình tăng trưởng mới

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Hà Nội cũng phát triển động lực tăng trưởng mới. Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo; Khai thác các mô hình kinh tế di sản, du lịch xanh và kinh tế đêm để gia tăng giá trị dịch vụ.

Kinh tế số đang nổi lên như động lực tăng trưởng quan trọng của Hà Nội khi vừa thúc đẩy GRDP, vừa tạo chuyển biến mạnh trong quản trị, sản xuất và dịch vụ công, mở nền tảng để Thủ đô bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiều địa phương tại Hà Nội đã chủ động đưa sản phẩm OCOP và làng nghề lên sàn thương mại điện tử. Ảnh minh hoạ: PH

Trong định hướng công nghệ chiến lược dài hạn thành phố tiên phát triển 9 nhóm công nghệ cùng 25 sản phẩm chủ lực. Đó là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối); công nghệ mạng di động thế hệ sau; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ đường sắt đô thị; công nghệ không gian tầm thấp. Thành phố yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tham gia nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và được xem xét hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Trong 7 tháng 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào lĩnh vực khoa học công nghệ. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 6, lĩnh vực chuyên môn khoa học công nghệ thu hút 2.220,4 triệu USD vốn FDI, chiếm tới 68% tổng vốn FDI toàn thành phố.

Bên cạnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang phát huy hiệu quả, Hà Nội tiếp tục phát triển các khu công nghệ số mới tại Tây Tựu, Phú Diễn với quy mô gần 200 ha, cùng các khu tại Thượng Cát và Đông Ngạc nhằm mở rộng không gian phát triển cho các doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện thành phố có khoảng 10.996 doanh nghiệp công nghệ số, chiếm 14% tổng số doanh nghiệp công nghệ số của cả nước, với doanh thu ước đạt 277.656 tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số lên 22% GRDP vào cuối năm 2026. Nếu hoàn thành mục tiêu này, tốc độ gia tăng tỷ trọng kinh tế số của Thủ đô sẽ cao hơn khoảng 9,7 lần so với tốc độ tăng bình quân của cả nước, qua đó khẳng định vai trò tiên phong trong triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Sự phát triển của kinh tế số tại Hà Nội đang được thể hiện rõ qua mức độ ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Trong lĩnh vực y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử đã được chuẩn hóa cho khoảng 9,35 triệu người dân, đạt 99% dân số, đồng thời tích hợp hàng chục triệu lượt khám chữa bệnh và tiêm chủng.

Ở lĩnh vực văn hóa, nhiều di tích tiêu biểu như Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Nhà tù Hỏa Lò đã ứng dụng công nghệ 3D Mapping cùng thực tế tăng cường, góp phần hình thành các sản phẩm du lịch đêm hiện đại, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Sự lan tỏa của kinh tế số cũng diễn ra mạnh mẽ tại cấp cơ sở. Nhiều xã, phường đã chủ động đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ…

Theo lãnh đạo thành phố, mô hình tăng trưởng mới phải xác định rõ hướng phát triển của từng lĩnh vực, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 277/KH UBND ngày 14/7/2026 về 100 ngày cao điểm chuyển đổi số. Điểm mới của kế hoạch là khoảng một phần ba nhiệm vụ được giao trực tiếp cho UBND các xã, phường triển khai nhằm đưa chuyển đổi số đến gần người dân hơn. Hai phần ba nhiệm vụ còn lại tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các làng nghề truyền thống.

Hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, tăng quyền cho cơ sở

Một trong những kết quả quan trọng nhất trong thời gian qua chính là việc kiện toàn đồng bộ khung khổ pháp lý. Tháng 6-2026, HĐND thành phố đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng căn cứ theo Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho kinh tế số: Nghị quyết số 40 về khu công nghệ cao, Nghị quyết số 46 thu hút nhà đầu tư chiến lược, Nghị quyết số 48 hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và Nghị quyết số 59 về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số; Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn và tài chính giai đoạn 2026 - 2030. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để Hà Nội không chỉ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 mà còn hình thành dư địa phát triển cho các giai đoạn tiếp theo.

Thành phố tận dụng các khung pháp lý vượt trội từ Luật Thủ đô (sửa đổi) để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, minh bạch hóa chính sách nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, thành phố Hà Nội đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Các phường, xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt thực hiện kế hoạch hành động, bám sát chỉ đạo, của thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế số, thương mại-dịch vụ và tháo gỡ điểm nghẽn cơ sở.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn mới, phường Cầu Giấy tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, phường được giao 10 chỉ tiêu chủ yếu; đến nay các chỉ tiêu đều cơ bản đảm bảo tiến độ, đạt theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, các hoạt động thương mại, dịch vụ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng tích cực… và các chỉ tiêu khác đều đạt theo thành phố giao. Đặc biệt, thu ngân sách 7 tháng đã đạt 98,24%. Trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,56% trên tổng số hơn 11.000 hồ sơ từ đầu năm…

Trong khi đó, phường Cửa Nam nỗ lực bứt phá kinh tế số: Phiên megalive quảng bá di sản – động lực đúc thúc tăng trưởng kinh tế 2 con số. Phường Đống Đa xây dựng và triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số. Theo đó mỗi đoàn thể, tổ dân phố đăng ký ít nhất một mô hình chuyển đổi số thiết thực; phối hợp triển khai mô hình “Tổ dân phố số”, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng iHanoi và các nền tảng số phục vụ đời sống, giải quyết thủ tục hành chính….

Phong trào thi đua mới của thành phố Hà Nội với Kế hoạch số 303/KH-UBND “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số”, hướng tới kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và hoàn thành các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Hà Nội xác định việc hoàn thiện thể chế, tổ chức lại nguồn lực và đổi mới phương thức điều hành là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa tiềm năng thành kết quả phát triển thực chất, tạo động lực mới cho kinh tế Thủ đô.