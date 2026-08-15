Bà chủ thương hiệu cà phê nổi tiếng: "Tôi nói thẳng"

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ – doanh nhân Nhật Kim Anh.

Tại chương trình tuần này, Nhật Kim Anh chia sẻ quan điểm nghề nghiệp của mình. Cô nói: "Có một điều tôi luôn chủ động trong hành trình nghệ thuật của mình, đó là sự thay đổi.

Nhật Kim Anh

Khán giả luôn cần những điều mới mẻ và người nghệ sĩ cũng không thể đứng yên trong một hình tượng quá lâu.

Người ta dùng từ nghệ sĩ đa tài là vậy, khán giả không đòi hỏi bạn phải giống người này người kia. Nhưng ít nhất bạn nên biến hóa và trau dồi thêm từ giọng hát đến ngoại hình, cho đến diễn xuất.

Tôi nói thẳng, sự biến hóa không đơn thuần là thay đổi để tạo sự chú ý. Tôi từng được khán giả nhớ đến với hình ảnh gần gũi, hiền lành cùng những ca khúc dân ca và nhạc nhẹ.

Thế nhưng trong hành trình làm nghề, tôi vẫn thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau, từ âm nhạc sôi động đến những vai diễn có tính cách mạnh mẽ, gai góc. Mục đích lớn nhất của tôi không phải để phủ nhận hình ảnh quen thuộc mà để khán giả luôn cảm nhận được một Nhật Kim Anh mới mẻ.

Không thể nào trong suốt quãng đời đi hát của mình cứ đứng yên hoài. Tôi cũng đóng phim, đi hát. Hoặc đôi khi tôi cũng thay đổi ngoại hình, thay đổi phong cách của mình để trở thành một cái gì đó mới mẻ hơn với công chúng

Dù vậy, tôi cũng đặt ra một ranh giới rõ ràng giữa việc biến hóa để phát triển và thay đổi đến mức đánh mất bản thân. Thử nghiệm là cần thiết nhưng nền tảng riêng vẫn phải được giữ lại,

Lâu lâu tôi sẽ thay đổi, hát nhạc vui, này kia nọ nhưng mà mình vẫn sẽ trở lại với cái chính của mình và cái thế mạnh của mình.

Chính sự cân bằng này giúp tôi có thể bước ra khỏi vùng an toàn nhưng vẫn giữ được sự kết nối với những khán giả đã đồng hành trong nhiều năm.

Hành trình của tôi cũng không phải lúc nào chỉ có ánh hào quang. Tôi từng trải qua những thời điểm nản lòng, thậm chí có lúc muốn dừng lại. Thế nhưng những lời khen, chê từ khán giả lại trở thành một phần trong quá trình hoàn thiện bản thân tôi.

Có những ý kiến cho rằng khán giả vẫn yêu thích hình ảnh quen thuộc hơn, nhưng thay vì xem đó là áp lực, tôi lắng nghe và xem những phản hồi ấy như lời nhắc để điều chỉnh chính mình.

Khi nghe những lời chê, tôi chỉ thoáng không vui, còn lại tôi sẽ lấy điều đó để làm nền tảng và là bàn đạp để mình cố gắng hơn, hoàn thiện mình hơn".

Nhật Kim Anh hiện đang làm chủ một thương hiệu cà phê nổi tiếng gây bão khắp mạng xã hội.