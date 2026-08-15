Vợ đại gia Minh Nhựa lạ lắm!

Mina Phạm (Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990) được biết đến là vợ của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi với biệt danh Minh Nhựa. Dù không hoạt động trong showbiz, cô vẫn là cái tên quen thuộc trên MXH nhờ cuộc sống xa hoa, gu thời trang hàng hiệu và những màn đầu tư hình ảnh không kém fashionista.

Đặc biệt, Mina từng nhiều lần gây chú ý khi liên tục cover các ca khúc, vũ đạo của Jennie (BLACKPINK), thậm chí đầu tư cả trang phục, bối cảnh và ê-kíp để thực hiện những video này.

Tuy nhiên thời gian gần đây, vợ Minh Nhựa dường như cũng có sự thay đổi trong cách xuất hiện trên MXH. Thay vì thường xuyên đăng tải những video chỉn chu, Mina Phạm chủ yếu chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch trên Facebook. Song qua loạt ảnh mới, nhiều người nhận ra diện mạo của cô có phần khác lạ so với trước.

Sắc vóc hiện tại của Mina Phạm có nhiều sự khác lạ so với trước

Dễ nhận thấy nhất là gương mặt Mina trông đầy đặn, mềm mại hơn. So với hình ảnh từng khiến dân tình chú ý bởi gương mặt thon gọn, đường nét sắc nét, diện mạo hiện tại của cô có cảm giác tròn trịa và nữ tính hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể chỉ là hiệu ứng từ góc chụp, cách trang điểm, kiểu tóc của Mina Phạm.

Không chỉ gương mặt, phong cách ăn mặc của cô cũng có sự chuyển hướng khá rõ. Trước đây, cô thường xuất hiện với crop top, váy ôm hoặc những thiết kế tôn đường cong, khoe vóc dáng. Trong khi đó, vài tháng gần đây, phu nhân tập đoàn nghìn tỷ ưu tiên những bộ đồ rộng, nhiều lớp, dáng suông hoặc có phần xếp tầng, nhún bèo.

Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận. Đáng chú ý hơn, việc Mina Phạm liên tục diện đồ rộng, che vòng hai cũng khiến một bộ phận netizen đặt nghi vấn cô đang mang thai lần 3. Trước đó, trong một buổi tiệc gia đình, Mina xuất hiện với chiếc maxi rộng và được nhận xét trông đầy đặn hơn. Một số tài khoản thậm chí để lại bình luận chúc mừng cô vì cho rằng gia đình sắp có thêm thành viên.

Gần đây vợ Minh Nhựa chuộng những outfit rộng, giấu dáng

Nghi vấn càng được chú ý sau khi Minh Nhựa và Mina Phạm kỷ niệm 14 năm ngày cầu hôn bằng chuyến đi Thái Lan. Trong bài đăng về dịp đặc biệt này, doanh nhân sinh năm 1983 viết rằng hai vợ chồng cùng nhau đón “niềm vui mới”. Cụm từ này càng khiến cư dân mạng suy đoán về khả năng Mina đang có tin vui. Dù vậy, hiện chưa có thông tin chính thức từ hai vợ chồng về chuyện mang thai lần 3.

Mina Phạm và Minh Nhựa kết hôn năm 2012, khi cô vừa tròn 22 tuổi. Cặp đôi có hai con chung là một trai và một gái, lần lượt sinh năm 2014 và 2016. Minh Nhựa cũng có ba người con riêng với vợ cũ.

Hôn nhân của cả hai từng trải qua một giai đoạn sóng gió vào năm 2016. Khi đó, Mina đưa hai con sang Mỹ và rời khỏi nhà sau những ồn ào tình cảm của chồng. Sau đó, cả hai quyết định hàn gắn và tiếp tục đồng hành cùng nhau. Năm 2024, Mina từng chia sẻ lại hình ảnh của hai vợ chồng trong giai đoạn biến cố, cho biết mọi chuyện đã qua và cô không còn ám ảnh về những hình ảnh khi ấy.

Minh Nhựa và Mina Phạm kỷ niệm 14 năm ngày cầu hôn bằng chuyến đi Thái Lan

Sau nhiều năm, cuộc sống của cặp đôi vẫn gắn với hình ảnh gia đình giàu có, thường xuyên du lịch, dùng hàng hiệu và xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt. Minh Nhựa cũng không ít lần công khai thể hiện tình cảm với vợ trên MXH. Gần đây, trong một sự kiện, anh còn hài hước chia sẻ chuyện “nịnh vợ” để cô hiểu món đồ mình muốn mua.

Riêng Mina Phạm vẫn duy trì hình ảnh một “phu nhân hào môn” có phong cách riêng. Cô từng gây chú ý với bộ sưu tập hàng hiệu, những chuyến du lịch xa hoa cùng gia đình. Ngoài ra, Mina Phạm cũng rất kín tiếng, chỉ chia sẻ về những sở thích cá nhân và cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Mina Phạm có cuộc sống sang chảnh, được chồng cưng chiều

Ảnh: FBNV