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Phát hiện bị lừa đảo, vì sao điều cần làm đầu tiên không phải là khoá tài khoản ngân hàng hay đổi mật khẩu ứng dụng?

| | Kinh tế số

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã chia sẻ về những việc cần phải làm trong 15 phút đầu tiên khi nghi ngờ bị lừa đảo.

Phát hiện bị lừa đảo, vì sao điều cần làm đầu tiên không phải là khoá tài khoản ngân hàng hay đổi mật khẩu ứng dụng?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 14/8, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Kiến tạo niềm tin số - Doanh nghiệp Việt chung tay bảo vệ người tiêu dùng", tập trung thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ người sử dụng trên môi trường số.

Tại hội thảo, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chia sẻ, mới đây bản thân đã nhận được thông tin về một nạn nhân thành đạt bị lừa đảo tới 7 tỷ đồng.

Ví dụ này để chứng minh rằng, không phải những người có kiến thức và biết nhiều về công nghệ mà không bị lừa đảo trên không mạng.

Ông Hiếu chia sẻ, một cuộc gọi lừa đảo thường diễn ra theo quy trình như sau: Tội phạm biết người dân (qua thu thập dữ liệu cá nhân), sau đó mạo danh công an, cơ quan quản lý và gây áp lực. Chúng sẽ kéo nạn nhân vào sân của mình và thực hiện chiếm quyền, đòi OTP, mật khẩu và tài khoản.

Phát hiện bị lừa đảo, vì sao điều cần làm đầu tiên không phải là khoá tài khoản ngân hàng hay đổi mật khẩu ứng dụng?- Ảnh 2.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ hội thảo - Ảnh: Chinhphu.vn

Đặc biệt, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, ngay trong 15 phút đầu tiên, nạn nhân cần bình tĩnh, không click thêm và ngắt ngay kết nối mạng, bởi lẽ, khi đó các đối tượng tội phạm sẽ không thể làm gì.

Sau đó, người dân tiến hành báo ngân hàng khóa tài khoản và bắt đầu đổi mật khẩu các ứng dụng, thiết bị, lưu bằng chứng như tin nhắn để báo cáo nhằm bảo vệ người khác.

Vị chuyên gia an ninh mạng đặc biệt lưu ý, những người nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã bị lừa đảo dù bất kỳ là ai, bị lừa ít hay nhiều hãy nên báo cáo cơ quan chức năng. Điều này sẽ giúp cho nhiều người khác không bị thiệt hại.

"Một cuộc lừa đảo đều bắt nguồn từ dữ liệu. Vì vậy, mỗi người dân cần bảo vệ dữ liệu cá nhân, không đăng hình ảnh cá nhân, gia đình… ở chế độ công khai trên các nền tảng xã hội. Bên cạnh đó, cần khóa danh sách bạn bè, không để các đối tượng tội phạm biết các mối quan hệ của mình", ông Ngô Minh Hiếu nhấn mạnh.

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Hà Giang

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