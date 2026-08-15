"Búp bê sống" Ukraine cưới thủ môn quốc dân ĐT Việt Nam, từng hot rần rần sàn catwalk Việt, nay lui về chăm chồng con, nhan sắc gây chú ý

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nàng WAG Dianka Zakhidova - vợ mẫu Tây của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng khiến dân tình trầm trồ với sắc vóc nổi bật. Người đẹp Ukraine diện bikini hồng, khoe vòng eo thon gọn cùng thân hình săn chắc bên hồ bơi. Mái tóc nâu dài buông tự nhiên, làn da rám nắng và thần thái tươi tắn giúp bà xã Bùi Tiến Dũng trông chẳng khác gì một nàng búp bê ngoài đời.

Không còn xuất hiện dày đặc trên những sàn runway như trước, Dianka hiện dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Trang cá nhân của cô thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc đời thường, du lịch, chăm sóc bản thân và đặc biệt là những hình ảnh bên chồng con.

Dianka gây chú ý với cuộc sống hạnh phúc sau khi lùi khỏi sàn catwalk, tập trung chăm sóc chồng con (Ảnh: Dianka)

Từ nàng mẫu Tây đắt show đến bà xã của thủ môn nổi tiếng

Dianka sinh năm 2000 tại Ukraine, cao 1,73 m. Cô từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv, chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật, sau đó gia nhập công ty quản lý người mẫu Mix Models và có thời gian hoạt động tại nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore. Khi đến TP.HCM làm việc, Dianka nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt mang nét lai Tây cuốn hút, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng chuẩn mẫu.

Không chỉ chụp ảnh thời trang, cô còn thường xuyên góp mặt trên các sàn diễn trong nước. Có thời điểm, Dianka được xem là một trong những người mẫu ngoại quốc hoạt động khá nổi bật tại làng mốt Việt, liên tục xuất hiện trong các show của nhiều nhà thiết kế. Những màn catwalk của Dianka từng gây chú ý bởi đôi chân dài, vóc dáng săn chắc và thần thái chuyên nghiệp. Cô có khả năng biến hóa từ hình ảnh nữ tính, thanh lịch đến quyến rũ, cá tính.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Thậm chí sau khi sinh con đầu lòng, Dianka từng khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ mất vài tháng để lấy lại vóc dáng và trở lại sàn diễn. Tháng 3/2023, chỉ khoảng 4 tháng sau sinh, cô tái xuất trong show của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Sau đó, người đẹp liên tục góp mặt trong nhiều chương trình thời trang và được các nhà thiết kế đánh giá cao về khả năng trình diễn cũng như thái độ làm việc.

Kết hôn với Bùi Tiến Dũng, cuộc sống rẽ sang hướng khác

Dianka công khai hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng vào năm 2020. Mối tình giữa nàng mẫu Ukraine và thủ môn từng là người hùng của U23 Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ngày 22/5/2022, cả hai tổ chức hôn lễ tại một resort ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Đám cưới được giữ khá kín tiếng, chỉ có gia đình và một số bạn bè thân thiết tham dự.

Sau khi kết hôn, Dianka và Bùi Tiến Dũng đón con trai đầu lòng Danil. Từ đây, cuộc sống của nàng mẫu Tây cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước kia người ta thường bắt gặp Dianka trên sàn diễn, trong hậu trường các show thời trang hay những bộ ảnh quảng cáo, thì sau khi trở thành mẹ, hình ảnh cô bên chồng và con xuất hiện ngày càng nhiều.

Đáng chú ý, cuối năm 2024, Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Đà Nẵng. Dianka cùng con trai cũng chuyển tới Đà Nẵng theo chồng, bắt đầu một cuộc sống mới bên sông Hàn. Chính việc thay đổi nơi sinh sống khiến công việc người mẫu của Dianka không còn thuận tiện như trước. Cô từng chia sẻ rằng việc chuyển tới Đà Nẵng khiến mình có phần lo lắng vì phải làm quen với nhiều điều mới, nhưng vẫn sẵn sàng đi theo chồng.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Tạm gác ánh đèn sân khấu để chăm chồng con

Có thời điểm Dianka gần như vắng bóng khỏi các sàn diễn trong nhiều tháng. Tuy nhiên, cô chưa hoàn toàn từ bỏ công việc người mẫu. Năm 2025, sau khoảng nửa năm không xuất hiện trên runway vì chuyện gia đình, Dianka bất ngờ trở lại sàn diễn tại TP.HCM. Dù không còn chạy show dày đặc như trước, mỗi lần xuất hiện, nàng WAG vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng và thần thái.

Điều đáng chú ý là cuộc sống của Dianka hiện nay dường như đã có một thứ tự ưu tiên khác. Cô không còn đặt sàn catwalk ở vị trí trung tâm như những năm đầu hoạt động tại Việt Nam. Thay vào đó, người đẹp dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, đồng hành cùng Bùi Tiến Dũng và vun vén tổ ấm.

Ảnh: FBNV

Vợ chồng Dianka cũng thường xuyên đưa con đi du lịch, tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư. Đầu năm 2026, cả gia đình còn có chuyến đi Bắc Âu, gặp gỡ người thân bên ngoại của Dianka tại Estonia. Những hình ảnh đời thường của gia đình nhỏ nhận được nhiều lời khen vì sự giản dị, ấm áp.

Đến hiện tại, Dianka vẫn duy trì hình ảnh thời trang và lifestyle trên mạng xã hội. Cô có thể xuất hiện với bikini, những bộ đồ khoe dáng hay trong các chuyến nghỉ dưỡng, nhưng ánh hào quang mà người ta nhắc tới ở cô không còn chỉ đến từ sàn runway. Sau 4 năm kết hôn, “búp bê sống” Ukraine dường như đã tìm được một sân khấu khác cho riêng mình - cuộc sống gia đình bên Bùi Tiến Dũng và cậu con trai nhỏ.