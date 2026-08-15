Claude đã giải quyết vấn đề khó chịu nhất của Cowork: Từ nay các nhân viên công sở sẽ được tự do hơn

Một trong những điều khó chịu nhất khi dùng AI agent là người dùng phải ngồi chờ. Giao cho Claude một nhiệm vụ phức tạp, mở máy tính, chờ AI nghiên cứu, xử lý rồi tạo file. Nếu rời máy quá lâu, việc lấy kết quả đôi khi lại trở thành một câu chuyện khác.

Từ khi có Claude, dân công sở bỗng thấy mình nhẹ hẳn người: cái việc trước phải đi vòng qua ba phòng ban, chờ một cái email chẳng biết bao giờ mới hồi, thì giờ chỉ cần ngồi xuống gõ vài dòng cho Claude là xong, một người ôm được việc của cả nhóm. Nhưng đời vốn chẳng cho không ai cái gì. Nhất là mấy anh chị đang mê Cowork vì nó tiết kiệm token, tiết kiệm thật đấy nhưng đổi lại là cả phiên làm việc dính chặt vào đúng cái máy ấy, đúng cái thư mục ấy, rời ra một cái là mọi thứ đứng lại. Tiện đến mức không dám đi đâu nữa.

Claude Cowork đang giải quyết đúng điểm này. Anthropic đã đưa Cowork lên desktop, web, điện thoại, thậm chí cả thanh bên của Claude in Chrome. Quan trọng hơn, các phiên làm việc trên cloud được gắn với tài khoản Claude, cho phép công việc tiếp tục xuyên qua nhiều thiết bị.

Điều đó thay đổi đáng kể cách sử dụng Cowork. Người dùng có thể giao việc trên máy tính ở công ty, đóng laptop rồi đi về. Claude tiếp tục xử lý trên hạ tầng của Anthropic. Khi cần kiểm tra, người dùng chỉ cần mở điện thoại để xem tiến độ, phản hồi yêu cầu của Claude hoặc lấy file đã hoàn thành. Anthropic cho biết các phiên cloud có thể tiếp tục chạy ngay cả khi laptop đóng, thậm chí các tác vụ được lên lịch vẫn có thể chạy khi không có thiết bị nào trực tuyến.

Đây là thay đổi đặc biệt đáng chú ý với những người thường xuyên làm việc trên nhiều máy. Một số người dùng Cowork thực tế cho biết trước đây nếu làm việc trên máy tính ở công ty hoặc PC tại nhà, họ thường phải cài TeamViewer để phòng trường hợp quên lấy file. Một cách khác là hình thành thói quen cuối ngày phải sao lưu mọi thứ lên cloud, hoặc đơn giản là mang laptop theo người vì Cowork đang chạy trên chính chiếc máy đó.

Giờ đây, bài toán ấy được giải quyết theo một cách khác. Không nhất thiết phải mang theo chiếc máy đang chạy Cowork, cũng không nhất thiết phải ngồi một chỗ chờ AI hoàn thành. Người dùng chỉ cần giao việc ở nơi thuận tiện, để Claude tự xử lý rồi quay lại lấy kết quả từ thiết bị đang có trong tay.

Tuy vậy, Cowork trên điện thoại chưa phải bản sao hoàn chỉnh của desktop. Một số khả năng vẫn phụ thuộc vào máy tính, đặc biệt là truy cập file cục bộ, sử dụng trình duyệt thông qua Claude in Chrome hoặc điều khiển trực tiếp máy tính. Những tính năng này vẫn cần Claude Desktop hoạt động trên máy tương ứng.

Vì thế, giá trị lớn nhất của Cowork lúc này không nằm ở chuyện Claude có thêm một ứng dụng điện thoại. Nó nằm ở việc Claude bắt đầu tách “nơi giao việc” khỏi “nơi AI thực hiện công việc”. Bạn có thể giao việc ở máy tính, để Claude tự chạy trên cloud, rồi dùng điện thoại để kiểm tra và nhận thành quả. Đây là bước tiến quan trọng từ một chatbot phải ngồi chờ sang một AI agent thực sự có thể làm việc khi người dùng đã rời khỏi bàn làm việc.

Vũ Hoàng