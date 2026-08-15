Ngỡ ngàng diện mạo diễn viên Trúc Anh 'Mắt biếc' sau khi giảm hơn 20kg

Diễn viên Trúc Anh sinh năm 1998, từng vượt gần 1.400 ứng viên để nhận vai Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ.

Được ví là “nàng thơ màn ảnh” sau vai Hà Lan thế nhưng “ngọc nữ thế hệ mới” lại không giữ được phong độ nổi tiếng. Sau bộ phim này, Trúc Anh chưa có dự án nào tạo thêm tiếng vang. Nhiều năm qua, cô gần như ở ẩn.

Trúc Anh từng có thời điểm chạm mốc 80 kg khác hẳn với giao diện lúc đóng phim “Mắt biếc”.

Có thời gian, Trúc Anh từng đối mặt với căn bệnh gai cột sống kèm theo thoái hóa khớp. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân rối loạn cảm xúc, trầm cảm ở mức độ trung bình và phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ.

Tình trạng này khiến ngoại hình của cô thay đổi, tăng cân đáng kể, rạn da nghiêm trọng, rụng tóc, mụn... Đỉnh điểm, nữ diễn viên chạm mốc 80 kg. Thời điểm đó, Trúc Anh nhận không ít bình luận tiêu cực từ khán giả.

Người đẹp từng chia sẻ: “Da em là bị rạn do tăng cân đột ngột mọi người ạ. Trị rạn da chích kim đau thấu trời xanh nhưng cũng khá hiệu quả vì nó mờ đi bớt. Tóc em thì bị rụng, sợ hãi quá ai gặp cũng xót nên phải cắt ngắn đi cho nó mọc lại. Em đang chấp nhận sự thật là mình bị bệnh”.

Hiện sau quá trình nỗ lực giảm cân cùng chế độ ăn uống hợp lý, Trúc Anh giảm hơn 20 kg và vẫn tiếp tục duy trì quá trình cải thiện vóc dáng.

Hình ảnh diễn viên Trúc Anh hiện tại, đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn, xinh đẹp.

Nữ diễn viên chia sẻ bí quyết giảm cân của cô là chơi cầu lông, tập gym đều đặn, kết hợp các bài cardio và tập cơ để siết dáng, tăng độ săn chắc. Ban đầu, việc tập thể lực khiến cô mệt mỏi, đau nhức, thậm chí nản lòng. Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cô dần quen và tận hưởng cảm giác ra mồ hôi, thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn sau mỗi buổi tập.

Giao diện mới giúp người đẹp tự tin diện các thiết kế ôm sát, tôn vóc dáng. Trong loạt ảnh mới nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên 9X khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ ngoài ngày càng thon gọn, visual tươi tắn, rạng rỡ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.