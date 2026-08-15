Tranh luận con trai nghệ sĩ Vân Dung bị thay vai

Dàn diễn viên trẻ ở phim Việt

Mùa hè năm ấy thu hút sự chú ý với câu chuyện về tuổi học trò, tình bạn và những rung động đầu đời. Một trong những điểm cộng của phim là dàn diễn viên trẻ, nhiều gương mặt lần đầu đóng phim như Lưu Ly, Nguyễn Trinh, Hoàng Hải...

Những tập gần đây, câu chuyện xoay quanh Phương (Lưu Ly) khi gia đình gặp biến cố. Bố mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế khó khăn, cô phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Bên cạnh Phương là nhóm bạn thân, cùng chia sẻ, hỗ trợ cô cả về vật chất lẫn tinh thần. Những rung động đầu đời bắt đầu xuất hiện.

Dàn diễn viên trẻ trong phim Mùa hè năm ấy được khán giả đón nhận.

Các trích đoạn có sự tham gia của Lưu Ly và Long Vũ thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng nghìn bình luận. Long Vũ cho thấy sự duyên dáng khi vào vai Khánh, học sinh tinh nghịch, nhiều chiêu trò nhưng tình cảm.

Lưu Ly nhận được nhiều thiện cảm nhờ ngoại hình phù hợp với hình tượng nữ sinh và cách diễn tự nhiên. Cô hiện là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Khi dàn diễn viên bắt đầu tạo được dấu ấn, việc các trích đoạn chuyển sang giai đoạn trưởng thành và thay toàn bộ dàn cast chính khiến khán giả tiếc nuối. Có ý kiến cho rằng việc thay diễn viên là cần thiết bởi nhân vật sẽ bước sang một độ tuổi khác, đòi hỏi ngoại hình và trải nghiệm tương ứng.

Phim truyền hình thường xử lý khoảng cách thời gian lớn. Một nhân vật 18-20 tuổi khi bước sang tuổi 28-30 không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn có biến chuyển tâm lý, trải nghiệm sống và cách ứng xử. Việc lựa chọn diễn viên trưởng thành giúp câu chuyện thuyết phục.

“Một người vào vai 19-20 tuổi nhưng diễn thành người trưởng thành 29-30 tuổi liệu có hợp không?”, “Diễn viên cần có kinh nghiệm, chuyên môn chứ không phải cứ trẻ là có thể đảm nhận mọi giai đoạn của nhân vật”, “Nếu trẻ quá đóng trưởng thành e rằng sẽ khó hợp vai”…

Tuy nhiên, khi diễn viên tạo được thiện cảm, sự thay đổi đột ngột khiến khán giả mất thời gian làm quen lại với nhân vật. Những ký ức, rung động và mối quan hệ được xây dựng trước đó cũng phần nào bị ngắt quãng.

“Dàn diễn viên trẻ thổi luồng gió mới cho phim Việt. Chán các khuôn mặt cũ lắm rồi”, “Ước gì giữ nguyên dàn diễn viên đến hết phim, thay dàn diễn viên xong không có hứng xem lắm”, “Dàn này trẻ mà diễn tự nhiên thật, hình thức nhìn trong sáng và thuần khiết”, “Nếu để dàn này diễn hết phim thì hay hơn. Lớn hơn có mấy năm mà thay cả dàn xem chán hẳn" là một số ý kiến của khán giả.

Đây không phải lần đầu phim truyền hình Việt gặp bài toán này.

Chúng ta của 8 năm sau từng tạo ra tranh luận tương tự khi chuyển từ nhóm nhân vật trẻ sang giai đoạn trưởng thành. Quốc Anh và Hoàng Hà nhận được nhiều lời khen ở phần đầu, khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối khi không tiếp tục đồng hành cùng nhân vật ở chặng sau.

Trước đó, Zippo, Mù tạt và em đặt khán giả vào tình huống tương tự khi câu chuyện chuyển sang một giai đoạn khác và dàn diễn viên được thay đổi.

Điểm chung là lựa chọn của nhà làm phim có thể hợp lý về mặt kỹ thuật, logic tuổi tác hay cấu trúc kịch bản, nhưng chưa chắc đáp ứng nhu cầu cảm xúc của khán giả. Người xem có thể hiểu lý do thay đổi nhưng vẫn hụt hẫng trước sự đứt gãy cảm xúc, thậm chí bỏ dở bộ phim.

Đó cũng là lý do tranh luận về Mùa hè năm ấy không đơn thuần là chuyện nên hay không nên thay diễn viên. Làm thế nào để vừa bảo đảm logic về độ tuổi nhân vật, vừa giữ được sợi dây cảm xúc với người xem?

Dàn diễn viên quen mặt liên tục xuất hiện khiến khán giả nhàm chán.

Việt Nam không thiếu diễn viên trẻ

Điểm đáng chú ý là nhiều khán giả mong muốn phim truyền hình mở rộng cánh cửa cho những gương mặt mới.

Mỗi năm các trường sân khấu, điện ảnh và những cơ sở đào tạo diễn viên cho ra trường lượng lớn nhân lực trẻ. Nhưng ở phim truyền hình giờ vàng, khán giả vẫn thường xuyên bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Diễn viên mới nếu xuất hiện thường được giao những vai phụ, vai nhỏ hoặc chỉ vài phân đoạn.

Từ trái qua: Diễn viên Ngọc Trâm, Tú Quyên, Nguyễn Trinh và Lưu Ly. Gần đây, họ đều có những vai diễn đầu tay và gây ấn tượng với khán giả.

Tuy nhiên, diễn viên truyền hình cần chuyên môn, kỹ thuật, khả năng làm việc với máy quay và sức bền để theo lịch quay kéo dài. Gương mặt đẹp chưa đủ để gánh vai diễn dài hàng chục tập.

Nhưng kinh nghiệm cũng cần được tích lũy qua từng vai diễn. Sự xuất hiện của những gương mặt như Lưu Ly, Nguyễn Trinh, Hoàng Hải hay Long Vũ trong Mùa hè năm ấy tạo ra làn gió mới. Ngoại hình phù hợp với thế hệ nhân vật, cách thoại ít khuôn mẫu và khả năng tạo ra cảm giác gần với đời sống của khán giả trẻ.

Một nền phim truyền hình khỏe không thể chỉ dựa vào những cái tên đã thành công. Nó cần liên tục có lớp diễn viên mới được xuất hiện, thử sức và trưởng thành.

Ở chiều ngược lại, việc một số gương mặt quen thuộc xuất hiện với tần suất dày đặc trong các phim truyền hình khiến khán giả dễ nhàm chán. Có thời điểm, người xem phàn nàn cứ mở tivi là thấy Doãn Quốc Đam, Duy Hưng, Hồng Diễm, Quỳnh Kool... dễ gây nhầm lẫn nhân vật giữa các phim. Đây là bài toán mà phim truyền hình Việt cần cân nhắc, tạo ra sự cân bằng giữa những gương mặt đã được kiểm chứng và lớp diễn viên mới.