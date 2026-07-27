Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2026 CHÍNH THỨC

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và hoàn tất đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, điều mà hầu hết thí sinh chờ đợi nhất chính là thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Đây là mốc thời gian thống nhất trên toàn quốc sau khi hệ thống hoàn tất quá trình xử lý nguyện vọng và lọc ảo.

Thí sinh cả nước sẽ biết điểm chuẩn đại học đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026 (Ảnh minh họa)

Các mốc tuyển sinh đại học 2026 thí sinh cần ghi nhớ

Để không bỏ lỡ bất kỳ bước nào trong quá trình xét tuyển, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:

Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026: Đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ 4/8 đến 13/8/2026: Hệ thống tiến hành xử lý nguyện vọng, lọc ảo trên phạm vi toàn quốc.

Trước 17h ngày 13/8/2026: Các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 21/8/2026: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống nếu có nguyện vọng theo học tại trường đã trúng tuyển.

Quá trình lọc ảo được thực hiện nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất đủ điều kiện. Vì vậy, điểm chuẩn chỉ được các trường công bố sau khi toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu trên hệ thống hoàn tất.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn?

Ngay khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh nên kiểm tra kết quả trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và website chính thức của trường đại học.

Nếu trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến đúng thời hạn quy định. Việc không xác nhận nhập học trước thời hạn sẽ được xem là từ chối nhập học và nhà trường có thể dành chỉ tiêu cho các đợt xét tuyển bổ sung.

Đối với những thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt 1, có thể tiếp tục theo dõi thông báo xét tuyển bổ sung của các trường nếu còn chỉ tiêu sau ngày 21/8.