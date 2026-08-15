NSƯT được mệnh danh 'vua nhạc đỏ', sở hữu 2 khu du lịch

Dù chưa công chiếu chính thức, phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé trong ngày với doanh thu hơn 12 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Trong những suất chiếu đầu tiên, phim đã ghi nhận hơn 5 tỷ đồng từ lượng vé đặt trước.

Trong dự án của đạo diễn Huỳnh Lập, NSƯT Cao Minh đảm nhận vai chính. Ông vào vai một cựu chiến binh sống đơn độc, mang tâm lý bất ổn và bị cuốn vào chuỗi hiện tượng tâm linh kỳ bí. Nhân vật ông Thời của nam nghệ sĩ là một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, nhiều biến chuyển cảm xúc.

NSƯT Cao Minh đóng chính phim điện ảnh “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”.

Nam nghệ sĩ tiết lộ khi đọc kịch bản, ông thấy nhân vật rất gần với mình. Đó là một người ông muốn kể cho cháu nghe những gì thế hệ mình đã trải qua, nhưng người cháu chưa thể hiểu. Người ông chỉ mong đến cuối đời, cháu có thể hiểu mình và hiểu những gì thế hệ trước đã đi qua.

Vì vậy, nghệ sĩ đã chuẩn bị cho vai diễn bằng chính ký ức, trải nghiệm của mình và mong qua bộ phim có thể nói ra những điều lâu nay mình trăn trở về thế hệ trẻ.

Trước khi đến với điện ảnh, NSƯT Cao Minh được biết đến là một ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt. Sinh năm 1961 ở Long An, ông được mệnh danh là “vua nhạc đỏ” của miền Nam vì có hơn thập niên chuyên hát dòng nhạc cách mạng, dân ca. Niềm đam mê với dòng nhạc cách mạng của NSƯT Cao Minh được khẳng định qua những giải thưởng mà ông nhận được.

NSƯT Cao Minh cũng là người làm nghệ thuật vì đam mê. Ông nhiều lần đi hát không cần cát-xê bởi quan niệm “âm nhạc là đạo của mình, hát đúng nơi đúng chỗ, không vì tiền bạc”.

NSƯT Cao Minh mệnh danh là “vua nhạc đỏ”.

Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Cao Minh trải qua nhiều đoàn hát. Từ đoàn Văn công tỉnh Tây Ninh đến đoàn Bông Sen rồi đoàn Ca múa nhạc Âu Cơ trước khi trở thành ca sĩ tự do.

Những ca khúc gắn liền với cái tên Cao Minh của ông có thể kể tới Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bến xuân, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu, Dấu chân phía trước, Tiểu đoàn 307…

Không chỉ ca hát, NSƯT Cao Minh còn đóng phim Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung . Năm 2025, ông để lại ấn tượng khi tham gia phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Bên cạnh nghệ thuật, NSƯT Cao Minh còn là doanh nhân thành đạt với khối tài sản đồ sộ. Hiện tại, ông sở hữu 2 khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai, trong đó một khu rộng tới 20ha.

Dù thành công về mặt tài chính, NSƯT Cao Minh vẫn duy trì một lối sống giản dị và tự nhận mình là “người nông dân đi hát”.

Từng chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nam nghệ sĩ nói nếu xây nhà hát để thỏa đam mê âm nhạc, thì xây khu du lịch sinh thái là để rèn luyện sức khỏe, sự minh mẫn, thoải mái để bảo vệ giọng hát.

Ở độ tuổi mà nhiều người muốn nghỉ ngơi, NSƯT Cao Minh vẫn miệt mài lao động. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ 5 giờ sáng. Ngoài ca hát và việc phát triển khu du lịch sinh thái, ông còn đam mê với máy bay và hiện đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bay TP.HCM.

NSƯT Cao Minh sở hữu khối tài sản lớn.

Về đời tư, NSƯT Cao Minh có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã là NSƯT Tôn Nữ Nguyệt Minh, nguyên Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Những năm qua, nam nghệ sĩ dành phần lớn thời gian sống ở Đồng Nai để tập trung vào công việc kinh doanh, trong khi vợ ông ở TP.HCM. Tuy vậy, gia đình ông luôn hạnh phúc và gắn bó. Vợ ông hiện về hưu nhưng vẫn dành nhiều thời gian để viết sách.

Con gái của nam nghệ sĩ cũng theo đuổi đam mê âm nhạc, học piano tại Pháp. Cao Minh tiết lộ con gái dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam mở trường dạy học cùng mẹ.