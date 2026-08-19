Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Lê cùng Lã Thúy Kiều bị khởi tố: Hé lộ khoản tiền hơn 107 tỷ đồng

| | Sống

Công an Hà Nội khởi tố Phú Lê cùng 3 bị can để điều tra cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng và lập hàng trăm hóa đơn khống.

Theo thông tin vào ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng.

Phú Lê (Ảnh: VTV)

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh.

Để che giấu doanh thu, Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa có thêm 1 "viện dưỡng lão" công lập giá 5 triệu đồng/tháng: Sáng đưa đi, chiều đón về, đã có 20 người đăng ký

Việt Nam vừa có thêm 1 "viện dưỡng lão" công lập giá 5 triệu đồng/tháng: Sáng đưa đi, chiều đón về, đã có 20 người đăng ký Nổi bật

Phát hiện 4 điện thoại iPhone trong hộp carton nằm chơ vơ bên đường, Nguyễn Văn Cường SN 1982 mang về nhà kiểm tra rồi báo công an

Phát hiện 4 điện thoại iPhone trong hộp carton nằm chơ vơ bên đường, Nguyễn Văn Cường SN 1982 mang về nhà kiểm tra rồi báo công an Nổi bật

Từ tháng 7 âm lịch, 4 con giáp dễ bước sang một tầng tài chính mới: Từ đủ tiêu đến có tích lũy, từ đi thuê đến sở hữu nhà

Từ tháng 7 âm lịch, 4 con giáp dễ bước sang một tầng tài chính mới: Từ đủ tiêu đến có tích lũy, từ đi thuê đến sở hữu nhà

07:33 , 19/08/2026
Trong tiếng Việt có một từ rất khó dịch sang tiếng Anh, vì nó gói cả một cách sống của người Việt

Trong tiếng Việt có một từ rất khó dịch sang tiếng Anh, vì nó gói cả một cách sống của người Việt

07:30 , 19/08/2026
Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ 28/9

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ 28/9

07:15 , 19/08/2026
Bác sĩ nói thẳng: 4 món vốn tốt nhưng ăn nhiều tuyến giáp sớm muộn cũng "hỏng"

Bác sĩ nói thẳng: 4 món vốn tốt nhưng ăn nhiều tuyến giáp sớm muộn cũng "hỏng"

07:12 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên