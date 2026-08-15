"Rich mèo" có máy đi vệ sinh tự động hơn 12 triệu, được thuê hẳn phòng trọ riêng: Tình trạng túi tiền của các "con sen"

Bạn bực mình vì bị đánh thức lúc 4 giờ sáng bởi tiếng mèo cào móng. Vừa kéo chăn trùm tai để quay lại giấc ngủ, bạn vừa thở dài lầm bầm: “Đồ của nợ kia! Có để cho người ta ngủ không hả? Nuôi phí cơm phí của không được tích sự gì!”.

Nhưng cũng là bạn hớn hở tay xách bịch cát, tay xách túi hạt hay dành nửa ngày cuối tuần được nghỉ để hì hục làm pate tươi cho “đồ của nợ kia”. Cũng là bạn chi cả chục triệu đồng sắm từ máy đi vệ sinh, máy cho ăn, máy uống nước,... tự động, tất nhiên là cho “đồ của nợ kia”.

Rõ ràng nuôi mèo không còn đơn giản là mua một túi hạt, đặt chiếc khay cát trong góc nhà rồi thỉnh thoảng mua thêm vài món đồ chơi. Thay vào đó, việc nuôi thú cưng đang dần đi cùng một kiểu tiêu dùng mới. Chủ nuôi quan tâm nhiều hơn đến thành phần thức ăn, nguồn gốc sản phẩm, thiết bị hỗ trợ chăm sóc và những dịch vụ từng được xem là “xa xỉ” như tắm thú cưng tại nhà.

Chi hơn 5 triệu đồng/ tháng để nuôi mèo: Mua nước lọc đóng chai, thuê dịch vụ tắm mèo tại nhà

Tố Nga (nhân viên văn phòng, đang sống ở Hà Nội) đang nuôi 2 bé mèo, một bé 4 năm và một bé 2,5 năm. Sau khi kết hôn, vì quy định chung cư không cho phép nuôi thú cưng nên cô quyết định thuê một phòng trọ rộng khoảng 14m² với giá 1,1 triệu đồng/ tháng để dành riêng cho 2 chú mèo.

Tố Nga

2 bé mèo của Tố Nga

Trong căn phòng này, Tố Nga lắp camera theo dõi, wifi, bát hạt tự động và máy vệ sinh tự động cho mèo. Phòng trọ cho mèo cách nhà khoảng 200m nên hàng ngày cô dành thời gian ghé qua mỗi ngày để bế 2 bé mèo đi chơi, đi dạo, cho ăn thịt và pate.

Mô tả về cuộc sống của 2 chú mèo nhà mình, cô hài hước nói: “Tổng tài mèo mướp giá 300.000 đồng, cùng chiếc vệ sinh tự động 10 triệu đồng của anh ta. Bát hạt tự động 900.000 đồng, nhà trọ riêng 14m² không chung với sen tháng 1,1 triệu đồng, camera 800.000 đồng và bộ phát Wifi 5G, đều mỗi ngày 2GB cho anh ấy”.

Về thức ăn, mỗi tháng Tố Nga chi khoảng 1,4 - 1,5 triệu đồng cho 2 bé mèo: “Bé nhà mình có 1 bữa pate/ thịt ướt vào buổi sáng. Trước khi nuôi mình không ngờ pate đắt tới thế”.

Tính tổng cộng, Tố Nga chi cố định khoảng 2,5 triệu đồng/ tháng cho mèo. Số tiền này không bao gồm tiền các loại máy móc đầu tư ban đầu, các chi phí phát sinh như mèo bị bệnh,...

Bên trong phòng trọ mà Tố Nga thuê cho mèo

Tương tự Tố Nga, Hải Hà (32 tuổi, Hà Nội) cũng đang nuôi 2 bé mèo. Tổng chi phí cô dành cho mèo khoảng 5,2 triệu đồng/ tháng.

Đầu tiên là tiền hạt. Cứ đầu tháng, Hải Hà thường mua 6 túi loại 1,5kg, giá trung bình khoảng 500.000 đồng/túi, tương đương 3 triệu đồng/tháng.

Tiếp theo là nguyên liệu làm pate tươi. Mỗi đợt, Hà thường mua 1kg ức gà, 0,5kg khoai lang, bí đỏ và 0,5kg gan gà tươi ước tính 200.000 đồng, dùng được khoảng 10 ngày, tương đương 600.000 đồng/tháng.

Hải Hà còn cho mèo ăn dầu cá để giúp mượt lông, giảm rụng lông, khỏe khớp, tốt cho tim mạch và tăng cường sức đề kháng. Loại fullsize gần 1l có giá 1,3 - 1,4 triệu đồng, dùng khoảng 3 tháng, quy ra khoảng 450.000 đồng/tháng.

Về phần vệ sinh, Hải Hà thường thuê người tới nhà tắm cho mèo 2 tuần/lần, 450.000 đồng/lần, tương đương 900.000 đồng/tháng. Cát vệ sinh khoảng 250.000 đồng/bao 10kg và dùng trong một tháng.

