Ronaldo "hồi xuân" ngay sau khi cưới vợ, đổi tóc vàng nổi bần bật, sánh đôi Georgina quyến rũ, ngọt ngào

Cristiano Ronaldo vừa trở lại với guồng quay bóng đá sau kỳ nghỉ hậu World Cup và lập tức gây chú ý bởi diện mạo hoàn toàn mới. Siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện trong buổi hội quân của Al-Nassr với mái tóc được nhuộm vàng sáng, thay thế màu nâu sẫm quen thuộc. Phần tóc được vuốt gel gọn gàng, tạo vẻ ngoài trẻ trung và nổi bật hơn hẳn.

Đáng chú ý, màn "lột xác" này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ronaldo và Georgina Rodriguez chính thức công khai chuyện kết hôn. Cặp đôi đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng hình ảnh hai bàn tay đeo nhẫn cưới cùng dòng chữ "C <3 G", khép lại gần một thập kỷ bên nhau.

Dường như sau khi bước sang chương mới của cuộc đời, Ronaldo cũng muốn tạo cho mình một hình ảnh mới. Trong bức ảnh được chia sẻ trên Instagram Stories, CR7 diện áo phông đen ngắn tay, đeo dây chuyền và một chiếc đồng hồ nổi bật. Anh còn cầm theo túi Gucci, hoàn thiện phong cách vừa thể thao vừa sành điệu. Bà xã anh - Georgina cũng khoe nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào với tấm ảnh đầu tiên sau khi kết hôn, gây chú ý vì những món trang sức kim cương mà cô nàng diện trên người.

Ronaldo và vợ xuất hiện sau đám cưới bí mật (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, thứ thu hút mọi ánh nhìn vẫn là mái tóc vàng. Ở tuổi 41, Ronaldo vốn nổi tiếng với việc thường xuyên thay đổi kiểu tóc nhưng hiếm khi xuất hiện với màu vàng sáng như lần này. Màu tóc mới tạo sự tương phản rõ rệt với đôi lông mày đậm, khiến gương mặt của CR7 càng nổi bật.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, người hâm mộ lập tức để lại hàng loạt bình luận trên mạng xã hội: "Ronaldo cưới xong trông khác hẳn", "Trông thật bảnh, GOAT của tôi", "Eminem phiên bản 2.0", "Anh Bảy cưới xong hồi xuân luôn"...

Không chỉ thay đổi diện mạo, Ronaldo cũng đang chuẩn bị cho một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Sau khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026 vào ngày 6/7, anh đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với Al-Nassr.

Mùa giải mới sẽ là hành trình quan trọng khi Ronaldo tiếp tục hướng tới mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong khi đó, chuyện tình kéo dài gần 10 năm với Georgina cũng vừa chính thức bước sang một chương mới. Sau nhiều năm đồng hành và có các con cùng nhau, cặp đôi đã tổ chức một hôn lễ riêng tư tại căn biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng Anh ở Cascais.

Và chỉ ít ngày sau ngày trọng đại, Ronaldo đã xuất hiện với mái tóc vàng đầy khác biệt. Cưới vợ, đổi kiểu tóc - CR7 dường như đang thực sự khởi động một chương mới, cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ.