Thu nhập bình quân từng bằng 1/2 Campuchia, 1/5 Philippines, Việt Nam mất 27 năm vượt Philippines, mấy năm vượt Campuchia?

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Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1993, thu nhập bình quân của Việt Nam chỉ cao hơn Myanmar (70 USD). Trong đó, thu nhập bình quân của Philippines đạt khoảng 920 USD, gấp 5 lần thu nhập bình quân của Việt Nam. Còn thu thu nhập bình quân của Campuchia đạt khoảng 300 USD, gấp 2 lần thu nhập bình quân của Việt Nam.

Tuy nhiên, đến năm 1997, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Campuchia. Năm 1997, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 350 USD, còn của Campuchia đạt khoảng 310 USD. Theo đó, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Campuchia sau 4 năm khi từng chỉ bằng 1/2 vào năm 1993 .

Đến năm 2020, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Philippines. Năm 2020, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 3.400 USD, còn của Philippines đạt khoảng 3.350 USD. Theo đó, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Philippines sau 27 năm khi từng chỉ bằng 1/5 .

Xét trong toàn bộ các nước trong khối ASEAN, thu nhập bình quân của Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt trong giai đoạn 1993 - 2025.

Thu nhập bình quân các nước ASEAN giai đoạn 1993-2025

Năm 1993, thu nhập bình quân của Việt Nam xếp thứ 10/11 trong khu vực, chỉ cao hơn Myanmar (70 USD). Từ năm 1993 - 2025, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Philippines, Myanmar, Campuchia và Lào, xếp thứ 6/11 các quốc gia trong khu vực.

Hiện nay, thu nhập bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia vẫn xếp trên Việt Nam. Thu nhập bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đang gấp lần lượt là 16,5 lần; 7 lần; 2,5 lần; 1,5 lần; 1,1 lần so với thu nhập bình quân của Việt Nam.

Thu nhập bình quân các nước ASEAN năm 2025

Đối với Việt Nam, sau 33 năm nỗ lực phát triển, thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng từ 170 USD năm 1986 lên 4.490 USD năm 2025.

Sau 33 năm, thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng hơn 29 lần. Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Campuchia (gấp 9 lần), Lào ( gấp 8 lần), Indonesia (gấp 7 lần), Philippines (gấp 5 lần), Singapore (gấp 4 lần), Thái Lan (gấp 3 lần), Malaysia (gấp 3 lần), Đông Timor (gấp 3 lần) và Brunei (gấp 1,5 lần).