Điều khoản đặc biệt trong hợp đồng hôn nhân của Ronaldo và Georgina: Nếu ly hôn, vợ nhận chu cấp 3 tỷ đồng/tháng

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa chính thức kết hôn trong một buổi lễ riêng tư tại dinh thự trị giá khoảng 1.060 tỷ đồng của họ ở khu Quinta da Marinha, Cascais, Bồ Đào Nha. Đám cưới được tổ chức kín đáo đến mức mẹ Ronaldo, bà Dolores, cũng không có mặt. Chỉ có 4 người làm chứng và các con của cặp đôi được mời tham dự.

Ronaldo (41 tuổi) và Georgina (32 tuổi) đã bên nhau suốt 10 năm, kể từ khi gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Dù hôn lễ được giữ bí mật, giấy chứng nhận kết hôn của hai người sau đó đã được công khai. Tài liệu cho thấy họ ký thỏa thuận tiền hôn nhân tại một văn phòng công chứng ở Lisbon vào ngày 10/8, tức chỉ một ngày trước khi kết hôn.

Ảnh: Marca

Ronaldo bảo vệ khối tài sản tỷ USD

Theo giấy chứng nhận, Ronaldo và Georgina thống nhất chế độ “phân chia tài sản”. Điều này đồng nghĩa nếu hai người ly hôn, Georgina sẽ không mặc nhiên được hưởng một nửa toàn bộ tài sản mà cả hai tạo ra trong thời gian hôn nhân.

Thay vào đó, tài sản thuộc về người trực tiếp kiếm được hoặc mua lại và đứng tên người đó. Chỉ những tài sản được đăng ký dưới tên cả hai mới được chia sẻ khi hôn nhân kết thúc. Điều khoản này đặc biệt đáng chú ý bởi Ronaldo hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Theo những thông tin được công bố trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã trở thành tỷ phú với tài sản ròng khoảng 35.400 tỷ đồng hồi đầu năm nay. Đế chế kinh doanh của Ronaldo trải rộng từ khách sạn, phòng gym, câu lạc bộ padel cho tới thương hiệu thời trang và hãng phim.

Riêng bộ sưu tập siêu xe của anh được định giá khoảng 779 tỷ đồng. Ronaldo cũng sở hữu danh mục bất động sản trị giá hơn 2.120 tỷ đồng, cùng máy bay riêng và du thuyền. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhận mức lương khổng lồ khoảng 17,3 tỷ đồng mỗi ngày tại Al-Nassr. Vì vậy, thỏa thuận tiền hôn nhân được xem là một lớp bảo vệ giúp Ronaldo giữ riêng khối tài sản hiện có cũng như những khoản thu nhập mà anh tạo ra trong tương lai.

Ảnh: AP

Georgina nhận 3 tỷ đồng mỗi tháng nếu đường ai nấy đi?

Georgina cũng sở hữu nguồn thu nhập đáng kể từ công việc người mẫu, diễn xuất, thương hiệu thời trang và các hoạt động trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các báo cáo từ Bồ Đào Nha và thông tin được Marca dẫn lại, thỏa thuận giữa hai người được cho là có một điều khoản đặc biệt.

Theo đó, nếu Ronaldo và Georgina chia tay, cô được cho là sẽ nhận khoản tiền 85.000 bảng mỗi tháng, tương đương khoảng 3,01 tỷ đồng. Khoản tiền này được cho là nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho Georgina và các con của cặp đôi.

Thỏa thuận được đưa vào sau khi con gái Alana Martina chào đời. Nếu đúng như những gì được tiết lộ, Georgina sẽ không được chia đôi khối tài sản khổng lồ của Ronaldo nhưng vẫn có một khoản chu cấp cố định ở mức rất cao mỗi tháng. Đáng chú ý hơn, có thông tin cho rằng dinh thự trị giá khoảng 177 tỷ đồng của Ronaldo tại khu La Finca danh tiếng ở Madrid hiện được đăng ký dưới tên Georgina.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Đám cưới bí mật đến mức mẹ Ronaldo cũng vắng mặt

Đại diện Ronaldo xác nhận hồi đầu tuần rằng cầu thủ này và bạn đời lâu năm đã kết hôn vào ngày 11/8 trong một buổi lễ “thân mật” tại Cascais. Trước đó, cặp đôi đã lần lượt đăng ảnh khoe nhẫn cưới trên Instagram, chính thức xác nhận chuyện kết hôn. Tuy nhiên, thông tin về hôn lễ gần như được giữ kín hoàn toàn. Không ai biết chính xác địa điểm tổ chức cũng như danh sách khách mời, ngoại trừ việc các con của Ronaldo và Georgina có mặt.

Sau đó, tờ Jornal de Noticias của Bồ Đào Nha công bố những chi tiết về đám cưới, trong đó cho thấy số lượng người tham dự cực kỳ hạn chế. Mẹ Ronaldo, bà Dolores, được cho là không có mặt trong ngày trọng đại của con trai. Các thành viên khác trong gia đình Ronaldo cũng vắng bóng, ngoại trừ 5 người con gồm Cristiano Jr, cặp song sinh Eva Maria và Mateo, Alana và Bella.

Ảnh: IGNV

Dù vậy, bà Dolores sau đó vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho con trai khi để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng Ronaldo công bố tin kết hôn. Trong khi đó, nữ MC truyền hình nổi tiếng Cristina Ferreira từng gây chú ý khi nói về việc gia đình Ronaldo không tham dự đám cưới. Phát biểu trên chương trình Dois as 10 của TVI, cô cho rằng sự vắng mặt này có thể gây ra nhiều vấn đề trong gia đình.

Thậm chí, cô còn đưa ra tuyên bố gây sốc rằng nếu các thành viên trong gia đình Ronaldo thực sự biết về đám cưới, họ có thể chỉ được thông báo 30 giây trước khi hôn lễ diễn ra.