Trước đó Hải Hà từng chi những khoản không nhỏ cho các thiết bị mua một lần để hỗ trợ chăm sóc mèo gồm: máy vệ sinh tự động hơn 12 triệu đồng, máy cho ăn có camera gần 3 triệu đồng, máy uống nước khoảng 1,5 triệu đồng. Chỉ riêng số tiền đầu tư cho thiết bị đã lên tới khoảng 16,5 triệu đồng.

2 bé mèo của Hải Hà và các loại máy mà cô đã sắm cho mèo

Vì sao người ta không tiếc tiền cho mèo cưng?

Với Hải Hà, lý do đằng sau những khoản tiền dành cho mèo được thể hiện rõ ràng ở vấn đề sức khỏe của mèo.

Hai bé mèo nhà Hải Hà không uống nước máy trực tiếp tại vòi mà dùng nước lọc bình 5 lít. Vì khoản chi không đáng kể nên cô không nhớ chính xác mỗi tháng hết bao nhiêu tiền nước cho mèo, nhưng cô vẫn duy trì cách này vì một bé có vấn đề về thận.

Hải Hà cũng chỉ chọn dòng thức ăn chuyên biệt hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và bàng quang cho chó và mèo, không chọn mua hạt giá rẻ, không săn sale. Cô thường mua loại fullsize và lưu ý rằng thị trường có nhiều hàng giả.

Những khoản tiền này liên quan trực tiếp đến việc hạn chế rủi ro sức khỏe về sau cho mèo. Chính vì vậy, 3 triệu đồng tiền hạt mỗi tháng hay 600.000 đồng tiền pate tươi không chỉ được nhìn dưới góc độ mèo được ăn ngon. Nó gắn với việc chủ nuôi muốn kiểm soát tốt hơn thứ đi vào cơ thể thú cưng mà mình chăm sóc.

Toàn bộ chuyện ăn uống, vệ sinh của mèo đều có máy móc tự động

Nhưng nếu chỉ có câu chuyện sức khỏe, chưa đủ để giải thích vì sao một người có thể bỏ 10 - 12 triệu đồng mua máy vệ sinh hay thuê hẳn một căn phòng riêng cho mèo như trong câu chuyện của Tố Nga.

Với Tố Nga, 2 bé mèo đã có một vị trí nhất định trong cuộc sống của cô, các khoản chi không chỉ thể hiện tình cảm mà còn là trách nhiệm từ người chăm sóc. Chúng giúp cô có thời gian và không gian riêng cho gia đình mình đồng thời vẫn có thể chăm sóc từ xa cho mèo.

Đến hiện tại cả Hải Hà và Tố Nga đều cảm thấy những gì bỏ ra dành cho 2 chú mèo của mình hoàn toàn xứng đáng.

Câu chuyện của Hải Hà và Tố Nga khá sát với sự thay đổi của thị trường thú cưng tại Việt Nam và toàn cầu trong những năm qua.

Về mặt tâm lý, mối quan hệ với thú cưng không chỉ tạo ra trách nhiệm một chiều. Nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người và thú cưng (đăng trên Journal of Business Research, Thư viện trực tuyến Wiley,...) cho thấy việc tương tác với thú cưng có thể mang lại sự hỗ trợ về mặt xã hội đồng thời liên quan đến sức khỏe tinh thần và những cảm xúc tích cực của con người. Từ đó thúc đẩy xu hướng mua sắm và chi tiêu cho những sản phẩm mang tính hưởng thụ dành cho thú cưng.

Điều này giúp lý giải vì sao khoản tiền vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng cho mèo có thể được người nuôi đánh giá là “xứng đáng”. Họ không chỉ đang mua hạt, pate, cát hay một chiếc máy tự động. Họ đang duy trì một mối quan hệ mang lại sự đồng hành, cảm giác gắn bó trong đời sống hàng ngày.

“Nuôi mèo là quyết định cảm xúc, là đam mê như mọi người đam mê cá cảnh, cây cảnh thôi. Và mình thấy những gì đã bỏ ra đều rất xứng đáng” - Tố Nga nói.

Camera lắp tại phòng trọ cho phép Tố Nga theo dõi tình hình của 2 bé mèo

Về mặt kinh tế, nền kinh tế thú cưng cũng đang phát triển mạnh mẽ.

Ở Việt Nam, theo các số liệu được công bố tại sự kiện Petfair Vietnam Talk Series vào ngày 22/4/2026, quy mô thị trường thức ăn thú cưng năm 2025 đạt khoảng 156,1 triệu USD và dự kiến tăng lên gần 168 triệu USD vào năm 2026.

Theo báo cáo Thị trường thức ăn cho thú cưng (2026 - 2033) của Grand View Research, quy mô thị trường thức ăn cho thú cưng toàn cầu được định giá 128,7 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng từ 135,0 tỷ USD vào năm 2026 lên 191,2 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,1% từ năm 2026 đến năm 2033.

Nhìn chung, dù là câu chuyện đơn lẻ hay những con số quy mô đều thể hiện việc chi tiền cho thú cưng đang dần trở thành một phần rõ ràng trong cách phân bổ chi tiêu. Mỗi người có thể có những khoản chi khác nhau nhưng rõ ràng khi đã xem mèo hay bất kỳ loại thú cưng nào là một phần trong cuộc sống, việc chi tiền cho chúng cũng trở thành một khoản chi tự nhiên như bất kỳ nhu cầu nào khác.