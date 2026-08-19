Công an rà soát các hội nhóm mạng xã hội, kiểm tra loạt cơ sở kinh doanh: Nhiều đối tượng bị xử phạt vì hành vi này

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, thị trường quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng cả qua các kênh kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, như giả mạo nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, một số cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận đã nhập, mua bán quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện mang nhãn hiệu nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Một số trường hợp biết rõ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không phải hàng chính hãng nhưng vẫn tổ chức kinh doanh nhằm thu lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng, đã chủ động nắm tình hình tại địa phương, rà soát các hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng để phát hiện những trường hợp nghi vấn, từ đó đề xuất kiểm tra, xử lý theo quy định.

Kết quả, trong đợt ra quân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 6 vụ, 6 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Lực lượng chức năng thu giữ 4.445 sản phẩm quần, áo giả mạo các nhãn hiệu Levi's, Gucci, Nike, Adidas, Calvin Klein, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Tommy Hilfiger, Li-ning, Dsquared2, Hermès, Puma, Lacoste được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ, 5 bị can về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Lực lượng Công an cũng phân công giải quyết 2 tin báo có dấu hiệu phạm tội với 2 đối tượng; chuyển cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 1 vụ, 1 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, 8 đối tượng, với tổng số tiền 580 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ 3 vụ việc với 3 đối tượng.

Một trong những vụ việc được Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện là tại cửa hàng TN Luxury thuộc Hộ kinh doanh TN Luxury - Nguyễn Đình Tuấn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Nguyễn Đình Tuấn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 5/6, lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện 1.820 sản phẩm hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ tại cửa hàng, nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Số hàng hóa gồm 181 sản phẩm túi xách, giày thời trang, mắt kính, dây thắt lưng, mũ và 1.639 sản phẩm quần, áo các loại mang các thương hiệu Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Louis, Dolce & Gabbana, Dsquared2 và Dior. Tổng giá trị số hàng hóa được xác định là 1,2 tỷ đồng.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại số phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Qua công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng có nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Một trong những phương thức phổ biến là lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để lập gian hàng trên các sàn như Shopee, Lazada, TikTok Shop..., sử dụng hình ảnh sản phẩm chính hãng để quảng cáo nhưng bán hàng giả, hàng nhái với giá thấp.

Trên Facebook, Zalo, các đối tượng có thể quảng cáo, livestream bán hàng, sau đó nhanh chóng xóa tài khoản, đổi tên hoặc ẩn, xóa thông tin khi phát hiện có sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, nguồn hàng được chia nhỏ, phân tán và che giấu ở nhiều địa điểm. Thay vì tập kết số lượng lớn tại một nơi, các đối tượng có thể chia nhỏ hàng hóa, bao bì, nhãn mác để vận chuyển riêng lẻ qua nhiều địa bàn. Khi có khách đặt hàng, hàng hóa mới được hoàn thiện, đóng gói thủ công nhằm tránh bị phát hiện.

Một số trường hợp còn sử dụng công nghệ in ấn để làm giả tem nhãn, bao bì, tem chống hàng giả, mã vạch, mã QR..., khiến người tiêu dùng khó phân biệt giữa hàng thật và hàng giả.

Để góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp; không nhập, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời kiểm tra hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi thu mua, nhập hàng.

Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi các cơ sở kinh doanh uy tín. Không vì tâm lý ham “hàng hiệu giá rẻ” mà mua, sử dụng hoặc tiếp tay cho hành vi buôn bán hàng giả.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông tin, phản ánh đến đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk