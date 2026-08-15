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Chuyển khoản thành công 201 triệu đồng cho STK VPBank mang tên 'NGUYEN DUC LO', người đàn ông SN 1978 sau đó phải báo Công an

| | Kinh tế số

Công an xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ ông Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Chuyển khoản thành công 201 triệu đồng cho STK VPBank mang tên 'NGUYEN DUC LO', người đàn ông SN 1978 sau đó phải báo Công an- Ảnh 1.

Công an xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ ông Nguyễn Đức Lô chuyển trả số tiền hơn 200 triệu đồng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Ngày 14/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào ngày 13/8, Công an xã Mỏ Cày đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhận lại số tiền hơn 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 7/8, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, ông Vũ Hữu Dương (sinh năm 1978, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 201 triệu đồng từ tài khoản cá nhân đến một tài khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mang tên "Nguyen Duc Lo".

Trong lúc hoang mang, lo lắng, anh Dương đã đến trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để trình báo sự việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản thụ hưởng có liên quan đến công dân xã Mỏ Cày, vì vậy Công an phường Bắc Giang đã nhanh chóng trao đổi thông tin để phối hợp hỗ trợ.

Chỉ sau thời gian ngắn, Công an xã Mỏ Cày đã xác định chính xác chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là ông Nguyễn Đức Lô (sinh năm 1967, trú tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày). Đáng chú ý, bản thân chú Lô không sử dụng các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh nên không biết có người chuyển tiền nhầm cho mình.

Khi được cán bộ Công an xã thông báo sự việc và giải thích cụ thể, ông Lô đã phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng để chuyển trả lại số tiền cho chính chủ. Đến sáng ngày 13/8, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Công an xã đã hỗ trợ ông Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng.

Hà Giang

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