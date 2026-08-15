5 mỹ nhân hot nhất hiện tại chơi tất tay, bỏng mắt thế này ai đọ nổi?

Ngày 14/8, KATSEYE chính thức trở lại với MV Hootie Frutti và EP thứ ba mang tên WILD. EP gồm 5 ca khúc: Pinky Up, Animal, Hootie Frutti, Bel Air và That Way. Trong đó, MV Hootie Frutti vừa ra mắt đã lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ và khán giả quốc tế.

MV Hootie Frutti - KATSEYE

Ca khúc mới gây chú ý với màu sắc Brazilian funk/phonk sôi động, tiết tấu dồn dập và phần beat giàu năng lượng. Việc đưa chất liệu này vào sản phẩm giúp KATSEYE bộc lộ rõ hơn hình ảnh quyến rũ, cá tính và thiên về trình diễn.

MV cũng đẩy cao mức độ táo bạo. Năm thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục gợi cảm, liên tục thực hiện vũ đạo mạnh giữa không gian ngập nước, ánh sáng rực rỡ và những khung hình mang hơi hướng tiệc tùng.

KATSEYE táo bạo hết nấc trong MV mới

Hootie Frutti còn được nhận ra có nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ I'm a Slave 4 U của Britney Spears. Từ cách sử dụng nước, ánh sáng đến một số góc máy và tạo hình, MV chủ động gợi nhắc hình tượng gợi cảm từng trở thành biểu tượng của Britney.

So với Animal thiên về dance-pop và chú trọng melody, Hootie Frutti quay lại đúng thế mạnh trình diễn của KATSEYE. Beat điện tử mạnh, nhịp điệu liên tục được đẩy lên cao, kết hợp cùng vũ đạo dồn dập khiến ca khúc có màu sắc sôi động rõ rệt ngay từ những giây đầu.

WILD và Hootie Frutti đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn ở phần âm nhạc

Sau chuỗi sản phẩm liên tục thử nghiệm, WILD đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn ở phần âm nhạc. Dù hình ảnh táo bạo trong Hootie Frutti vẫn tạo ra những ý kiến trái chiều, đặc biệt từ một bộ phận khán giả châu Á, phần nhạc lại nhận được nhiều phản hồi thuận lợi. Màu sắc sôi động, giai điệu dễ bắt tai và năng lượng trình diễn mạnh giúp KATSEYE ghi điểm với người nghe, trong khi cách xây dựng hình ảnh quyến rũ tiếp tục là chủ đề gây tranh luận.

KATSEYE nhanh chóng tạo nhận diện bằng phong cách quyến rũ, táo bạo từ khi ra mắt

Ngay từ khi ra mắt, KATSEYE đã gây chú ý khi được xây dựng như một dự án kết hợp giữa hệ thống đào tạo K-pop và mô hình âm nhạc tại Mỹ, với tham vọng hướng đến thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nhóm không đi theo hình ảnh idol nữ quen thuộc tại châu Á. KATSEYE nhanh chóng tạo nhận diện bằng phong cách quyến rũ, táo bạo, từ trang phục cắt xẻ, vũ đạo mạnh đến những sân khấu thiên về hình thể và trình diễn.

Chính hình ảnh này giúp KATSEYE thu hút lượng lớn khán giả phương Tây, nhưng cũng khiến nhóm nhận không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt tại châu Á, nơi phong cách trình diễn quá gợi cảm vẫn còn gây tranh luận. Dù vậy, âm nhạc của nhóm thường được đánh giá cao về khả năng trình diễn, bắt kịp xu hướng pop quốc tế và tạo ra màu sắc riêng.

KATSEYE đang dần phô diễn được trọn vẹn thế mạnh của nhóm

Trước WILD, KATSEYE từng có chuỗi hụt hơi với các sản phẩm như Internet Girl, Pinky Up. Việc liên tục thử nghiệm cấu trúc lạ, talk-singing, chanting và những âm thanh đang thịnh hành giúp nhóm tạo được sự chú ý, nhưng đồng thời cũng khiến một bộ phận khán giả cho rằng KATSEYE đang quá chú trọng vào việc tạo khác biệt.

Với WILD, phản ứng ban đầu đang tích cực hơn. EP vẫn giữ màu sắc nổi loạn và năng lượng mạnh, nhưng phần âm nhạc dễ tiếp cận , melody rõ ràng hơn và thế mạnh vocal của các thành viên có nhiều đất thể hiện hơn. Hootie Frutti tiếp tục phát huy khả năng trình diễn, trong khi những ca khúc còn lại giúp KATSEYE cho thấy nhóm không chỉ dựa vào beat mạnh và vũ đạo để tạo chú ý.

Manon vẫn vắng mặt trong lần trở lại này

Lần trở lại này cũng tiếp tục diễn ra với đội hình 5 thành viên gồm Daniela, Lara, Megan, Sophia và Yoonchae. Manon vẫn vắng mặt sau khi HYBE x Geffen thông báo cô tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 2 để tập trung cho sức khỏe và trạng thái tinh thần. Sau đó, nữ thần tượng không xuất hiện trong nhiều lịch trình lớn của nhóm, trong đó có Pinky Up, Coachella và các hoạt động quảng bá gần đây.

Sau giai đoạn liên tục thử nghiệm và gây tranh luận, nhiều khán giả kỳ vọng KATSEYE có thể tiến xa hơn tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ

Dù thiếu Manon, WILD vẫn đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Sự kết hợp giữa âm nhạc dễ tiếp cận hơn, vocal rõ nét, vũ đạo mạnh và hình ảnh táo bạo khiến nhiều khán giả kỳ vọng KATSEYE có thể tiến xa hơn tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Sau giai đoạn liên tục thử nghiệm và gây tranh luận, lần trở lại này đang mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường tiếp theo của nhóm.

Ảnh: X