Vì sao ngày càng nhiều người ở thuê chi tiền cải tạo nhà?

Nhắc đến việc thuê nhà, trước đây, đa số mọi người thường sẽ nghĩ thế này: Nhà thuê, có sao dùng vậy, đồ đạc không cần trang hoàng quá làm gì vì đằng nào chẳng chuyển đi. Dù sao đó cũng không phải nhà của mình, chẳng tội gì tốn tiền bạc, công sức.

Đương nhiên, cách nghĩ đó không sai, chỉ là không đúng với tất cả.

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người thuê chủ động bỏ tiền túi để cải tạo, trang trí và điều chỉnh không gian sống theo nhu cầu của mình. Đến tháng 3/2026, hashtag “cải tạo nhà thuê” trên Douyin đã thu hút hơn 2,3 tỷ lượt xem, trong khi các bài đăng liên quan trên Xiaohongshu vượt 3,7 tỷ lượt xem.

Đằng sau xu hướng vốn bị cho là “tốn tiền trang trí nhà của người khác”, là một thay đổi đáng kể trong cách người trẻ nhìn nhận việc thuê nhà.

1. Khi thuê nhà trở thành lựa chọn dài hạn, tiền cải tạo không còn là khoản chi quá vô lý

Một trong những lý do quan trọng nhất là người thuê ngày càng xác định họ sẽ sống trong căn nhà đó lâu hơn.

Tờ China Daily cho biết tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu (4 thành phố lớn của Trung Quốc), số người thuê nhà lên tới gần 40 triệu người - tương đương gần một nửa dân số. Hơn một nửa số người thuê được khảo sát cho biết họ chấp nhận thuê từ 5 năm trở lên, và 20% sẵn sàng thuê trên 10 năm.

Điều này làm thay đổi hoàn toàn phép tính về việc cải tạo.

Nếu chỉ thuê vài tháng, bỏ tiền sơn lại tường, mua nội thất hay bố trí lại không gian rõ ràng là quyết định không hợp lý. Nhưng nếu đã xác định ở vài năm, khoản tiền ấy được phân bổ cho một khoảng thời gian sử dụng dài hơn. Quan trọng hơn, người thuê có thể hưởng lợi từ sự tiện nghi mỗi ngày thay vì liên tục chịu đựng một không gian không phù hợp chỉ vì “đằng nào cũng là nhà thuê”.

Ảnh minh họa Pinterest

Trường hợp của Kai Li, một nhân sự 28 tuổi làm việc trong ngành công nghệ tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cho thấy khá rõ cách tư duy này. Sau 6 lần chuyển nhà trong 6 năm, cô hiện thuê một căn hộ 3 phòng ngủ rộng 80 m2 với giá 7.500 NDT/tháng (khoảng 29 triệu đồng).

Kai Li thương lượng hợp đồng dài hơn 2 năm với chủ nhà, sau đó dùng phần tiền tiết kiệm được từ mức giá thuê để cải tạo căn hộ. Tổng số tiền mà Kai đã chi cho việc cải tạo này là 8.000 NDT (khoảng 31 triệu đồng), chủ yếu dành cho nội thất. Phần lớn đồ đạc đều có thể mang đi nếu chuyển nhà, nên Kai cho rằng đây không phải một khoản chi lãng phí.

Nói cách khác, cô không đơn giản “đổ tiền vào nhà thuê”. Cô đang mua trải nghiệm sống cho vài năm tiếp theo, đồng thời cố gắng giữ lại phần lớn giá trị của khoản chi dưới dạng những món đồ có thể di chuyển.

2. Người trẻ không còn muốn trì hoãn chất lượng sống cho đến khi mua được nhà

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất về mặt tâm lý.

Wu Tong - Phó giáo sư tại Trường Phát triển Xã hội thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông, cho rằng xu hướng người thuê tự bỏ tiền cải tạo phản ánh sự thay đổi giữa các thế hệ. Theo ông, thế hệ trước thường dành nhiều năm tiết kiệm để mua nhà, coi việc sở hữu bất động sản là biểu tượng của sự ổn định và thành đạt. Trong khi đó, người trẻ hiện nay chú trọng hơn đến cảm giác hạnh phúc và thoải mái ở hiện tại, thay vì trì hoãn tất cả sự hài lòng cho một tương lai chưa chắc chắn.

Đây là điểm rất quan trọng để hiểu tại sao một người có thể chấp nhận bỏ tới hàng nghìn NDT (hàng chục triệu đồng) cho một căn hộ đi thuê.

Nếu quan niệm cũ là “mua được nhà rồi mới sửa cho đẹp”, người thuê sẽ phải chấp nhận sống trong không gian tạm bợ cho đến khi đủ khả năng sở hữu bất động sản. Nhưng trong bối cảnh việc mua nhà có thể lâu mới thực hiện được, lựa chọn đó đồng nghĩa với việc trì hoãn chất lượng sống trong nhiều năm.

Người trẻ Trung Quốc thì đang tư duy theo hướng ngược lại: Chưa sở hữu nhà không có nghĩa là phải sống tạm bợ.

3. “Nhà thuê” vẫn có thể là “nhà của mình”

Một lý do khác đằng sau xu hướng chi tiền cải tạo nhà thuê là “cảm giác thuộc về”.

Kai Li cho biết sau nhiều lần chuyển nhà, cô bắt đầu quan tâm đến việc một căn hộ có khiến mình vui và muốn trở về nhà hay không: Ánh sáng có tốt không, cách bố trí có hợp lý không, có ban công hay không. Nói cách khác, Kai Li không chỉ tìm một nơi để ngủ mà muốn biến không gian đó thành một phần cuộc sống của mình.

Căn hộ của Kai Li trước khi cải tạo

Còn đây là sau khi cải tạo

Sau khi cải tạo, ban công trở thành góc yêu thích của Kai. Cô tự lắp kệ để cây và trồng một số loại rau nhỏ. Những thay đổi này không làm căn hộ trở thành tài sản của cô, nhưng khiến cô cảm thấy mình thực sự đang sống trong một không gian do chính mình tạo ra.

Vì vậy, tiền cải tạo ở đây không chỉ mua thêm một lớp sơn hay chiếc sofa mới. Nó mua cảm giác ổn định, riêng tư và quyền quyết định cách mình sống.

Nói cách khác, những người trẻ như Kai Li không chi tiền chỉ để thuê 1 chỗ ngủ hay 1 không gian chứa đồ đạc, họ chi tiền để có một lối sống đúng như ý mình, dù chỉ là nhà đi thuê.