Khẩu chiến dữ dội: Cầu thủ Argentina gằn giọng chất vấn đội trưởng Tây Ban Nha vì "cả tuần nay các cậu chỉ biết khóc lóc về trọng tài"

Không chỉ thất vọng sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, trung vệ Nicolás Otamendi của ĐT Argentina còn gây chú ý với màn đối chất căng thẳng cùng đội trưởng Rodri của Tây Ban Nha ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi Rodri tiến đến bắt tay đối thủ, Otamendi lập tức lớn tiếng: "Nói ít thôi, đồ ngốc. Cả tuần các cậu chỉ biết khóc lóc. Cả tuần luôn. Cậu và Laporte, cả hai người. Làm vậy không hay chút nào. Các cậu cứ suốt ngày than phiền với trọng tài".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Rodri tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của đối thủ. Tiền vệ người Tây Ban Nha bình tĩnh hỏi lại mình đã nói gì, nhưng Otamendi lập tức nhắc đến một cái tên khác: "Laporte đấy. Cậu không thấy anh ta nói gì suốt cả tuần qua sao?".

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, chính những phát biểu của Aymeric Laporte trước trận chung kết là nguyên nhân khiến Otamendi mang theo sự bức xúc và bùng nổ cảm xúc sau khi Argentina thất bại.

Ảnh: Marca

Laporte từng nói gì?

Trong buổi phỏng vấn trước trận chung kết, Laporte được hỏi liệu anh có lo ngại lối chơi quyết liệt của Argentina hay không. Trung vệ này khẳng định bản thân không ngại va chạm nếu mọi thứ diễn ra đúng luật và trọng tài làm tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng một số tình huống ở các trận đấu trước khiến mình cảm thấy khó hiểu.

"Ở những trận gần đây, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống rất khó hiểu, có những pha bóng đáng ra phải bị xử lý nhưng lại bị bỏ qua. Đặc biệt là với Argentina, một đội bóng thường để lại nhiều pha vào bóng mang tính răn đe. Theo tôi, điều đó không nên được phép xảy ra ở những giải đấu lớn vì có thể khiến đối thủ mất bình tĩnh".

Laporte cũng nhấn mạnh vai trò của trọng tài trong việc kiểm soát trận đấu. "Từ đầu giải, chúng tôi là một đội chơi rất fair-play. Chúng tôi không có chủ đích đá xấu hay phạm những lỗi thô bạo. Tôi nghĩ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục giữ cách chơi đó ở trận chung kết, nhưng mọi chuyện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cách điều hành của trọng tài".

Ảnh: Marca

Căng thẳng kéo dài đến sau trận

Những phát biểu kể trên được cho là đã khiến Otamendi không hài lòng. Sau khi trận chung kết khép lại, trung vệ kỳ cựu của Argentina đã chọn Rodri làm người để đối chất, dù đội trưởng Tây Ban Nha không phải là người trực tiếp đưa ra các nhận xét.

Cuộc khẩu chiến chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trước khi Rodri rời đi với vẻ ngạc nhiên. Tiền đạo Mikel Oyarzabal cũng phải tiến đến can ngăn để hạ nhiệt tình hình trước khi hai đội bước vào lễ trao huy chương.

Đoạn video ghi lại màn đối đầu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất sau trận chung kết World Cup 2026, cho thấy những căng thẳng giữa hai đội đã âm ỉ từ nhiều ngày trước khi bóng lăn.