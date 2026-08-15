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Nvidia kéo phố Wall vào cuộc đua hạ tầng AI

| | Kinh tế số

Chip xử lý và trung tâm dữ liệu có thể trở thành tài sản có thể vay nợ và thế chấp - giống máy bay hay bất động sản.

Đầu tư cho công nghệ đang là xu hướng trên toàn cầu hiện nay. Mới đây, Nvidia đưa ra một sáng kiến táo bạo: đó là hợp tác với Phố Wall để huy động tới 500 tỷ USD cho hạ tầng AI. Theo đó, chip xử lý và trung tâm dữ liệu có thể trở thành tài sản có thể vay nợ và thế chấp - giống máy bay hay bất động sản. Truyền thông Mỹ tuần qua đã có nhiều góc nhìn về mô hình tài chính mới này.

Trang Reuters đưa tin Nvidia đã ký bản ghi nhớ với Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs và KKR, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng AI cho các doanh nghiệp, Chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ đám mây, với kỳ vọng tạo ra "nguồn vốn quy mô đáng kể với lãi suất hấp dẫn".

Theo Axios, nguồn vốn này dự kiến đến từ các nhà đầu tư dài hạn như công ty bảo hiểm hay quỹ hưu trí, để tài trợ cho các dự án của khách hàng Nvidia.

Tuỳ từng dự án, Nvidia "có thể cung cấp cơ chế hỗ trợ giá trị còn lại lên tới 25%", tức là đứng ra bảo đảm ở một mức độ nào đó cho một số dự án, qua đó giảm lãi suất cho bên vay, giữ đà đầu tư vào hạ tầng AI.

Nói cách khác, Nvidia đang tìm cách biến GPU và năng lực tính toán AI thành tài sản bảo đảm, tương tự cách máy bay hay thiết bị công nghiệp được dùng trong các mô hình tài chính hạ tầng. Vấn đề là mô hình này chỉ hoạt động nếu chip tạo được dòng tiền đủ lâu để trả nợ. Đây cũng là điều mà Wall Street Journal nghi ngại với dòng tiền "độc lạ" cho cơn sốt AI hiện nay. Điều gì sẽ xảy ra nếu đà xây dựng AI bị chững lại, các dự án bị hoãn hoặc hủy bỏ. Hoặc chính các đột phá công nghệ của Nvidia làm giảm giá trị các dòng chip cũ nhanh hơn dự kiến.

Suy cho cùng, theo Forbes, hợp đồng mới là thứ tạo nên một loại tài sản chứ không phải năng lực tính toán AI. Kế hoạch 500 tỷ USD của Nvidia sẽ chỉ đứng vững nếu dòng tiền tạo ra chạy nhanh hơn tốc độ mất giá của phần cứng.

Có thể thấy, Nvidia đang kéo Phố Wall vào cuộc đua AI bằng một mô hình tài chính mới. Nếu thành công, hàng trăm tỷ USD sẽ tiếp tục chảy vào các "nhà máy AI". Nhưng nếu nhu cầu AI không tạo đủ dòng tiền, rủi ro sẽ không chỉ nằm ở Silicon Valley, mà lan sang các ngân hàng, quỹ tín dụng tư nhân và các nhà đầu tư tài chính.

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
Nvidia, AI

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