Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thói quen buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ

| | Sống

Thói quen buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ

Đi bộ vào buổi sáng được xem là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần.

Những lời khuyên phổ biến từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn có thể kể tới như: ăn nhiều rau củ, ngủ đủ 8 tiếng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng và tránh rượu bia, thuốc lá...

Khởi đầu một ngày mới với việc xây dựng thói quen lành mạnh cũng được xem là "chìa khóa" kéo dài tuổi thọ. Nhiều người chọn việc đến phòng gym, theo đuổi chế độ ăn kiêng hay sử dụng các loại thực phẩm chức năng để có được trạng thái sức khỏe như mong đợi. Lựa chọn cách thức nào tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện mang tính cá nhân. Nhưng có một cách hiệu quả, ít tốn kém và phù hợp với số đông đó là đi bộ ngoài trời mỗi ngày (lý tưởng nhất là vào buổi sáng sớm). Dù chỉ là 10 phút đi bộ đều đặn mỗi ngày cũng được khoa học chứng minh là có thể có tác dụng đáng kể đối với việc cải thiện sức khỏe lâu dài.

Đi bộ giúp tăng nhịp tim và giữ cho hệ tim mạch hoạt động tốt, tăng cường cơ tim, cải thiện tuần hoàn máu và giúp giữ cho động mạch linh hoạt. Những điều này làm giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Đi bộ thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể khỏi một loạt các bệnh thường gặp khi già đi, bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư.

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe thể chất mà sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng. Hoạt động thể chất, như đi bộ, giúp tăng lưu lượng máu lên não, hỗ trợ sự phát triển của các kết nối thần kinh mới và có thể giúp bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức do tuổi tác, bao gồm các bệnh như sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

Thói quen buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1.

Đi bộ ngoài trời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể (Ảnh minh họa: Pexels)

Đi bộ cũng kích thích giải phóng endorphin và serotonin - những chất giúp điều chỉnh tâm trạng, giảm lo âu và làm dịu các triệu chứng trầm cảm. Theo chuyên gia, việc ra ngoài và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mang lại lợi ích to lớn cho cả thể chất và tinh thần, chẳng hạn giảm nồng độ cortisol, mang lại cảm giác thoải mái, thư thái. Ánh nắng mặt trời giúp bổ sung vitamin D. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào đầu ngày giúp điều chỉnh nhịp sinh học, giúp dễ ngủ hơn vào ban đêm và ngủ sâu giấc hơn. Khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện, sức khỏe tổng thể tốt hơn và có thể kéo dài tuổi thọ.

Các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng những lời khuyên sau để tạo thói quen đi bộ vào buổi sáng:

- Coi việc đi bộ buổi sáng như một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ, là mối ưu tiên mỗi ngày.

- Biến việc đi bộ trở nên thú vị để gia tăng động lực, cảm hứng. Hãy nghe podcast, sách nói hoặc những bài hát mà bạn thích... Bất cứ điều gì để làm cho trải nghiệm đi bộ của bạn trở nên dễ chịu sẽ khiến bạn yêu thích và không muốn bỏ lỡ hoạt động này.

- Hãy tìm một người bạn đồng hành phù hợp như là cách để đi bộ hứng thú hơn và có tính cộng đồng, tính cam kết cao hơn.

- Chọn khung thời gian sáng sớm khi nắng chưa quá gay gắt để tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu. Rút ngắn khoảng thời gian giữa lúc thức dậy và đi bộ, đừng để sự nấn ná trở thành ngần ngại, lười biếng.

Một số thói quen khác vào buổi sáng cũng giúp ích cho việc kéo dài tuổi thọ:

- Bổ sung nước cho cơ thể: Ngay khi thức dậy hãy uống nước. Điều này giúp bù lại lượng nước đã mất trong đêm, hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện thể chất.

Thói quen buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2.

Hãy bổ sung nước ngay khi thức dậy (Ảnh minh họa: Pexels)

- Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi sáng. Việc ngay lập tức kiểm tra email, dành quá nhiều thời gian xem tin tức, mạng xã hội ngay khi thức dậy có thể làm tăng sự căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trạng trong cả ngày sau đó.

- Luyện tập thói quen thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Xây dựng thói quen này giúp hỗ trợ nhịp sinh học của bạn và giúp dễ dàng duy trì những thói quen lành mạnh hơn.

Theo Nhã Khanh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường 2 năm liên tiếp dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội vừa khởi công xây mới: Sẽ có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, rộng gần gấp đôi trường cũ

Ngôi trường 2 năm liên tiếp dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội vừa khởi công xây mới: Sẽ có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, rộng gần gấp đôi trường cũ Nổi bật

Bệnh viện E cảnh báo người trẻ

Bệnh viện E cảnh báo người trẻ Nổi bật

Phát hiện chiếc túi da chứa 3 cọc tiền mệnh giá 200K - 500K cùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng nằm chơ vơ tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku

Phát hiện chiếc túi da chứa 3 cọc tiền mệnh giá 200K - 500K cùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng nằm chơ vơ tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku

22:16 , 27/07/2026
Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2026 CHÍNH THỨC

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2026 CHÍNH THỨC

22:04 , 27/07/2026
Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn ăn trái cây sau bữa cơm?

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn ăn trái cây sau bữa cơm?

21:47 , 27/07/2026
Nữ nhân viên xin nghỉ phép 5 ngày về quê làm đám cưới, sếp từ chối rồi đuổi việc ngay: Tòa tuyên bố công ty phải bồi thường 178 triệu đồng

Nữ nhân viên xin nghỉ phép 5 ngày về quê làm đám cưới, sếp từ chối rồi đuổi việc ngay: Tòa tuyên bố công ty phải bồi thường 178 triệu đồng

21:02 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên