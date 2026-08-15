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Apple khánh thành nhà máy sản xuất mới tại Mỹ

| | Kinh tế số

Tập đoàn Apple đang tiếp tục củng cố các cam kết sản xuất tại Mỹ với việc hoàn thành nhà máy sản xuất đặt tại bang Texas.

Theo CNBC, cơ sở sản xuất mới của Apple tại thành phố Houston đã bắt đầu xuất xưởng các dòng máy chủ trí tuệ nhân tạo nâng cao và chuẩn bị lắp ráp đưa vào lắp ráp dòng máy tính cá nhân Mac Mini từ cuối năm nay.

Hiện Apple đang nhấn mạnh vào các nỗ lực thúc đẩy sản xuất tại Mỹ như sử dụng linh kiện nội địa, với khoảng 20 tỷ chip sản xuất tại Mỹ được tập đoàn này tích hợp trong các sản phẩm của mình hồi năm ngoái. Hãng cũng cam kết chi khoảng 600 tỷ USD vào các hoạt động sản xuất nội địa, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Apple sản xuất điện thoại iPhone tại Mỹ.

Trước đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) đã đưa tin, Apple sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất máy tính để bàn Mac Mini từ châu Á sang Mỹ. Trao đổi với WSJ, Giám đốc vận hành (COO) của Apple, ông Sabih Khan cho biết hoạt động sản xuất Mac Mini tại châu Á vẫn sẽ tiếp diễn. Ông nhấn mạnh nhà máy tại Mỹ sẽ tập trung đáp ứng nhu cầu nội địa khi dây chuyền lắp ráp đi vào ổn định. Ông Khan cũng chia sẻ Apple cảm thấy tự tin hơn khi dự báo nhu cầu dài hạn đối với Mac Mini do dòng máy này phổ biến hơn so với Mac Pro.


Theo Kiên Dương

VTV

Từ Khóa:
apple

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