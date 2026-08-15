Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau, người dân kiểm tra ngay

Ngày 13/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP , hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Như vậy, từ 28/9/2026, người dân cần lưu ý bảo đảm số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử là số thuê bao chính chủ.

Trường hợp số thuê bao này đã thay đổi và không còn chính chủ, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân theo quy định nêu trên.

Bên cạnh trường hợp này, điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định hệ thống tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Quy định mới về số thuê bao di động nhằm xác định rõ trường hợp tài khoản định danh điện tử bị khóa tự động, đồng thời đặt ra yêu cầu người sử dụng cần duy trì thông tin thuê bao đăng ký tài khoản định danh điện tử phù hợp với thông tin chính chủ.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, người dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng mật khẩu hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Chọn "Số điện thoại"

(Nguồn ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

(Nguồn ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Bước 5.1:

Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

(Nguồn ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Bước 5.2

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

(Nguồn ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Bước 6

Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

(Nguồn ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Bước 7: Sau khi xác nhận thông tin, người dùng chọn "Xác nhận tích hợp tất cả thông tin"