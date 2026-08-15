Việt Nam có một bãi cỏ mỗi năm chỉ nổi lên vài tháng rồi lại chìm xuống lòng hồ, cách Hà Nội đúng 80km

Nói đến Suối Mỡ, phần lớn mọi người sẽ lập tức nhớ tới ba ngôi đền cổ nằm len lỏi giữa núi rừng cùng dòng thác đổ quanh năm không ngớt. Đó là hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc suốt nhiều năm, đồng thời là lý do nơi này được biết đến chủ yếu như một điểm du lịch tâm linh.

Ảnh: Tuấn Phương

Nhưng thực chất trong khuôn viên khu du lịch còn ẩn giấu một thứ ít được nhắc tới hơn, đó chính là hồ chứa nước Suối Mỡ. Hồ này sở hữu tổng diện tích mặt nước hơn 30ha, quanh lòng hồ là những bãi cỏ xanh bằng phẳng thích hợp cho dã ngoại cắm trại, câu cá cùng các hoạt động bơi thuyền.

Ảnh: Tuấn Phương

Chính những bãi cỏ này mới là thứ đang khiến Suối Mỡ được nhắc lại nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây. Chúng nằm lọt thỏm giữa các dãy núi, mặt đất bằng phẳng, cộng thêm việc không có công trình nào che chắn nên buổi chiều muộn ở đây sở hữu một thứ ánh sáng vô cùng đặc biệt. Nhiều người từng đến đều công nhận rằng hoàng hôn là thời điểm đáng mong chờ nhất trong ngày.

Ảnh: Tuấn Phương

Ảnh: Tuấn Phương

Ảnh: Tuấn Phương

Cái tên Suối Mỡ và truyền thuyết năm bậc thác

Có một chi tiết thú vị mà không nhiều người biết, đó là cái tên Suối Mỡ vốn không liên quan gì tới sự mỡ màng theo nghĩa thông thường.

Theo truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền, công chúa Quế Mỵ Nương thời Hùng Vương thứ IX khi dừng chân ở vùng này thấy đất đai khô cằn, mùa màng thất bát, đã dùng năm ngón tay ấn xuống các tảng đá dọc con suối trên đỉnh Huyền Đinh, khiến đá túa ra những dòng nước trong mát đổ xuống thung lũng. Từ đó ruộng đồng không còn khô hạn, người dân tôn công chúa là Thánh Mẫu Thượng Ngàn rồi đặt tên dòng suối là Suối Mẫu, sau này đọc chệch thành Suối Mỡ với ý nghĩa màu mỡ, tươi tốt.

Năm ngón tay trong truyền thuyết cũng chính là cách người xưa lý giải về năm bậc thác nối từ đền Trung lên đền Thượng ngày nay.

Đền Hạ, đền Trung cùng đền Thượng

Khu di tích sở hữu hệ thống ba ngôi đền cùng thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn công chúa Quế Mị Nương. Đền Hạ nằm ngay sát chân suối, mang dáng dấp kiến trúc điển hình của những ngôi đền thờ Mẫu thế kỷ 19 tới 20 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Leo thêm một đoạn là đền Trung, nơi mang đến không gian tĩnh lặng hòa lẫn màu xanh của rừng già trải theo các dãy núi.

Lên cao hơn, dòng suối lớn dần, chảy len qua khe núi rồi đổ xuống những phiến đá xếp tầng tạo thành năm bậc thác. Đoạn leo dốc dài khoảng một cây số, không đến mức quá sức nhưng đủ để bạn cảm nhận rõ sự thay đổi của không khí, từ cái nắng gắt dưới chân núi đến luồng hơi mát lạnh phả ra từ dòng nước khi lên cao.

Với những ai thích tắm suối, thác Thùm Thùm là tọa độ được nhắc đến nhiều nhất, không chỉ vì dòng nước trong vắt mà còn vì tiếng nước đổ vang vọng cả một khoảng rừng.

Khu du lịch Suối Mỡ đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1988. Lễ hội đền Suối Mỡ diễn ra vào ngày 30 tháng 3 tới mùng 1 tháng 4 âm lịch hằng năm.

Di chuyển thế nào, chi phí hết bao nhiêu?

Suối Mỡ thuộc xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, trước đây là xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nơi này cách trung tâm phường Bắc Giang khoảng 30km, cách Hà Nội 80km, tương ứng chừng một tiếng rưỡi di chuyển bằng ô tô.

Từ Hà Nội, du khách đi theo quốc lộ 1A tới thành phố Bắc Giang, rẽ quốc lộ 31 rồi vào xã Nghĩa Phương. Đoạn cuối đi qua ngã tư thị trấn Đồi Ngô, rẽ phải vào đường Mai Siu tức đường 293, chạy thêm khoảng 10km là tới.

Về chi phí, dưới đây là mức giá được các nguồn du lịch ghi nhận để bạn tham khảo:

Vé tham quan người lớn: 20.000 đồng, chỉ gồm vé thắng cảnh cùng phí môi trường.

Phí bãi cắm trại: khoảng 10.000 đến 20.000 đồng.

Gửi xe: từ 10.000 đồng.

Thuê lều cho nhóm 4 đến 6 người: khoảng 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Nếu tự cắm trại, du khách cần chuẩn bị đầy đủ lều, túi ngủ cùng đồ dùng cá nhân. Quanh khu du lịch có dịch vụ thuê bếp nướng, ghế ngồi kết hợp bán đồ ăn nhẹ.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm

Các nguồn du lịch đều khuyên nên đi vào mùa hè, khoảng tháng 4 đến tháng 9, vì đây là lúc thác nhiều nước kết hợp hoạt động tắm suối là dễ chịu nhất. Nếu thích không khí lễ hội thì hãy chọn dịp 30 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 âm lịch. Cần tránh đi ngay sau những ngày mưa bão lớn vì nước suối sẽ đục, chảy xiết, khá nguy hiểm.

Khi ghé các đền chùa, du khách nên mặc trang phục kín đáo. Còn khi ra bãi cỏ hay xuống suối thì cứ vô tư chọn đồ thoải mái. Vì khu vực này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, việc mang rác về là điều rất nên làm, nhất là khi bãi cỏ nằm ngay trong lòng hồ nên mọi thứ để lại sẽ ngấm thẳng xuống nguồn nước.

Cách Suối Mỡ khoảng 30km là khu du lịch Tây Yên Tử, bạn hoàn toàn có thể kết hợp trong cùng chuyến đi nếu còn thời gian.