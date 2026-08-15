Chi Pu hứa đền lại sụn mũi cho Trấn Thành

Tập 4 Running Man Vietnam mùa 4 lên sóng tối 14/8, đưa dàn cast cùng các khách mời Chi Pu, Diễm My và Sam đến Hội An, trải qua loạt thử thách vừa vận động vừa đấu trí. Bên cạnh những màn rượt đuổi quen thuộc, tập này còn ghi điểm bởi loạt tương tác hài hước giữa dàn cast và khách mời. Trong đó, "tai nạn" bất ngờ giữa Chi Pu và Trấn Thành nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau khi chương trình lên sóng.

Chi Pu vô tình va thẳng vợt vào mũi của Trấn Thành (Nguồn: Running Man Vietnam)

Trong một thử thách đánh bóng được đặt sẵn trên chai, Chi Pu khá háo hức khi tuyên bố sẽ vận dụng kỹ năng chơi pickleball để chơi game. Nữ ca sĩ nắn nót đường bóng, tập trung xử lý từng pha vung vợt. Thế nhưng, kỹ năng này lại đưa chiếc vợt đi theo một quỹ đạo mà có lẽ chính Chi Pu cũng không lường trước được.

Theo đó, Trấn Thành đứng ngay bên cạnh và lĩnh trọn cú va chạm vào vùng mũi. Nam MC lập tức ôm mặt, ngã xuống đất với biểu cảm đau đớn như vừa chịu một cú đánh trời giáng. Tình huống bất ngờ khiến cả dàn cast náo loạn. Chi Pu cũng không nhịn được cười, nhưng ngay sau đó nhanh chóng chạy đến ôm đàn anh để kiểm tra tình hình. Nữ ca sĩ còn quan sát chiếc mũi của Trấn Thành rồi nhận xét rằng sau cú va chạm, sống mũi của đàn anh dường như đã hơi lệch.

Khoảnh khắc bất ngờ khiến dàn cast náo loạn theo

Tất nhiên, đây không phải một màn xung đột thực sự. Trấn Thành nhanh chóng biến cú va chạm ngoài ý muốn thành một mảng miếng hài, vừa ôm mặt vừa thể hiện vẻ xay xẩm, đồng thời không quên "chỉnh" đồng đội vì hành động khiến mình lãnh đủ. Phản ứng của các thành viên còn lại cũng góp phần biến sự cố nhỏ thành một khoảnh khắc giải trí.

Đáng nói, Chi Pu sau đó còn tiếp tục "ghi điểm" khi lên mạng xã hội tự nhận trách nhiệm theo một cách không thể hài hước hơn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng lại hình ảnh liên quan đến màn va chạm và viết: "Hai Thành ơi nếu kiếp sau còn là anh em, em hứa sẽ đền Hai cái mũi ".

Chi Pu hứa sẽ đền lại sụn mũi cho đàn anh sau màn tương tác trên sóng Running Man Vietnam (Ảnh: Fanpage chương trình)

Dòng trạng thái của Chi Pu cũng khiến nhiều người bật cười khi cô chủ động "réo" Trấn Thành vào bài đăng, không quên tự nhận mình là người gây ra cú va chạm nhớ đời trên sóng. Nhưng cũng từ đây, dân mạng lại được dịp bàn thêm về chiếc mũi của nam đạo diễn. Bởi thời gian gần đây, diện mạo của Trấn Thành, đặc biệt là phần mũi, từng gây chú ý khi anh xuất hiện với đường nét được nhận xét là khác lạ.

Trước đó, xuất hiện trong show thời trang của NTK Đỗ Long, Trấn Thành gây bàn tán bởi sóng mũi cao thẳng tắp. Loạt bức ảnh ghi lại diện mạo có phần thay đổi của nam đạo diễn khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn anh vừa tút tát lại visual. Không lâu sau, Trấn Thành tiếp tục đăng tải loạt ảnh cận mặt trên trang cá nhân, đính kèm dòng trạng thái khá ẩn ý: "Có những nét đẹp phải 2 tháng nữa mới hoàn hảo! Ráng đợi tui đi mấy bà! Giờ khoan chê đã! Giờ top 100 rồi! 2 tháng nữa không chừng tui vô top 10 á!".

Chiếc mũi cao thẳng tắp khác lạ của Trấn Thành ở sự kiện (Ảnh: FBNV)