Cô dâu Việt lấy "công tử" Ấn Độ: Tưởng phải chịu cảnh "làm dâu" như trong phim, nào ngờ cái kết ngoài sức tưởng tượng

Lấy chồng là con trai út của một gia đình Ấn Độ truyền thống, Hương (kênh TikTok @huonginireland) từng nghĩ mình có thể phải đối mặt với những khuôn mẫu làm dâu thường thấy trong các gia đình Ấn Độ. Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác: chồng cô đảm nhận phần lớn việc nhà, còn hai vợ chồng phải học cách dung hòa những khác biệt văn hóa, đặc biệt trong chuyện ăn uống.

Hai vợ chồng Hương hiện sinh sống tại Ireland và đang chuẩn bị đón con đầu lòng, bố mẹ chồng của cô vừa bay sang để hỗ trợ con dâu trong thời gian cuối thai kỳ.

Lấy con trai gia đình truyền thống, nhưng không phải "làm dâu" như trong phim Ấn Độ

Cô chia sẻ: "Lấy trong Ấn Độ nhỏ hơn 3 tuổi, là con trai của một gia đình siêu truyền thống Ấn Độ thì có bị bắt làm dâu, phục vụ nhà chồng như trên phim không?

Câu trả lời là không. Ngược lại nha, chồng mình đang là người đảm nhận gần như 90% công việc nhà. Anh là con trai út trong nhà, lại có bằng thạc sĩ ở châu Âu nên trong nhà thì anh được cưng như trứng và là công tử bộc chính hiệu luôn".

Hương chia sẻ, tại gia đình nhà chồng ở Ấn Độ, những vai trò truyền thống giữa nam và nữ vẫn khá rõ ràng. Đàn ông chủ yếu đi làm kiếm tiền, còn phụ nữ thường phụ trách việc nhà, nấu nướng và chăm sóc gia đình.

Thậm chí, trong gia đình chồng vẫn tồn tại quan niệm đàn ông ăn trước, còn phụ nữ phục vụ cơm nước cho chồng con rồi mới dùng bữa. Tuy nhiên, Hương nhìn nhận những điều này không diễn ra theo kiểu áp đặt mà đã trở thành một phần tự nhiên trong nếp sống của gia đình.

"Chồng mình là một công tử bột chính hiệu, nhưng chẳng may lại vớ được mình"

Là một gia đình truyền thống tại Ấn Độ, bố mẹ chồng của Hương cũng không quá khắt khe trong sinh hoạt hàng ngày. Mẹ chồng cô còn có người giúp việc theo giờ, hỗ trợ dọn dẹp nên có thêm thời gian nghỉ ngơi, đi chùa và thăm họ hàng.

"Chồng mình là một công tử bột chính hiệu, nhưng chẳng may lại vớ được mình" - Hương hài hước chia sẻ.

Bố mẹ đẻ của cô lại có nếp sống gần như trái ngược với gia đình nhà chồng. Những năm sức khỏe của mẹ Hương không tốt, bố cô là người đảm nhận phần lớn công việc trong gia đình, từ làm vườn, trồng rau, nuôi gà đến lau nhà, giặt đồ và nhiều việc không tên khác.

Hương kể lại, khi chồng sang Việt Nam ra mắt gia đình, nhìn thấy bố vợ làm việc nhà như vậy, có lẽ anh đã hình dung rằng đàn ông Việt Nam ai cũng như vậy. Vì vậy, anh học theo bố vợ và bắt đầu tự mình tham gia vào các công việc vốn không quen thuộc.

"Chồng mình thì lại đặc biệt vụng về trong khoản bếp núc, nên trước đây hầu hết là mình nấu. Còn từ khi có bầu thì mình bắt đầu huấn luyện chồng để anh vào bếp thay mình, sau này còn có thể chăm mình ở cữ. Giờ thì mấy món đơn giản anh nấu được rồi, nhưng mà mỗi lần anh ấy đứng bếp là mình vẫn phải vào bếp để canh chừng vì sợ xôi hỏng bỏng không".

Khi vợ chồng Việt - Ấn còn "lệch gu" chuyện ăn uống

Bên cạnh câu chuyện phân chia việc nhà, ẩm thực cũng là một trong những khác biệt văn hóa rõ nhất trong cuộc sống hôn nhân của Hương và chồng người Ấn Độ.

"Chồng mình tuyệt đối không ăn thịt bò. Mà với mình thì thịt bò là mỹ vị nhân gian. Phở bò nè, bún bò nè, bò bít tết, bò nướng... Ngoài ra, thịt lợn anh ấy cũng rất hạn chế. Chồng mình chê thịt lợn nặng mùi. Đặc biệt, khi mình làm những món thịt lớn kho, thịt nướng... phải ướp với nước mắm đậm đà là anh không thích ở trong bếp đâu.

Ngược lại, thì mình cũng không thích mùi của gia vị masala của Ấn, vì mình quen ăn thanh đạm ít gia vị rồi, nên trong tuần, hai vợ chồng cũng phải có vài buổi là ăn riêng".

Vì vậy, thay vì cố ép đối phương phải ăn giống mình, hai vợ chồng lựa chọn cách khá thực tế: trong tuần sẽ có một vài bữa mỗi người tự ăn món mình thích.

Hôn nhân khác văn hóa không có nghĩa là lúc nào cũng phải tìm được một món ăn mà cả hai cùng thích, mà đôi khi đơn giản là tôn trọng khẩu vị của nhau và chấp nhận rằng có những bữa cơm, mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng.

Với hai vợ chồng, chuyện ăn uống vì thế cũng trở thành một phần rất đời thường của hành trình thích nghi với cuộc sống hôn nhân khác văn hóa.

Sắp tới, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ có thêm một thay đổi lớn khi bố mẹ chồng của Hương từ Ấn Độ sang Ireland để hỗ trợ trong những tháng đầu sau khi em bé chào đời. Đây cũng sẽ là lần Hương có khoảng thời gian sống cùng mẹ chồng lâu nhất kể từ sau khi kết hôn.

Với Hương, những ngày sắp tới chắc chắn sẽ có thêm nhiều điều thú vị khi ba thế hệ, hai nền văn hóa và những thói quen sinh hoạt khác nhau cùng hiện diện dưới một mái nhà.