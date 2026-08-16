Thái Lan đánh bại Singapore, rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026

Ngày 15/8, Thái Lan đánh bại Singapore với tỷ số 3-1 trong trận bán kết lượt đi ở ASEAN Cup 2026 , qua đó giành lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự trận chung kết.

Singapore nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới hơn 70%. Tuy nhiên, Thái Lan là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 14, Teerasak Poeiphimai nhận đường kiến tạo của Seksan Ratree rồi dứt điểm mở tỷ số cho đội khách.

Đến phút 26, Teerasak tiếp tục tỏa sáng khi có pha lập công thứ hai sau đường chuyền của Waris Choolthong, giúp Thái Lan dẫn 2-0. Singapore có cơ hội rất tốt để rút ngắn cách biệt sau khi VAR can thiệp tình huống liên quan đến Glenn Kweh, nhưng Shawal Anuar lại sút hỏng quả phạt đền ở phút 35.

Thái Lan thắng 3-1 Singapore ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Thái Lan thi đấu áp đảo trong phần lớn hiệp đấu. Dù nắm lợi thế dẫn 0-2, đội khách vẫn chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế trận trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Singapore chủ động đẩy cao đội hình và có thời điểm kiểm soát bóng tới 73%, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Thái Lan. Phút 51, đội khách phản công nhanh bên cánh trái khi Gustavsson căng ngang thuận lợi để Ratree đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Sau bàn thua, Singapore liên tục sử dụng nhồi bóng vào vòng cấm nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, Thái Lan phòng ngự chắc chắn và vẫn nguy hiểm ở các pha phản công, đáng chú ý là tình huống Autra đối mặt thủ môn ở phút 65 nhưng không thể ghi bàn.

Singapore tiếp tục gây sức ép, nhưng các pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Sau cú sút vọt xà của Syahin phút 81, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84. Irfan Fandi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ tiếp tục đối đầu với Singapore ở trận bán kết lượt về trên sân nhà vào ngày 18/8.