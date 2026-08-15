Công an xác minh giao dịch 107 triệu đồng chuyển đến tài khoản của thanh niên SN 2001

Theo thông tin từ công an thành phố Cần Thơ. Ngày 13/8, Công an phường Vị Thanh đã xác minh, làm rõ và hướng dẫn một người dân trên địa bàn chuyển trả lại 107 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 10/8, anh Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 2001, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ) đến Công an phường Vị Thanh trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 107 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vị Thanh đã khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền và xác định chủ sở hữu của số tiền nói trên là chị Mai Thị Thúy Anh (sinh năm 1991, trú tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Thúy Anh cho biết do sơ suất trong quá trình thao tác nên đã chuyển nhầm vào tài khoản anh Phương số tiền trên.

Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Công an phường Vị Thanh, anh Nguyễn Thanh Phương đã đến ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền 107 triệu đồng cho chị Thúy Anh.

Xúc động khi nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, chị Thúy Anh đã gửi thư cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an phường Vị Thanh cũng như nghĩa cử cao đẹp của người nhận nhầm tiền.

Việc anh Phương chủ động trình báo, không tự ý sử dụng số tiền nhận nhầm là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng.

Trước tình trạng giao dịch nhầm lẫn diễn ra ngày một phổ biến cùng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người không xác định mà nên liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh làm rõ, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm.﻿