Lời khuyên cho những người ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch

Không chỉ cung cấp protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, loại đậu này còn được quan tâm nhờ những lợi ích tiềm năng đối với tiêu hóa, đường huyết, cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Giàu chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Một trong những ưu điểm nổi bật của đậu đỏ là hàm lượng chất xơ cao. Thành phần này giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Chất xơ hòa tan trong đậu đỏ cũng có thể làm giảm quá trình hấp thu cholesterol LDL, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Protein trong đậu đỏ cũng góp phần duy trì khối cơ, một yếu tố quan trọng trong quá trình kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể.

Sự kết hợp giữa chất xơ và protein khiến đậu đỏ có khả năng tạo cảm giác no tương đối lâu, qua đó giúp hạn chế lượng thức ăn nạp vào. Đây là lý do các loại đậu thường được đưa vào chế độ ăn hướng tới kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đậu đỏ có chỉ số đường huyết thấp, vì vậy không làm đường huyết tăng quá nhanh sau khi ăn. Chất xơ trong loại đậu này đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giúp duy trì mức đường huyết ổn định hơn.

Một nghiên cứu cho thấy các loại đậu, trong đó có đậu đỏ, có thể hỗ trợ khả năng dung nạp glucose và giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2.

Có lợi cho tim mạch

Đậu đỏ chứa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ cải thiện một số yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có cholesterol.

Bên cạnh đó, kali và magie trong đậu đỏ tham gia điều hòa huyết áp, qua đó góp phần giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Bổ sung sắt và folate

Đậu đỏ còn cung cấp sắt và folate. Sắt cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin và vận chuyển oxy trong cơ thể, trong khi folate tham gia vào quá trình hình thành tế bào mới và duy trì nhiều chức năng sinh học.

Nhờ đó, bổ sung đậu đỏ trong chế độ ăn đa dạng có thể góp phần cung cấp các vi chất cần thiết cho cơ thể.

Phòng ngừa ung thư

Một điểm đáng chú ý khác là đậu đỏ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có polyphenol. Những chất này giúp chống lại tác động của các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Một nghiên cứu được bài viết dẫn lại từ Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy polyphenol trong đậu đỏ có tiềm năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư, đặc biệt liên quan đến ung thư ruột và gan. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn đậu đỏ có thể điều trị hoặc ngăn ngừa ung thư ở người.

Nhìn chung, đậu đỏ có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng nhờ sự kết hợp giữa protein thực vật, chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nên sử dụng đa dạng các nhóm thực phẩm thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất để bảo đảm đầy đủ dưỡng chất.

Lưu ý khi sử dụng đậu đỏ

Dù giàu dinh dưỡng, đậu đỏ vẫn cần được sơ chế và nấu chín đúng cách để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không ăn đậu đỏ sống hoặc chưa được nấu chín kỹ

Đậu đỏ có chứa lectin, một hoạt chất có thể gây ngộ độc nếu tiêu thụ với lượng lớn hoặc sử dụng đậu chưa được nấu chín. Vì vậy, nên ngâm và sơ chế đậu trước khi nấu, đồng thời đảm bảo đậu được đun chín kỹ. Ngộ độc lectin có thể gây các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy.

Không kết hợp đậu đỏ với dạ dày dê

Theo quan niệm được nêu trong tài liệu, đậu đỏ chứa saponin có thể kích thích niêm mạc đường tiêu hóa. Vì vậy, việc ăn đậu đỏ cùng hoặc ngay sau khi ăn dạ dày dê được cho là có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy hoặc phù nề.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên thận trọng

Những người thường xuyên lạnh tay chân, tê bì, đầy hơi, tiêu hóa kém, dễ tiêu chảy, ăn uống không ngon miệng hoặc hay ho khi trời lạnh được khuyến nghị không nên sử dụng đậu đỏ quá nhiều.

Lựa chọn dụng cụ nấu phù hợp

Không nên dùng nồi gang hoặc nồi sắt để nấu đậu đỏ vì sắc tố trong hạt có thể phản ứng với kim loại, khiến đậu chuyển sang màu sẫm, thậm chí màu đen và ảnh hưởng đến màu sắc món ăn.

(Tổng hợp)