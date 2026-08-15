MC Kỳ Duyên ở biệt thự gần trăm tỷ tại Vũng Tàu cùng con gái NSND Trần Hiếu

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ khoảnh khắc vợ chồng anh cùng con trai tới Vũng Tàu nghỉ dưỡng. Tại đây, vợ chồng Mạnh Cương được MC Kỳ Duyên mời vào ở cùng trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng hàng trăm mét vuông, view nhìn thẳng mặt biển vô cùng giá trị.

Mạnh Cương và Kỳ Duyên

Được biết, căn biệt thự này thuộc sở hữu của một người bạn Kỳ Duyên, có giá lên đến gần trăm tỷ, nằm trong khu resort Hồ Tràm. Nữ MC được bạn mời tới chơi nên rủ thêm cả vợ chồng Mạnh Cương và diva Hà Trần.

Mạnh Cương chia sẻ: "Khu này phải nói là đẹp nhất tại Hồ Tràm, xây cũng được 10 năm rồi". Anh tỏ ra vô cùng choáng ngợp khi bước vào căn biệt thự vì nó quá đẹp và rộng, có nhiều phòng ốc và cả hồ bơi nhìn ra biển, bao quanh là vườn cây xanh được cắt tỉa thường xuyên, thảm cỏ xanh mướt.

MC Kỳ Duyên ưu ái dành cho vợ chồng Mạnh Cương một phòng lớn view biển. Anh trầm trồ thốt lên: "Quá đã! Trời ơi đã quá, view biển kìa. Cả gia đình 3 người ở đây là ngon rồi, nghe thấy tiếng sóng biển luôn, lãng mạn dễ sợ. Biết đâu 3 tháng sau chị Kỳ Duyên về Mỹ nhắn tin cho tôi thông báo có bầu rồi. Trời ơi, đẹp dễ sợ!

Tương lai chắc chị Kỳ Duyên cũng phải làm một căn ở đây như thế này đi. Mai mốt chị Kỳ Duyên nhận em là em ruột đi rồi bảo anh Peter (chủ nhân căn biệt thự) cho chúng em mượn nửa ngày thôi, không cần cả ngày đâu.

Khu này có mấy nhà đầu tư thì chị Kỳ Duyên quen với anh Peter là một trong những chủ đầu tư đó. Anh ấy có mấy căn biệt thự như thế này ở đây và mỗi căn giá lên đến gần trăm tỷ. Nói chung là bây giờ mình bỏ chị Kỳ Duyên ra một bên để làm quen với bạn của chị ấy. Vợ chồng tôi muốn mua một căn ở đây nhưng mới để dành được trăm triệu, không biết khi nào mua được.

Tôi nghe nói mấy căn ở đây, có căn lên đến cả nghìn mét vuông, căn thì 500m2, căn 300m2 Lúc nó mới hot lên, giá thuê một đêm phải lên đến 50 triệu đồng".



Kỳ Duyên và Hà Trần

Sau một ngày tham quan, tắm biển, vợ chồng Mạnh Cương đi ăn tối cùng MC Kỳ Duyên, lúc này diva Hà Trần mới xuất hiện. Được biết, Hà Trần và Kỳ Duyên cũng có mối quan hệ thân thiết với nhau.