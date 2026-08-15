DJ đẹp nhất nhì Việt Nam: U35 độc thân đắt giá, tự mua Mercedes, sở hữu biệt thự Sài thành

DJ Mie là một trong những nữ DJ sở hữu diện mạo nổi bật của showbiz Việt, với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào cùng phong cách ngày càng cuốn hút. Ở tuổi U35, cô vẫn đang là quý cô độc thân "đắt giá", có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mình gây dựng sự nghiệp, sở hữu xe Mercedes đắt đỏ và căn biệt thự 3 tầng tại TP.HCM. Tậu xế sang màu trắng, Mie cũng đưa gam màu yêu thích này vào cơ ngơi riêng, tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Từng góc nhỏ trong biệt thự của Mie đều được cô chăm chút chỉn chu, từ khoảng sân vườn ngập tràn cây xanh đến không gian sống hiện đại, tiện nghi.

Toàn cảnh biệt thự 3 tầng của DJ Mie

Biệt thự 3 tầng của Mie tại TP.HCM từng được cô review khá chi tiết, gây ấn tượng với thiết kế sân vườn rộng rãi, không gian thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng. Phần ngoại thất được nữ DJ lựa chọn hai gam trắng và nâu pastel làm chủ đạo, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm áp, tinh tế. Đặc biệt, Mie còn khéo léo tô điểm cho không gian bằng nhiều loại cây xanh, mang đến vẻ tươi mát và gần gũi với thiên nhiên.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà đã gây ấn tượng bởi những mảng xanh mát mắt phủ quanh không gian. Lối vào nhà cũng được cô khéo léo bày trí nhiều chậu cây, hoa dọc bậc thềm, tạo cảm giác vô cùng tươi mát, gần gũi và thư thái ngay từ bước chân đầu tiên.

Bên trong biệt thự, Mie vẫn chuộng phong cách tối giản với gam trắng chủ đạo, mang đến cảm giác hiện đại, thoáng đãng nhưng không kém phần tiện nghi. Không gian tầng 1 được thiết kế theo kiểu mở, gồm phòng khách liền phòng ăn và khu vực bếp. Các món nội thất cũng chủ yếu mang tông trắng, đồng thời nữ DJ tận dụng lại một số đồ dùng từ căn nhà cũ như sofa, đàn piano, đèn... rồi khéo léo sắp xếp để hài hòa với không gian mới. Bên cạnh đó, Mie còn đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như TV màn hình lớn, tủ đựng rượu vang, tủ kính trưng bày để vừa phục vụ nhu cầu sử dụng vừa làm điểm nhấn cho căn nhà.

Không gian bếp được Mie giữ tông trắng chủ đạo, hài hòa với kiến trúc tổng thể của biệt thự. Từ bàn ăn, bàn đảo bếp đến hệ tủ bếp đều mang thiết kế tối giản, tạo cảm giác gọn gàng và thoáng mắt. Nữ DJ cũng khéo léo sắp xếp các món đồ dùng, vừa đảm bảo sự tiện nghi khi sử dụng vừa giữ cho căn bếp luôn ngăn nắp, đẹp mắt.

Ở khu vực tầng trên, người đẹp sinh năm 1995 dành phần lớn diện tích để bố trí không gian riêng gồm phòng ngủ, phòng thay đồ, khu vực trang điểm... Dù không sở hữu diện tích quá đồ sộ, cách sắp xếp khéo léo của Mie vẫn giúp căn nhà trông rộng rãi, thoáng đãng mà đảm bảo đầy đủ công năng. Nữ DJ thiết kế riêng một hệ tủ kính để treo quần áo, đồng thời trưng bày nước hoa, giày dép cùng các món phụ kiện, trang sức yêu thích. Phòng thay đồ được kết nối trực tiếp với phòng ngủ, tạo sự liền mạch trong không gian và được nhấn nhá bằng cổng vòm đơn giản, vừa đẹp mắt vừa thuận tiện cho sinh hoạt.

Khu vực phòng ngủ của Mie đúng nghĩa là không gian để nghỉ ngơi và thư giãn với chiếc giường được phủ đầy gấu bông, gối ôm mềm mại. Thay vì decor quá cầu kỳ, nữ DJ chú trọng đầu tư những món đồ phục vụ trực tiếp cho việc nghỉ ngơi như máy lọc không khí, máy hút ẩm, loa nghe nhạc..., tạo nên một không gian riêng tư, thoải mái và dễ chịu.