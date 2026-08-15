Cục Du lịch ra cảnh báo thiết thực dịp 2/9, hàng triệu người du lịch chú ý

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm 2026.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Đây được dự báo là một trong những đợt cao điểm đi lại, nghỉ dưỡng trong năm.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong chỉ đạo của Cục Du lịch liên quan trực tiếp đến cách du khách lựa chọn và mua tour.

Cẩn trọng khi mua tour qua mạng xã hội

Cục cảnh báo, Facebook, TikTok và các nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành nơi du khách tìm kiếm điểm đến, khách sạn và các chương trình du lịch. KOL, KOC hoặc những tài khoản có lượng người theo dõi lớn có thể đóng vai trò giới thiệu, quảng bá chuyến đi.

Tuy nhiên, điều du khách cần xác định là đơn vị nào thực sự đứng ra tổ chức và chịu trách nhiệm đối với tour.

Du khách quốc tế trải nghiệm kỳ nghỉ trên biển Đà Nẵng. Ảnh: Tiền Phong

Theo quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động tổ chức chương trình du lịch thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, một chương trình được nhiều người quảng bá trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc đơn vị đứng sau đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Rủi ro càng lớn khi khách chỉ giao dịch qua tài khoản cá nhân, chuyển tiền trực tiếp nhưng không xác định rõ doanh nghiệp tổ chức, các dịch vụ được cung cấp, điều kiện hoàn hủy hay trách nhiệm khi chuyến đi xảy ra sự cố.

Ngăn chặn tình trạng tăng giá, ép khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Ngoài cảnh báo rủi ro tour tự phát, Cục Du lịch cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát hàng loạt vấn đề thường phát sinh trong mùa cao điểm.

Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phải niêm yết và công khai giá phòng, giá dịch vụ, phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền và điều kiện hủy hoặc thay đổi đặt phòng; bán đúng giá niêm yết và bảo đảm chất lượng đã thỏa thuận.

Các địa phương phải duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, đồng thời kiểm soát không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách.

Cục cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại các điểm du lịch ven biển, miền núi, đơn vị quản lý phải theo dõi chặt dự báo thời tiết. Khi xuất hiện mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sóng to, gió mạnh hoặc điều kiện không bảo đảm an toàn, chương trình du lịch tại khu vực chịu ảnh hưởng cần được chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh.