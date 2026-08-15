Có VNeID cấp độ 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ: Làm rõ số lần, mức áp dụng

Làm rõ điều kiện áp dụng

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, từ 15/8/2026 - 28/2/2027, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin về 5 loại giấy tờ cơ bản; thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và đáp ứng thêm một số điều kiện khác được miễn các khoản phí, lệ phí thiết yếu có tần suất cao.

Các thủ tục thuộc diện được hưởng chính sách gồm đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB.

Để triển khai nghị quyết, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí. Trong quá trình lấy ý kiến, Bộ Công an đã thông tin về một số nội dung Bộ Tài chính đề nghị làm rõ.

Theo Bộ Công an, tại Phụ lục III Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, điều kiện để được giảm lệ phí trước bạ là công dân đã tích hợp thành công 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo Phụ lục I và một trong hai thông tin: Mã số thuế cá nhân hoặc thông tin về quyền sử dụng đất, thông tin đăng ký xe của bên chuyển nhượng. Khi người dân nộp lệ phí trước bạ, cơ quan thuế sẽ tra cứu thông tin để xác định việc có thuộc diện được hưởng chính sách hay không.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ nhà đất bằng phương thức điện tử. Ảnh minh họa.

Bộ Công an cũng làm rõ phạm vi miễn phí đối với các thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe và phương tiện. Theo đó, nghị quyết chỉ quy định miễn phí đối với cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại và đăng ký tạm thời phương tiện giao thông khi công dân đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tích hợp thông tin trên VNeID và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp thu các ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thiện dự thảo thông tư. Tại quy định về giảm lệ phí trước bạ, dự thảo nêu rõ điều kiện đối với từng nhóm tài sản.

Với nhà, đất, công dân phải tích hợp thành công 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID, đồng thời tích hợp mã số thuế cá nhân của bên nhận chuyển nhượng và thông tin về quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng.

Đối với ô tô, xe mô tô, ngoài 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản, công dân phải tích hợp mã số thuế cá nhân của bên nhận chuyển nhượng và thông tin đăng ký xe của bên chuyển nhượng.

Áp dụng thế nào?

Góp ý dự thảo, Cục Thuế đề nghị làm rõ quy định “giới hạn 1 lần duy nhất” là giới hạn đối với từng loại tài sản hay đối với mỗi cá nhân, đối tượng được giảm lệ phí trước bạ. Trên cơ sở rà soát, cơ quan này đề xuất nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng áp dụng một lần duy nhất đối với một loại tài sản của một công dân trong một năm.

Các loại tài sản được đề cập gồm nhà, đất; ô tô và xe mô tô. Theo đề xuất này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác định công dân có thuộc trường hợp được giảm lệ phí trước bạ theo quy định hay không.

Công dân có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể được giảm lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy... Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị nghiên cứu, sửa đổi quy định theo hướng áp dụng tối đa một lần đối với mỗi loại tài sản cho một công dân trong thời gian thông tư có hiệu lực, qua đó bảo đảm thống nhất với thời gian thực hiện chính sách từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Bên cạnh số lần được hưởng ưu đãi, Cục Thuế đề nghị làm rõ nguyên tắc áp dụng trong trường hợp một công dân đồng thời được hưởng nhiều chính sách giảm lệ phí trước bạ.