Top 10 cầu thủ đắt giá nhất ASEAN Cup 2026: Indonesia áp đảo toàn diện, Việt Nam có duy nhất 1 người

Dù hàng loạt ngôi sao đình đám thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu không thể tham dự ASEAN Cup 2026 do giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA Days, đội tuyển Indonesia vẫn tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ trong khu vực về mặt giá trị đội hình. Dựa trên dữ liệu định giá mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt , phần lớn những cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị chuyển nhượng tại giải đấu năm nay đều thuộc về lực lượng cầu thủ gốc Âu vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch của bóng đá xứ sở vạn đảo.

Dẫn đầu danh sách những cầu thủ đắt giá nhất ASEAN Cup 2026 là trung vệ Justin Hubner . Ngôi sao gốc Hà Lan đang thi đấu cho ĐT Indonesia hiện được định giá tới 1 triệu euro (tương đương khoảng 30 tỷ đồng). Ngay sau anh là đồng đội ở tuyến giữa – tiền vệ Thom Haye , người sở hữu mức giá 900.000 euro (khoảng 27 tỷ đồng).

Đáng chú ý, vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tiếp tục thuộc về một đại diện của Indonesia, nhưng là một tài năng trưởng thành hoàn toàn từ lò đào tạo trong nước: trung vệ Rizky Ridho . Cầu thủ này được định giá 650.000 euro (khoảng 19,5 tỷ đồng), qua đó trở thành cầu thủ "thuần nội" có giá trị chuyển nhượng cao nhất tại giải đấu năm nay.

Xếp đồng hạng 4 là hai gương mặt quen thuộc khác của đại diện xứ vạn đảo: hậu vệ cánh phải Sandy Walsh (gốc Bỉ) và tiền vệ cánh Eliano Reijnders (sinh ra tại Phần Lan). Cả hai cùng chạm cột mốc định giá 600.000 euro (khoảng 18 tỷ đồng).

Nguyễn Xuân Son – Đại diện duy nhất của ĐT Việt Nam

Sự hiện diện duy nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở vị trí thứ 6 với cái tên Nguyễn Xuân Son . Chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 hiện được Transfermarkt định giá 550.000 euro (khoảng 16,5 tỷ đồng). Ngôi sao nhập tịch của bóng đá Việt Nam xếp đồng hạng 6 cùng hậu vệ dạn dày kinh nghiệm Jordi Amat (gốc Tây Ban Nha) bên phía Indonesia.

Xuân Son được định giá cao nhất tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bóng đá Thái Lan góp mặt ở vị trí thứ 8 với tiền đạo trẻ Teerasak Poeiphimai . Chân sút của "Voi chiến" đạt mức định giá 500.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng), đứng ngang hàng với tiền đạo gốc Hà Lan Ragnar Oratmangoen của đội tuyển Indonesia.

Khép lại danh sách Top 10 là vị trí đồng hạng 10 có giá trị 450.000 euro (khoảng 13,5 tỷ đồng), bao gồm tiền vệ Seksan Ratree (Thái Lan) và thủ thành "thuần nội" Nadeo Argawinata (Indonesia).