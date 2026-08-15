Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Công nghệ phải giải quyết bài toán thực tiễn, tạo ra giá trị cụ thể

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Chương trình Ngày hội Công nghệ TPHCM 2026 - Conviction 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng 14/8, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại Chương trình Ngày hội Công nghệ TPHCM 2026 - Conviction 2026. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác trong nước, quốc tế.

Tham dự Chương trình có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến…

Theo Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh, TPHCM có đầy đủ những điều kiện quan trọng để trở thành một trung tâm thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ mới, với cộng đồng doanh nghiệp lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và mạng lưới các nhà đầu tư năng động.

VCCI kỳ vọng Conviction 2026 sẽ tạo ra những kết nối cụ thể: Doanh nghiệp tìm được đối tác; nhà khoa học tìm được những bài toán thực tế; startup tiếp cận được nguồn vốn; doanh nghiệp công nghệ tìm được khách hàng. Đồng thời, những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện chính sách, giúp chính sách ngày càng hoàn thiện hơn.

VCCI mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, TPHCM, cộng đồng khoa học, công nghệ, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để xây dựng một hệ sinh thái, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, khoa học cung cấp tri thức, công nghệ tạo ra giải pháp, vốn tạo ra sức bật, thị trường kiểm chứng giá trị.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, tự tin làm chủ công nghệ, qua đó kiến tạo tương lai cho nền kinh tế số quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Công nghệ phải đi vào thực tiễn, giải quyết được những bài toán cụ thể

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao thông điệp "Giá trị thực, Hành động thực" của Conviction 2026. Theo Phó Thủ tướng, đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với phát triển công nghệ hiện nay: Công nghệ phải đi vào thực tiễn, giải quyết được những bài toán cụ thể, tạo ra năng suất, sản phẩm và giá trị mới.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, tự tin làm chủ công nghệ, qua đó kiến tạo tương lai cho nền kinh tế số quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 14,02% GDP. Trong khi đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đến năm 2045 đạt tối thiểu 50%. Riêng TPHCM được kỳ vọng thực hiện tốt hơn, nhanh hơn mục tiêu chung của cả nước, với kinh tế số đạt 30-40% GRDP vào năm 2030.

Phó Thủ tướng cho rằng khoảng cách giữa thực trạng và mục tiêu không chỉ là một con số, mà chính là dư địa tăng trưởng và phần việc rất lớn cần cùng nhau thực hiện, chuyển hóa thành sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và những giá trị mới cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Làm chủ công nghệ, lấy sản phẩm và thương mại hóa làm thước đo

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam không thể chỉ dừng ở việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mà phải từng bước làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và xây dựng những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh, vươn ra quốc tế, sánh ngang các nước tiên tiến theo mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra.

Thời gian qua, hành lang pháp lý, chính sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những bước tiến quan trọng và đang tiếp tục được hoàn thiện. Yêu cầu hiện nay là vừa tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành, vừa tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn.

Nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng đã được ban hành, từ Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số, cơ chế phát triển công nghệ chiến lược đến việc thí điểm có kiểm soát đối với một số mô hình, thị trường mới. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước hình thành cơ chế quản trị phù hợp đối với công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định mọi chương trình, chiến lược phát triển AI đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và mục tiêu cao nhất; bảo đảm thành tựu công nghệ quay trở lại phục vụ cuộc sống và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng, để AI thực sự trở thành động lực chính cho phát triển, cần xây dựng hệ sinh thái công nghệ mạnh, gồm hạ tầng số hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự tham gia, đầu tư của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và thế giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan gian hàng Ngày hội Công nghệ TPHCM 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Kết nối chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường, đổi mới phải an toàn

Từ thực tiễn của Conviction 2026, Phó Thủ tướng đề nghị các phiên trao đổi, thảo luận tập trung vào ba vấn đề.

Thứ nhất, công nghệ phải giải quyết bài toán thực tiễn và tạo ra giá trị cụ thể. Các phiên thảo luận cần đi thẳng vào những câu hỏi: Công nghệ giải quyết bài toán gì, tạo ra sản phẩm gì, hiệu quả thế nào, ai sử dụng và có thể đưa ra thị trường hay không. AI, dữ liệu lớn, chuỗi khối và các công nghệ mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, quản trị và phục vụ người dân.

Thứ hai, phải kết nối thực chất giữa chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Nhà nước có vai trò kiến tạo thể chế, định hướng phát triển, đặt ra những bài toán lớn và thúc đẩy hình thành các hạ tầng thiết yếu.

Các viện nghiên cứu, trường đại học cần phát huy vai trò trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ và đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp phải khẳng định vị thế hạt nhân trung tâm, không dừng ở vai trò thụ hưởng thụ động mà phải chủ động "đặt hàng", đặt ra những "bài toán lớn", biến công nghệ thành giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế; dồn lực đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và trực tiếp thương mại hóa các sản phẩm công nghệ trong chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan gian hàng Ngày hội Công nghệ TPHCM 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Cùng với đó, các định chế tài chính, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế cần tham gia sâu rộng hơn, khai thông dòng vốn, tạo thị trường và nguồn tài chính đủ mạnh để những sáng kiến công nghệ đột phá tại Việt Nam có điều kiện phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn từ Conviction 2026 sẽ hình thành thêm những hợp tác thực chất, những bài toán cụ thể và những dự án có khả năng tiếp tục triển khai sau chương trình. Những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cần được phản ánh thẳng thắn, rõ ràng để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý.

Thứ ba, đổi mới sáng tạo phải gắn với an toàn, an ninh và trách nhiệm ngay từ khâu thiết kế, phát triển và thử nghiệm. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối cần được phát triển trên cơ sở quản trị rủi ro phù hợp, bảo vệ dữ liệu, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống và niềm tin của xã hội.

Phó Thủ tướng đánh giá TPHCM là trung tâm kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lớn nhất cả nước, có cộng đồng doanh nghiệp giàu nội lực, năng động, quy mô thị trường lớn và khả năng kết nối sâu rộng với các trung tâm công nghệ, tài chính của khu vực và thế giới.

Chính phủ đặt niềm tin và kỳ vọng TPHCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mở đường; trở thành nơi ươm mầm, thử nghiệm và lan tỏa những mô hình mới, sản phẩm mới, cách làm mới; qua đó vừa dẫn dắt tăng trưởng, vừa đóng góp những bài học thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị VCCI tiếp tục phát huy vai trò đại diện, cầu nối góp ý chính sách, hỗ trợ, tiếp sức để doanh nghiệp Việt Nam tự tin, chủ động làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm giá trị cao và từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Các doanh nghiệp phải coi nghiên cứu, phát triển (R&D) và thương mại hóa công nghệ là chìa khóa sống còn. Các tập đoàn lớn cần thể hiện bản lĩnh "hàng đầu", dẫn dắt, chủ động mở rộng hệ sinh thái, tạo dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp cùng phát triển, bứt phá. Đồng thời, các nhà đầu tư cần thể hiện tầm nhìn dài hạn, mạnh dạn đồng hành với những công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh tiềm năng.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng tin tưởng Ngày hội Công nghệ TPHCM 2026 sẽ tạo ra những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.