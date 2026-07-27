Thói quen buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ

Những lời khuyên phổ biến từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn có thể kể tới như: ăn nhiều rau củ, ngủ đủ 8 tiếng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng và tránh rượu bia, thuốc lá...



Khởi đầu một ngày mới với việc xây dựng thói quen lành mạnh cũng được xem là "chìa khóa" kéo dài tuổi thọ. Nhiều người chọn việc đến phòng gym, theo đuổi chế độ ăn kiêng hay sử dụng các loại thực phẩm chức năng để có được trạng thái sức khỏe như mong đợi. Lựa chọn cách thức nào tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện mang tính cá nhân. Nhưng có một cách hiệu quả, ít tốn kém và phù hợp với số đông đó là đi bộ ngoài trời mỗi ngày (lý tưởng nhất là vào buổi sáng sớm). Dù chỉ là 10 phút đi bộ đều đặn mỗi ngày cũng được khoa học chứng minh là có thể có tác dụng đáng kể đối với việc cải thiện sức khỏe lâu dài.

Đi bộ giúp tăng nhịp tim và giữ cho hệ tim mạch hoạt động tốt, tăng cường cơ tim, cải thiện tuần hoàn máu và giúp giữ cho động mạch linh hoạt. Những điều này làm giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Đi bộ thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể khỏi một loạt các bệnh thường gặp khi già đi, bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư.

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe thể chất mà sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng. Hoạt động thể chất, như đi bộ, giúp tăng lưu lượng máu lên não, hỗ trợ sự phát triển của các kết nối thần kinh mới và có thể giúp bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức do tuổi tác, bao gồm các bệnh như sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

Đi bộ ngoài trời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể (Ảnh minh họa: Pexels)

Đi bộ cũng kích thích giải phóng endorphin và serotonin - những chất giúp điều chỉnh tâm trạng, giảm lo âu và làm dịu các triệu chứng trầm cảm. Theo chuyên gia, việc ra ngoài và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mang lại lợi ích to lớn cho cả thể chất và tinh thần, chẳng hạn giảm nồng độ cortisol, mang lại cảm giác thoải mái, thư thái. Ánh nắng mặt trời giúp bổ sung vitamin D. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào đầu ngày giúp điều chỉnh nhịp sinh học, giúp dễ ngủ hơn vào ban đêm và ngủ sâu giấc hơn. Khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện, sức khỏe tổng thể tốt hơn và có thể kéo dài tuổi thọ.

Các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng những lời khuyên sau để tạo thói quen đi bộ vào buổi sáng:

- Coi việc đi bộ buổi sáng như một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ, là mối ưu tiên mỗi ngày.

- Biến việc đi bộ trở nên thú vị để gia tăng động lực, cảm hứng. Hãy nghe podcast, sách nói hoặc những bài hát mà bạn thích... Bất cứ điều gì để làm cho trải nghiệm đi bộ của bạn trở nên dễ chịu sẽ khiến bạn yêu thích và không muốn bỏ lỡ hoạt động này.

- Hãy tìm một người bạn đồng hành phù hợp như là cách để đi bộ hứng thú hơn và có tính cộng đồng, tính cam kết cao hơn.

- Chọn khung thời gian sáng sớm khi nắng chưa quá gay gắt để tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu. Rút ngắn khoảng thời gian giữa lúc thức dậy và đi bộ, đừng để sự nấn ná trở thành ngần ngại, lười biếng.

Một số thói quen khác vào buổi sáng cũng giúp ích cho việc kéo dài tuổi thọ:

- Bổ sung nước cho cơ thể: Ngay khi thức dậy hãy uống nước. Điều này giúp bù lại lượng nước đã mất trong đêm, hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện thể chất.

Hãy bổ sung nước ngay khi thức dậy (Ảnh minh họa: Pexels)

- Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi sáng. Việc ngay lập tức kiểm tra email, dành quá nhiều thời gian xem tin tức, mạng xã hội ngay khi thức dậy có thể làm tăng sự căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trạng trong cả ngày sau đó.

- Luyện tập thói quen thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Xây dựng thói quen này giúp hỗ trợ nhịp sinh học của bạn và giúp dễ dàng duy trì những thói quen lành mạnh hơn.